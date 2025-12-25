Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ремонт с секретом: изменения в ванной, которые неожиданно поднимают стоимость жилья

Душ, плитка и тёплый пол повышают стоимость недвижимости — thespruce
Недвижимость

Грамотно спланированная ванная комната давно перестала быть просто утилитарным пространством. Сегодня именно она может заметно повлиять на стоимость жилья и интерес со стороны покупателей. Подрядчики сходятся во мнении: некоторые обновления работают эффективнее других и окупаются быстрее. Об этом сообщают thespruce.

Душевая кабина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Душевая кабина

Какие обновления ванной действительно повышают цену дома

При ограниченной площади особенно важно использовать пространство с умом. Инвестиции в функциональные и долговечные решения не только улучшают повседневный комфорт, но и повышают рентабельность ремонта при продаже недвижимости. Именно поэтому выбор между ванной и душем всё чаще рассматривают с точки зрения практичности и того, какой вариант делает ванную комнату действительно удобной.

Чтобы понять, какие модернизации дают наибольший эффект, специалисты по реконструкции ванных комнат выделяют несколько ключевых направлений.

Качественный и водонепроницаемый душ

Полноценная душевая зона считается самым ценным обновлением, особенно в старых домах, где раньше была только ванна. Ключевым фактором здесь становится профессиональная гидроизоляция.

Инвестиции в влагозащитные материалы позволяют избежать дорогостоящего ремонта в будущем, особенно в домах с уже существующими проблемами сырости.

Бескаркасные стеклянные душевые кабины

Современные душевые системы с закалённым стеклом без металлического каркаса добавляют ванной визуального простора и аккуратности. Они выглядят легче, чем традиционные конструкции, и проще в уходе.

"Отсутствие металлической рамки означает меньше труднодоступных мест, где скапливается грязь", — отмечает глава HomeWorks CGO Джон Сальваторе Гельфуса.

Плитка большого формата

Широкоформатная плитка — практичное и эстетичное решение. Меньшее количество швов облегчает уборку и снижает риск проникновения влаги под покрытие, что напрямую влияет на долговечность отделки и восприятие пространства. Дизайнеры отмечают, что именно выбор плитки часто решает, насколько ванная выглядит современной и ухоженной.

Эксперты подчёркивают, что такие плитки служат дольше, реже требуют замены и помогают создать цельный, актуальный облик ванной комнаты.

Подогреваемый пол — комфорт, который ценят

Тёплый пол уже не воспринимается как избыточная роскошь. Для многих домовладельцев он стал логичным дополнением к плитке, камню или бетону.

"Подогрев пола легко интегрируется во время ремонта, но даёт ежедневный комфорт, особенно в холодное время года", — отмечает Дотан Трабулси.

После отключения система продолжает отдавать накопленное тепло до нескольких часов, не увеличивая существенно расходы на электроэнергию.

Сравнение: крупные и точечные обновления

Крупные изменения, такие как душевые системы и полы с подогревом, дают максимальный рост стоимости. Однако точечные обновления позволяют улучшить ванную без серьёзных затрат и также положительно влияют на восприятие пространства.

Плюсы и минусы обновлений с точки зрения инвестиций

Комплексный подход даёт лучший результат.
К преимуществам относятся рост рыночной стоимости, снижение будущих расходов на обслуживание и повышение комфорта.
Среди минусов — необходимость грамотного планирования и работы с проверенными подрядчиками, чтобы избежать скрытых дефектов.

Советы шаг за шагом: как повысить ценность ванной комнаты

Начните с гидроизоляции и инженерных решений.
Выберите визуально "лёгкие" элементы — стекло, светлую плитку.
Добавьте функциональный комфорт, например подогрев пола.
Обновите детали: светильники, фурнитуру, аксессуары.

Популярные вопросы об обновлении ванной комнаты

Что даёт больший эффект — капитальный ремонт или частичное обновление?
Капитальные решения повышают стоимость сильнее, но грамотные точечные изменения тоже работают.

Насколько важна гидроизоляция при продаже дома?
Это один из ключевых факторов, влияющих на доверие покупателей и итоговую цену.

Что лучше обновить при ограниченном бюджете?
Освещение, столешницу тумбы, цвет затирки и продуманные мелкие элементы комфорта.

