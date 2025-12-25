Мыло, которое выдаёт убийцу: этот простой способ не даст бытовому газу спрятаться

Запах газа в квартире — ситуация, в которой счёт идет на минуты, а ошибка может стоить слишком дорого. При этом обнаружить утечку можно и без специального оборудования, если действовать внимательно и хладнокровно.
О простом способе проверки и правильном алгоритме действий рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, сам по себе бытовой газ не имеет запаха, однако в него специально добавляют одоранты с резким и неприятным ароматом. Это требование закреплено в правилах эксплуатации газовых сетей и позволяет вовремя заметить проблему, сообщает Газета.Ru.
Иногда на возможную утечку указывают и косвенные признаки — влага на трубах или неожиданно выросшие счета за коммунальные услуги.
"Распознать проблему можно, если проявить внимание к деталям", — отметил Дмитрий Бондарь.
Он пояснил, что при сомнениях допустимо использовать простой бытовой метод проверки.
Для этого на места соединений труб наносят обычную мыльную пену. Если в зоне стыков появляются пузырьки, это свидетельствует о выходе газа и наличии неисправности. Такой способ не устраняет проблему, но помогает быстро подтвердить опасную ситуацию.
Эксперт подчеркнул, что при появлении запаха газа важно сохранять спокойствие и действовать без суеты. Метан способен вытеснять кислород, что может привести к удушью или отравлению, а при определенной концентрации любая искра становится потенциальным источником взрыва или пожара.
"Если вы обнаружили утечку, важно сразу же перекрыть главный кран на трубе", — сказал Дмитрий Бондарь.
Он также рекомендовал немедленно выключить плиту или котел, если они работают, но при этом ни в коем случае не пользоваться электричеством.
По его словам, даже обычный щелчок выключателя или звонок в дверь могут дать искру. После перекрытия газа необходимо как можно шире открыть окна, чтобы создать сквозняк и вывести опасные пары, а затем вывести всех из квартиры и покинуть помещение.
Находясь в безопасном месте — на лестничной клетке или на улице, — следует сразу связаться с экстренными службами. Эксперт напомнил, что аварийная газовая служба доступна по номеру 104, а также можно позвонить по единому номеру 112.
"Уже находясь в безопасном месте, необходимо набрать номер аварийной газовой службы 104 или единый номер экстренных служб 112", — добавил Бондарь.
Эти вызовы бесплатны и возможны даже при нулевом балансе на телефоне.
Он также отметил, что при появлении головокружения, тошноты или ухудшения самочувствия необходимо вызвать врачей, поскольку такие симптомы могут указывать на воздействие газа. В качестве профилактики эксперт назвал регулярную проверку оборудования специалистами и установку домашних газовых датчиков.
