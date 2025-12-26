Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ноутбук ревёт как самолёт: привычки, которые незаметно ведут к дорогостоящему ремонту

Шум вентилятора ноутбука связан с нарушением охлаждения — эксперт Пищулин
Недвижимость

Громкий вентилятор ноутбука, который почти не замолкает, — не особенность модели и не безобидный фон, а сигнал о проблемах с эксплуатацией устройства.

Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
Фото: https://unsplash.com by Ling App is licensed under Free
Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе

Часто такой звук говорит о перегреве и перегруженной системе охлаждения, что со временем может привести к ремонту. Об этом сообщает менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артём Пищулин.

Когда шум — тревожный признак

По словам эксперта, один из самых очевидных симптомов неправильного использования ноутбука — постоянная и громкая работа кулера. Если вентилятор почти не останавливается, а корпус сильно нагревается даже при выполнении простых задач, это указывает на проблемы с охлаждением.

"Понять, что ноутбук страдает от неправильной эксплуатации, можно, если вентилятор стал работать громче и почти не останавливается — значит, система охлаждения перегружена", — сказал менеджер.

Он уточнил, что сильный нагрев корпуса в таких условиях может означать забитый радиатор.

Подобные признаки, по его словам, появляются не сразу, а накапливаются со временем, когда устройство регулярно работает в неподходящих условиях, пишет Газета.Ru.

Почему ноутбук перегревается

Одной из самых распространённых причин перегрева эксперт назвал использование ноутбука на кровати или диване. Мягкие поверхности перекрывают вентиляционные отверстия и нарушают циркуляцию воздуха. Кроме того, устройство активно втягивает пыль, крошки и мелкий мусор.

Пищулин пояснил, что загрязнения скапливаются не только на решётках, но и между рёбрами радиатора. В сочетании с плотным прилеганием тканей это приводит к росту температуры ключевых компонентов.

"Из-за этого повышается температура процессора и видеочипа, что ведет к троттлингу ("зависанию", снижению производительности) и постепенному разрушению пайки", — отметил эксперт.

Как избежать поломок и сервиса

По словам специалиста, регулярные перегревы — это постепенный путь в сервисный центр. В лучшем случае владельцу потребуется чистка системы охлаждения, в худшем — замена компонентов, пострадавших от постоянного температурного стресса.

"Чтобы избежать перегрева, стоит использовать ноутбук на жесткой поверхности и не ставить его вплотную к стене или в закрытой нише", — заключил Артём Пищулин.

Он добавил, что при работе в кровати лучше использовать подставку или приподнимать устройство, обеспечивая свободный доступ воздуха.

Эксперт также рекомендовал очищать систему охлаждения как минимум раз в год. Такая профилактика помогает сохранить производительность ноутбука и снизить риск серьёзных поломок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
