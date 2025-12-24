Новогоднее настроение включается кнопкой: сценарии умного дома, которые оживят интерьер

Умные лампочки создают новогодний уют за один вечер — дизайнер Головлева

Новогодний уют сегодня можно создать без долгой подготовки и коробок с декором — достаточно правильно настроить свет и умные устройства. За один вечер интерьер способен перейти в праздничный режим, если использовать сценарное управление.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Атмосфера Нового Года

О том, как это работает, сообщает внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

Свет как основа праздничной атмосферы

По словам дизайнера, ключевую роль в создании уюта играют умные лампочки. Они позволяют гибко управлять яркостью и цветовой температурой, подстраивая освещение под разное время суток и настроение. Такой подход делает интерьер "живым" и избавляет от необходимости постоянно менять декор.

"Умные лампочки дают полный контроль над светом в комнате: их можно запрограммировать на изменение яркости и цветовой температуры в зависимости от времени суток или сценария", — заявила Мария Головлева.

Тёплый вечерний свет, по её словам, смягчает пространство и создаёт ощущение камерности, а нейтральный дневной помогает сохранять продуктивность.

Дополнительный эффект дают плавные переходы между режимами, которые настраиваются через приложение. Освещение само адаптируется к ситуации и усиливает ощущение праздника без участия хозяев, сообщает Газета.Ru.

Шторы и акцентная подсветка

Эксперт отметила, что электрокарнизы для штор становятся важной частью сценарного освещения. Они позволяют учитывать время суток и внешние условия, автоматически меняя положение штор и усиливая работу света в интерьере.

"Утром они приоткрываются для дневного света, днем частично закрываются, а вечером опускаются, подчеркивая внутреннее освещение", — пояснила Мария Головлева.

Некоторые системы способны реагировать даже на погоду, открывая шторы во время снегопада, чтобы подчеркнуть зимний пейзаж за окном.

Уютные акценты в пространстве создают RGB-ленты и гирлянды. По словам дизайнера, точечная подсветка помогает выделить стол с угощениями, полки с памятными вещами или композиции с новогодними украшениями, формируя визуальные "истории" внутри интерьера.

Голосовое управление и единый сценарий

Отдельное внимание эксперт уделила голосовому управлению. С помощью умной колонки настройка праздничной атмосферы превращается в одно действие, без ручного переключения устройств.

"Достаточно попросить устройство включить "новогодний фон", и в доме зазвучат приглушенные праздничные мелодии или нежный шум падающего снега", — поделилась дизайнер.

Музыка при этом может синхронизироваться со светом, а подсветка — мягко мерцать в такт.