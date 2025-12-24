Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коричневый налёт годами копится внутри духовки — а решение всё это время стояло на полке

Оливковое масло помогает удалять жировой налёт в духовке — Express
Недвижимость

Чистка духовки — одна из тех домашних задач, которые легко откладываются до последнего, но перед праздниками избежать её почти невозможно. В период подготовки к Рождеству кухня становится центром дома, и состояние техники сразу бросается в глаза. При этом сама мысль о долгом оттирании пригоревшего жира редко вызывает энтузиазм, об этом сообщает Express.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Почему духовка загрязняется быстрее, чем кажется

Духовка используется регулярно, а иногда и ежедневно, особенно в сезон запеканок, мяса и выпечки. При каждом приготовлении частицы жира, масла и соусов оседают на стенках и дверце, постепенно образуя плотный коричневый налёт. Со временем он затвердевает, превращаясь в пригоревшие пятна, которые сложно убрать обычной губкой и водой.

Чем дольше откладывается чистка, тем больше усилий она требует. Многие в такой ситуации прибегают к агрессивной бытовой химии, хотя в быту давно используются более мягкие подходы к уходу за техникой, включая аккуратную очистку стеклянной дверцы духовки.

Простой ингредиент, который есть почти на каждой кухне

Эксперты по уборке обращают внимание на то, что справиться с загрязнениями помогает обычное оливковое масло. Этот продукт чаще ассоциируется с готовкой — запечёнными овощами, мясом или салатами, — но его свойства полезны и в быту. Масло размягчает застарелый жир и облегчает его удаление без интенсивного трения.

Масло создаёт тонкую плёнку, которая проникает в структуру загрязнений и помогает отделить их от поверхности.

Как подготовить духовку к очистке

Перед началом уборки важно дать духовке полностью остыть. Затем следует вынуть противни, решётки и другие съёмные элементы. Их можно очистить отдельно, используя тёплую воду, средство для мытья посуды и губку.

Основное внимание уделяется внутренним стенкам и дверце. Небольшое количество оливкового масла наносят на салфетку или мягкую ткань и аккуратно распределяют по загрязнённым участкам. Через некоторое время налёт становится заметно мягче и легче удаляется. Такой подход хорошо сочетается с приёмами, которые используют для устранения запахов и нагара, например с лавровым листом в духовке.

Сравнение: оливковое масло и специальные средства для духовки

Масло выгодно отличается от многих чистящих составов. Оно не содержит агрессивных компонентов, не имеет резкого запаха и не требует использования перчаток. В то же время специализированные средства часто действуют быстрее, но могут вызывать раздражение кожи и требуют тщательного смывания.

Выбор зависит от степени загрязнения и личных предпочтений. Для регулярного ухода оливковое масло подходит особенно хорошо, тогда как сильные загрязнения иногда требуют комбинированного подхода.

Плюсы и минусы использования оливкового масла

Этот способ имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, о которых стоит знать заранее.

Плюсы:

  • доступность и универсальность продукта;

  • отсутствие резкого запаха и токсичных испарений;

  • более щадящее воздействие на поверхность духовки и кожу рук.

Минусы:

  • требуется время, чтобы масло подействовало;

  • при сильном нагаре может понадобиться повторная обработка;

  • после чистки поверхность нужно дополнительно протереть, чтобы убрать остатки масла.

Советы по чистке духовки шаг за шагом

  1. Полностью остудите духовку и отключите её от сети.

  2. Уберите все съёмные элементы и очистите их отдельно.

  3. Нанесите небольшое количество оливкового масла на мягкую ткань.

  4. Обработайте загрязнённые участки внутри духовки.

  5. Подождите несколько минут и аккуратно удалите размягчённый налёт.

  6. Протрите поверхность влажной салфеткой, чтобы убрать остатки масла.

Популярные вопросы о чистке духовки

Как часто нужно чистить духовку?

Оптимально проводить лёгкую чистку раз в несколько недель, а более тщательную — раз в несколько месяцев, в зависимости от частоты использования.

Подходит ли этот способ для всех типов духовок?

Оливковое масло безопасно для большинства эмалированных и металлических поверхностей, но для моделей с особым покрытием стоит заранее проверить рекомендации производителя.

Что лучше: натуральные средства или бытовая химия?

Натуральные средства подходят для регулярного ухода и умеренных загрязнений, тогда как химия эффективнее при сильном нагаре, но требует осторожности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
