Квартира включит новогоднее настроение по таймеру: сценарий, который работает без лишних украшений

Сценарный подход используют при новогоднем оформлении дома — дизайнер Головлева
Недвижимость

Новогодний интерьер всё чаще перестаёт быть набором разрозненных украшений и превращается в продуманную систему настроений. Дом настраивают под разное время суток и сценарии жизни, а праздничный эффект достигается без визуального перегруза.

Новогодние украшения
Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодние украшения

О том, как работает такой подход, рассказала внешний эксперт по дизайну интерьеров бренда солнцезащитных систем Onviz Мария Головлева.

Интерьер как набор сценариев

По словам специалиста, ключевым принципом оформления становится сценарный подход. Пространство больше не украшают "один раз к празднику", а адаптируют под утреннюю рутину, спокойные вечера и праздничные встречи. Этого удаётся добиться за счёт управляемого освещения, нейтральной базовой палитры и правильно подобранного текстиля.

"Ключевым инструментом в оформлении пространства становится сценарный подход", — заявила Мария Головлева.

Такой подход позволяет менять атмосферу с минимальным количеством дополнительных декоративных элементов, не нарушая целостности интерьера, уточняет Газета.Ru.

Эксперт подчеркнула, что интерьер в этом случае остаётся функциональным и вне праздников. Праздничное настроение возникает не из-за обилия декора, а за счёт света, фактур и цветовых акцентов, которые легко адаптируются под сезон.

Цветовая палитра и фактуры зимы

В рамках сценарного подхода меняется и визуальный образ Нового года. По словам Головлевой, в 2026 году в интерьерах будут актуальны тёплые, приглушённые оттенки: молочный, песочный, светло-серый, хвойный и глубокий красный. При этом традиционные белый и зелёный остаются базой и органично вписываются в современное пространство.

"Красный же получает новое звучание: в 2026 году, проходящем под символом Красной Огненной Лошади, его используют дозировано", — пояснила эксперт.

Цвет вводят через текстиль, акценты и детали, добавляя интерьеру тепла и энергии без излишней яркости.

Отдельное внимание уделяется текстурам. Плотный текстиль, лён, шерсть, матовые поверхности и дерево, по словам дизайнера, создают ощущение уюта и позволяют сохранить праздничную атмосферу на протяжении всей зимы, а не только в новогодние дни.

Свет и окна как центр композиции

Особую роль в новогоднем интерьере 2026 года играет свет. Эксперт отметила, что он используется не как декоративный элемент сам по себе, а как инструмент управления настроением. Гирлянды и подсветка применяются дозированно и сочетаются с локальными источниками света и регулировкой яркости.

"Такой подход делает пространство более камерным вечером и комфортным днем", — объяснила Мария Головлева.

Свет помогает интерьеру адаптироваться к короткому световому дню и разным сценариям использования пространства.

Отдельным акцентом становится оформление окон. Они одновременно пропускают дневной свет и служат "витриной" для декора.

В 2026 году, по словам эксперта, привычные снежинки и обилие гирлянд дополняются более функциональными решениями: многослойным текстилем и аккуратными декоративными деталями. Днём используют полупрозрачный тюль, а вечером — плотные шторы, добавляя на подоконник световые гирлянды, свечи или композиции из хвои.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
