Решетки духовки отмываются за ночь: салфетки для сушки делают то, что не берет губка

Замачивание жирных решеток в горячей воде с моющим средством и салфетками для сушки белья оказалось неожиданно эффективным способом вернуть им чистоту без многочасового оттирания. Метод выглядит странно, но на практике помогает справиться даже с пригоревшим жиром, который остается после обычной уборки. При этом лайфхак нельзя назвать быстрым: он рассчитан на замачивание и требует времени, об этом сообщает Real Simple.
Во время готовки на решетки попадают капли масла, соусов и жидкостей, которые при высокой температуре запекаются и превращаются в плотный нагар. Со временем жир накапливается слоями и становится стойким, из-за чего стандартные средства для посуды и губки работают слабее, чем хотелось бы. Регулярная чистка облегчает задачу, но многие вспоминают о решетках уже тогда, когда загрязнения становятся заметными и неприятными на ощупь.
Салфетки для сушки белья содержат вещества, которые в горячей воде помогают размягчать и расщеплять жир. Дополнительно помогает их мягкая текстура: после замачивания салфеткой можно протирать решетки как щадящей "щеткой", снимая размягченный слой загрязнений. В результате жир отходит легче, а металлическая поверхность выглядит чище и ярче, примерно как после ухода за стеклянной дверцей духовки.
Для результата важно именно замачивание, а не быстрый протирочный вариант.
5-10 салфеток для сушки белья.
Очень горячая вода.
Средство для мытья посуды (лучше с эффектом обезжиривания).
Старое полотенце.
Ванна или большая емкость для замачивания.
Постелить в ванну старое полотенце, чтобы защитить поверхность и впитать часть жира.
Положить решетки на полотенце без предварительной чистки.
Залить очень горячей водой так, чтобы решетки были полностью покрыты.
Добавить около ¼-1/3 стакана средства для мытья посуды и слегка перемешать.
Разложить салфетки для сушки по воде и на решетках (примерно по две на одну решетку).
Оставить минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь.
Слить воду и протереть решетки теми же салфетками, снимая размягченный жир.
Жирная вода после замачивания может оставлять налет на ванне и сливе, поэтому удобнее сначала собрать крупные остатки бумажными полотенцами и только потом смывать. В целом принцип похож на то, как работает чистка микроволновки - сначала размягчение, затем деликатное удаление.
Салфетки удобны, когда хочется минимизировать усилия и обойтись без жестких щеток, но в обмен на это приходится ждать несколько часов. Паста из пищевой соды часто выбирается как более бюджетная и предсказуемая альтернатива. Ее делают из соды и воды до густой консистенции, наносят толстым слоем и оставляют минимум на пару часов, затем смывают. Такой вариант быстрее, но требует активной ручной работы при удалении остатков.
Этот подход хорошо подходит для регулярной бытовой уборки, когда решетки нужно привести в порядок без агрессивной химии и сильного трения. Он особенно полезен для сильных жирных отложений, которые проще размягчить, чем пытаться сразу соскрести.
Плюсы
помогает размягчить и убрать пригоревший жир;
не требует жестких щеток и сильного нажима;
подходит для "ленивой" чистки за счет замачивания.
Минусы
занимает много времени;
нужны салфетки для сушки белья, которые есть не в каждом доме;
некоторым важно дополнительно тщательно смывать остатки средств после процедуры.
Оптимально оставлять на ночь. Если времени мало, обычно хватает 4-6 часов, но результат может быть менее выраженным.
Сода чаще справляется с обычными загрязнениями быстрее. Для плотного пригоревшего жира замачивание с салфетками иногда работает эффективнее за счет длительного размягчения.
Лучше брать вариант с отметкой "антижир" или "для сильных загрязнений", чтобы усилить эффект и ускорить размягчение налета.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.