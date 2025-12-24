Эти элементы сразу бросаются в глаза: что убивает эффект дорогого интерьера

Визуальный шум и неаккуратные детали портят интерьер — дизайнер Сафронова

Даже при использовании премиальных материалов интерьер может выглядеть дешево из-за неаккуратных деталей и визуального хаоса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера Ангелина Сафронова.

По словам дизайнера, даже дорогостоящие материалы не гарантируют впечатления высокого класса, если допущены ошибки в деталях. Визуальное восприятие интерьера формируется прежде всего качеством исполнения, точностью стыков и аккуратностью примыканий.

"Мы редко обращаем внимание на такие элементы, как стык потолка и стены. Но даже небольшая пластиковая полоска на натяжном потолке все равно считывается и сразу удешевляет интерьер. Таких деталей на самом деле очень много. Где-то это стык пола со стеной, где-то это примыкание стены к мебели, особенно если поверхности неровные", — пояснила Сафронова.

Она отметила, что одной из частых ошибок становится перегруженность пространства декоративными элементами. Излишек открытых полок, аксессуаров и случайных предметов создает ощущение беспорядка и мешает восприятию целостного образа помещения.

"Так называемый визуальный шум действительно имеет значение, потому что сегодня часто используются многочисленные открытые полки, на которых размещают все подряд. Лучше отдавать предпочтение закрытым системам хранения. Конструкции теряют эффект, если на них накапливается множество несочетающихся мелочей. Пространство должно быть визуально спокойным и организованным", — подчеркнула дизайнер.

По словам Сафроновой, не менее важно обращать внимание на качество поверхностей и текстур. Даже высокобюджетные материалы могут выглядеть дешево, если фактура или рисунок выполнены небрежно, без должного контроля качества.

"Зачастую проблема кроется во внешнем виде печатного рисунка, который имитирует природные материалы — под камень, дерево, на ламинате или плитке. Производители нередко выполняют такое пропечатывание крайне халатно, из-за чего даже высокобюджетные материалы, включая дорогой европейский керамогранит, могут выглядеть дешево и непрезентабельно Поэтому при покупке необходимо лично осматривать каждый лист или плитку и проверять качество исполнения", — заключила Сафронова.