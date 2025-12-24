Фритюрница продаёт образ идеального помощника: реальные сценарии готовки вскрывают слабое место

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Фритюрницы с горячим воздухом за относительно короткое время стали привычной частью современной кухни. Ещё десять лет назад о них знали немногие, а сегодня эти устройства активно продвигаются как удобная и экономичная альтернатива духовке, об этом сообщает издание Obchod.

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Почему фритюрницы стали такими популярными

Первые модели фритюрниц с горячим воздухом появились около 2010 года, однако настоящий рост интереса начался после 2018-го. Устройства быстро заполнили полки магазинов бытовой техники, а в социальных сетях их стали представлять как универсальное решение для приготовления быстрых и "более полезных" блюд без большого количества масла.

Компактный размер, высокая скорость нагрева и простота использования сделали фритюрницы особенно популярными в городских квартирах. Их часто используют для приготовления картофеля, овощей, мяса и полуфабрикатов — наравне с духовкой, стеклянная дверца которой при активном использовании быстро покрывается жиром и нагаром, требуя регулярного ухода за поверхностью.

Энергоэффективность: не все так однозначно

Однако не все специалисты разделяют безусловный оптимизм. Экономист по защите прав потребителей, мнение которого приводит журнал Consumer Economist, обращает внимание на то, что энергопотребление разных кухонных приборов существенно отличается и напрямую зависит от сценария использования.

По его словам, микроволновая печь работает за счёт постоянной подачи энергии и особенно выгодна при разогреве или приготовлении одной порции. Духовой шкаф сначала выходит на заданную температуру, а затем лишь поддерживает её, поэтому не всегда потребляет максимальную мощность. В ряде случаев, например при запекании большого противня овощей или картофеля, именно духовка может оказаться более экономичным вариантом.

Когда фритюрница может оказаться дорогой

Распространено мнение, что фритюрница с горячим воздухом всегда дешевле духовки. На практике это не всегда так. Да, в среднем такие устройства действительно потребляют меньше энергии, однако мощные модели по своим показателям могут приближаться к классическим духовым шкафам и даже индукционным панелям, эффективность которых сильно зависит от правильной посуды и режима работы, как и в случае с индукционными варочными панелями.

Особенно невыгодной фритюрница становится в ситуациях, когда блюдо приходится готовить в несколько заходов. Если, к примеру, модель мощностью 800 Вт используется дважды для приготовления одной и той же еды, суммарные затраты на электроэнергию могут превысить расходы при использовании духовки.

Как рассчитать реальную стоимость приготовления

Специалисты советуют подходить к выбору прибора прагматично. Базовый расчёт выглядит просто: необходимо узнать мощность устройства, перевести её в киловатты и умножить на стоимость электроэнергии. Такой подход позволяет сравнить микроволновую печь, фритюрницу и духовку не на уровне ощущений, а в цифрах.

Приготовление одной картофелины чаще всего действительно дешевле в микроволновке из-за минимального времени работы. Но при увеличении объёма блюд ситуация может кардинально меняться.

Сравнение фритюрницы, духовки и микроволновой печи

Фритюрница с горячим воздухом удобна для небольших порций и быстрых блюд. Она компактна, не требует длительного разогрева и подходит для повседневного использования. Духовка выигрывает при готовке больших объемов еды и равномерном запекании. Микроволновая печь остается самым экономичным вариантом для разогрева и приготовления одиночных порций.

Выбор зависит не от модных трендов, а от реальных потребностей семьи и привычек на кухне.

Советы по выбору и использованию фритюрницы

  1. Определите, для каких блюд и какого объёма вы планируете использовать прибор.

  2. Обратите внимание на мощность и реальное энергопотребление.

  3. Сравните фритюрницу с духовкой и микроволновой печью в своих бытовых сценариях.

  4. Используйте устройство для тех задач, где оно действительно выгодно по времени и затратам.

Популярные вопросы о фритюрницах с горячим воздухом

Что дешевле: фритюрница или духовка?

Все зависит от количества еды и времени приготовления. Для больших порций духовка может быть выгоднее.

Стоит ли покупать фритюрницу ради экономии электроэнергии?

Только если вы часто готовите небольшие порции и используете прибор регулярно.

Что лучше для одной порции — микроволновка или фритюрница?

В большинстве случаев микроволновая печь окажется дешевле и быстрее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
