Деньги, о которых забыли: больше 1 000 000 — в Госдуме заговорили о вычете, который имеет смысл

Налоговый вычет на покупку жилья могут увеличить до 1,65 млн рублей — Миронов

Рынок недвижимости за последние годы изменился радикально, а действующие налоговые льготы для покупателей квартир остались прежними. На фоне резкого роста цен в Госдуме вновь заговорили о необходимости пересмотра имущественного налогового вычета. Речь идет о суммах, которые граждане могут вернуть из бюджета после покупки жилья или оформления ипотеки. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аренда квартир в Москве

Вопрос налогового вычета снова стал актуальным

Имущественный налоговый вычет — это механизм возврата части налога на доходы физических лиц, который уплачивает официально трудоустроенный гражданин. Он применяется при покупке квартиры, дома, комнаты или земельного участка, а также при выплате процентов по ипотечному кредиту. По сути, государство компенсирует часть расходов на жилье за счет ранее уплаченного НДФЛ.

Однако действующие лимиты по вычету были установлены еще в 2014 году. С тех пор рынок недвижимости претерпел серьезные изменения: средняя стоимость квартир, особенно в новостройках, выросла в разы. При этом максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, остается прежней — 650 тысяч рублей, включая проценты по ипотеке.

По мнению инициаторов изменений, такие условия больше не соответствуют экономической реальности и не выполняют своей поддерживающей функции для семей и покупателей жилья.

Какие суммы можно вернуть сейчас

На сегодняшний день правила имущественного вычета выглядят следующим образом. Гражданин может вернуть:

До 260 тысяч рублей — с покупки недвижимости (13% от 2 млн рублей). До 390 тысяч рублей — с уплаченных процентов по ипотеке (13% от 3 млн рублей).

Таким образом, общий максимальный возврат составляет 650 тысяч рублей. При этом воспользоваться вычетом можно только один раз в жизни, а если лимит выбран полностью, повторно претендовать на компенсацию при покупке другой квартиры уже нельзя.

Чтобы получить вычет, необходимо соответствовать ряду условий. Покупатель должен быть официально трудоустроен, платить НДФЛ, иметь оформленное право собственности и подтвердить факт покупки документами — договором купли-продажи, актом приема-передачи и платежными квитанциями.

Что именно предлагают изменить в Госдуме

Сергей Миронов считает, что лимиты нужно пересмотреть пропорционально росту цен на жилье. По его словам, за последние десять лет стоимость квартир на первичном рынке выросла примерно в 2,5 раза, а значит, на такую же величину логично увеличить и размер налогового вычета.

"Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза. Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты", — заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Если инициативу поддержат, максимальная сумма вычета может увеличиться с 650 тысяч рублей до 1,65 млн рублей. В этом случае покупатели жилья без ипотеки смогут вернуть до 650 тысяч рублей вместо нынешних 260 тысяч, а те, кто приобретает квартиру с привлечением кредитных средств, — значительно большую сумму за счет процентов.

Как это может повлиять на покупателей недвижимости

Повышение лимитов сделает налоговый вычет более ощутимой мерой поддержки, особенно для семей, приобретающих жилье в ипотеку. С учетом высоких цен на квадратные метры и длительных сроков кредитования дополнительный возврат налога может частично компенсировать финансовую нагрузку.

При этом остается открытым вопрос: смогут ли граждане, которые уже воспользовались вычетом по старым правилам, претендовать на доплату в случае увеличения лимитов. Пока в инициативе нет четких разъяснений на этот счет, и многое будет зависеть от итоговой редакции закона.

Сравнение: действующие правила и возможные изменения

При текущей системе налоговый вычет часто покрывает лишь небольшую часть реальных расходов на жилье, особенно в крупных городах. Даже при покупке квартиры за 8-10 млн рублей возврат ограничивается суммами, установленными более десяти лет назад.

В случае повышения лимитов вычет станет ближе к реальным рыночным условиям. Это особенно важно для покупателей новостроек, где стоимость квадратного метра растет быстрее, чем доходы населения. Новые правила могут повысить интерес к официальным сделкам и снизить мотивацию использовать серые схемы расчетов.

Плюсы и минусы возможного повышения вычета

Инициатива имеет как очевидные преимущества, так и потенциальные сложности. С одной стороны, она усиливает социальную поддержку и делает покупку жилья более доступной. С другой — потребует дополнительных расходов бюджета и пересмотра налогового администрирования.

К положительным сторонам можно отнести рост реальной выгоды для семей, поддержку ипотечных заемщиков и адаптацию налоговой системы к текущим ценам. Среди минусов — возможные ограничения по срокам вступления закона в силу и неопределенность для тех, кто уже использовал вычет ранее.

Советы покупателям жилья

Тем, кто планирует покупку квартиры в ближайшее время, эксперты советуют внимательно следить за изменениями законодательства. Если вычет будет увеличен, это может повлиять на стратегию оформления сделки и подачи документов в налоговую.

Важно сохранять все платежные документы, корректно оформлять право собственности и учитывать, что вычет можно получать поэтапно — в течение нескольких лет, пока не будет выбрана вся сумма.

Популярные вопросы о налоговом вычете на жилье

Можно ли получить вычет, если квартира куплена в ипотеку?

Да, в этом случае можно вернуть налог как с стоимости жилья, так и с уплаченных процентов по кредиту в пределах установленного лимита.

Что делать, если доходов не хватает для полного возврата за один год?

Оставшуюся сумму можно переносить на следующие годы до полного использования вычета.

Распространится ли новый лимит на уже купленные квартиры?

Пока такой информации нет. Этот вопрос будет решаться при рассмотрении и принятии соответствующих поправок.