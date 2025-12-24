Перенёс срок — заплатил штраф: что изменится для покупателей новостроек уже с 2026 года

Штрафы за перенос сроков ввели с 2026 года для застройщиков — финансист Трепольский

Штрафы за срыв сроков сдачи жилья становятся для строительного рынка маркером смены правил игры. Девелоперам дают понять, что период мягкого регулирования подходит к концу, а ответственность за обещания будет возрастать.

Такое мнение высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Конец "тепличных условий" для застройщиков

С 2026 года в России планируется ввести штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья. Об этом ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, уточнив, что с задержками ввода домов уже столкнулись более 132 тыс. заемщиков. Новая мера, по замыслу властей, должна повысить ответственность девелоперов перед покупателями.

По оценке Дмитрия Трепольского, сама логика штрафов направлена на повышение дисциплины в отрасли. Компании будут вынуждены более трезво оценивать реальные сроки реализации проектов еще на этапе старта строительства и отказаться от заведомо нереалистичных обещаний, используемых в маркетинговых целях, пишет Газета.Ru.

"Угроза финансовых потерь должна повысить дисциплину застройщиков и заставить компании более реалистично оценивать сроки реализации проектов еще на этапе начала строительства", — отметил Дмитрий Трепольский.

При этом он подчеркнул, что штрафы сами по себе не являются универсальным решением проблемы долгостроев.

Риски для рынка и роль эскроу-счетов

Эксперт обратил внимание, что в условиях дефицита финансирования или сбоев в поставках стройматериалов дополнительные неустойки могут, напротив, усилить давление на застройщиков. В таких ситуациях финансовая нагрузка способна ускорить ухудшение положения компаний и даже привести к банкротствам.

"При дефиците финансирования или сбоях в поставках материалов дополнительные неустойки могут усилить нагрузку на застройщика и ускорить его финансовые проблемы", — пояснил Трепольский.

Поэтому исчезновение долгостроев, по его словам, не гарантировано даже при ужесточении ответственности.

Ключевым механизмом защиты дольщиков эксперт по-прежнему считает эскроу-счета. Они не позволяют девелоперам использовать средства покупателей до ввода дома в эксплуатацию и снижают риски для граждан даже при финансовых трудностях застройщика.

Цены и консолидация отрасли

По мнению Трепольского, на фоне отмены моратория покупка жилья на первичном рынке может стать безопаснее с точки зрения юридической защиты и соблюдения сроков, прежде всего у крупных игроков. Рынок, как ожидается, продолжит консолидироваться вокруг финансово устойчивых девелоперов, тогда как небольшие и менее надежные компании будут постепенно вытесняться.

При этом эксперт призвал учитывать и косвенные последствия новых правил для покупателей. Усиление регулирования может отразиться на стоимости жилья, поскольку застройщики стремятся компенсировать растущие издержки.

"Застройщики могут начать закладывать потенциальные штрафы и дополнительные издержки в стоимость квадратного метра", — посетовал Дмитрий Трепольский.

В результате рост защищенности сделок может сопровождаться дальнейшим удорожанием первичного жилья на фоне дорогих кредитов и инфляции.