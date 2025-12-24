Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ставка на нейтральность провалилась: бежевый диван больше не спасает интерьер

Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Недвижимость

Зимой гостиная становится главным убежищем дома, и именно в этот сезон особенно заметно, когда интерьер перестаёт радовать. То, что ещё недавно казалось универсальным и уютным решением, сегодня всё чаще воспринимается как однообразие. В центре этих перемен — привычный бежевый диван с фактурой букле, который неожиданно утрачивает свои позиции, об этом сообщает Ouest France.

Современная гостиная с модным диваном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная с модным диваном

Почему бежевый букле больше не вдохновляет

Ещё несколько лет назад бежевый диван с завитковой текстурой был безусловным фаворитом. Он ассоциировался с комфортом, спокойствием и легко вписывался в любой интерьер — от компактной городской квартиры до просторного семейного дома. Социальные сети и интерьерные каталоги закрепили за ним статус безопасного и "правильного" выбора, наравне с нейтральными стенами и универсальной мебелью для гостиной.

Однако массовость сыграла против него. Когда один и тот же оттенок и фактура появляются в каждом втором интерьере, эффект уюта постепенно сменяется визуальной усталостью. Дополняют картину и практические сложности: светлая ткань быстро теряет аккуратный вид, а петлевая структура требует деликатного ухода — особенно если диван используется ежедневно и становится центром семейной жизни.

Усталость от нейтральности и поиск характера

К 2026 году всё больше людей хотят видеть в гостиной не только спокойствие, но и индивидуальность. Нейтральные цвета перестают давать ощущение новизны, а зимой особенно остро ощущается потребность в тепле, свете и эмоциональном акценте. Интерьер снова становится способом самовыражения, и на первый план выходит желание обновить пространство без тотального ремонта — как это происходит, когда в доме появляется винтажный комод, способный задать спальне совершенно иной ритм, о чём рассказывается в материале о возвращении винтажной мебели в интерьеры 2026 года.

Вельвет и цвет как альтернатива

На смену букле приходит вельвет — материал с выраженной текстурой и приятной тактильностью. Он выглядит уютно, но при этом практичнее в повседневной жизни. Дизайнеры всё чаще предлагают сочетать его с выразительными оттенками, которые оживляют пространство и создают ощущение обновления без радикальных вмешательств.

Шалфейно-зелёный и горчично-жёлтый: главные оттенки сезона

Шалфейно-зелёный создаёт ощущение свежести и спокойствия, напоминая о природе даже в самый пасмурный день. Горчично-жёлтый, напротив, добавляет энергии и света, визуально согревая помещение. Эти оттенки хорошо работают в гостиной, особенно если дополнить их продуманным декором стен — подобные приёмы уже используются в трендовой отделке стен для визуального расширения гостиной.

Как вписать новый диван в существующий интерьер

Радикальный ремонт не обязателен. Цветной вельветовый диван можно гармонично встроить в уже обжитое пространство. Достаточно обновить несколько деталей: текстиль, ковёр, акцентное освещение или декоративные подушки. Такие изменения поддерживают цвет дивана и создают ощущение цельности, не перегружая интерьер и сохраняя баланс между уютом и выразительностью.

Сравнение: букле или вельвет для гостиной

Букле привлекает мягкостью и визуальной лёгкостью, но требует аккуратного обращения и быстро теряет свежий вид. Вельвет более устойчив к повседневной нагрузке, проще в уходе и выглядит выразительнее за счёт глубины цвета. Он лучше передаёт ощущение уюта в холодное время года и дольше сохраняет презентабельность даже при активном использовании.

Советы по выбору вельветового дивана

  1. Обращайте внимание на съёмные чехлы — они упрощают уход.

  2. Проверяйте плотность ткани и устойчивость цвета.

  3. Сочетайте диван с более лёгкой мебелью: пуфами, креслами, журнальным столиком.

  4. Используйте рассеянное освещение, чтобы подчеркнуть фактуру вельвета.

Популярные вопросы о выборе дивана для гостиной

Какой цвет дивана лучше для небольшой гостиной?
Шалфейно-зелёный визуально расширяет пространство и не перегружает интерьер.

Что практичнее: светлый или тёмный вельвет?
Средние и тёплые оттенки менее маркие и дольше сохраняют аккуратный вид.

Сколько служит вельветовый диван?
При правильном уходе качественный вельвет сохраняет внешний вид в течение многих лет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
