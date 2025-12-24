Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по вредителям опровергли миф об отпугивании мышей нафталином — thespruce
Азалия чаще болеет при плотной почве без дренажа — Ciceksel
Активные игры за 30 минут до сна снижают ночную энергию котят
Кошки мурлыкают и трутся о владельца для его успокоения — Белновости
Луна рискует стать кладбищем спутников — The Guardian
Филиппу Киркорову предсказали настоящую любовь в 92 года
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
Кошки запоминают обстановку и запахи вместо логики хозяина
Север Барбадоса ценят гурманы — Virgin Atlantic Holidays

Экономили на градусах — заплатили здоровьем: чем оборачивается стирка постели при 30–40 °C

Стирка постельного белья при 30–40 градусах не устраняет пылевых клещей — VenetoPress
Недвижимость

Есть привычка, почти автоматическая: мы снимаем простыни, отправляем их в стиральную машину, достаём мягкими и приятно пахнущими — и уверены, что постель снова чистая. Визуально и на ощупь всё выглядит идеально. Но за этим комфортом часто скрывается одна системная ошибка. Мы стираем бельё при 30-40 градусах, считая, что этого достаточно, об этом сообщает VenetoPress.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Иллюзия чистоты и "экономная" температура

Выбор температуры 30-40 °C кажется разумным. Такой режим бережёт ткань, сохраняет цвет, снижает расход электроэнергии. Однако именно здесь возникает проблема: при этих показателях стирка убирает поверхностные загрязнения, но не всегда справляется с микроорганизмами.

Постель — идеальная среда для пылевых клещей. Им нужны тепло, влага и питание, а микрочастицы кожи, которые человек теряет каждую ночь, подходят идеально. Если бельё не проходит полноценную гигиеническую обработку, клещи продолжают размножаться, что может усиливать аллергию, вызывать зуд, раздражение кожи и респираторный дискомфорт. Именно поэтому важен не только внешний вид простыней, но и регулярность и логика ухода за ними, выстроенная как гигиена сна.

Почему 30-40 °C часто не хватает

Температуры ниже 55-60 °C позволяют клещам выживать. Некоторые бактерии, особенно устойчивые или присутствующие в большом количестве, также не нейтрализуются полностью. В итоге тёплая стирка решает лишь часть задач.

При таком режиме обычно:

  • удаляются пот и лёгкие пятна;
  • исчезают запахи;
  • создаётся ощущение свежести.

Но дезинфицирующий эффект остаётся сомнительным, особенно если цикл короткий или барабан перегружен. Важно учитывать, что результат зависит не только от градусов, но и от сочетания времени стирки, моющего средства и механического воздействия.

Температура, которая действительно работает

Если нужен простой и надёжный ориентир, то он выглядит так: 60 °C — наиболее эффективный порог для заметного снижения количества клещей и бактерий. Особенно хорошо он подходит для хлопковых простыней и других плотных тканей, при условии соблюдения рекомендаций на ярлыке.

Существует и более щадящий вариант. Некоторые специалисты считают, что 40 °C может быть допустимым, если выбрать длительный цикл и качественное моющее средство. В этом случае комбинированное действие времени и химии частично компенсирует более низкую температуру. Такой подход подходит для деликатных тканей или белья, склонного к выцветанию.

Сравнение режимов стирки постельного белья

  • При 30-40 °C стирка справляется в основном с лёгкими загрязнениями и запахами, но уровень гигиены остаётся низким.
  • Режим 40 °C с длинным циклом и эффективным моющим средством может дать средний результат, если соблюдены все условия.
  • Стирка при 60-90 °C обеспечивает наиболее надёжную дезинфекцию, но требует внимания к износу ткани и риску потери цвета.

Как выстроить умную рутину ухода за простынями

Речь идёт не об идеале, а о практичном балансе между гигиеной и заботой о тканях. Несколько шагов помогают "закрыть круг" ухода и избежать ситуации, когда постельное бельё выглядит свежим, но остаётся проблемным с точки зрения здоровья.

  1. Стирать простыни каждые одну-две недели, а при повышенном потоотделении или аллергии — чаще.

  2. Выбирать 60 °C, если материал это позволяет.

  3. При стирке на 40 °C использовать длительный цикл и качественное средство.

  4. Не перегружать стиральную машину, чтобы бельё действительно промывалось.

  5. Добавлять дополнительное полоскание при чувствительной коже или использовании концентрированных средств.

  6. Полностью высушивать бельё и при необходимости проглаживать — остаточная влага создаёт благоприятные условия для микроорганизмов.

Материал имеет значение

Натуральные ткани, такие как хлопок и лён, легче переносят стирку при эффективных температурах и обычно менее привлекательны для клещей, чем синтетика. Дополнительную роль играет микроклимат спальни: регулярное проветривание и возможность "дышать" матрасу и постели снижают уровень влажности и уменьшают риски.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Последние материалы
Изопропиловая омывайка густеет в мороз и не подаётся на стекло
Стирка постельного белья при 30–40 градусах не устраняет пылевых клещей — VenetoPress
Силовые тренировки стали самым быстрорастущим видом спорта у женщин — Strava
Кошки мурлыкают и трутся о владельца для его успокоения — Белновости
Луна рискует стать кладбищем спутников — The Guardian
Куриный пирог готовится с масляной корочкой и сливочной начинкой
Филиппу Киркорову предсказали настоящую любовь в 92 года
Спирея "Голдмаунд" меняет цвет листвы трижды за сезон
Ёлка рядом с розеткой создаёт риск короткого замыкания — House Beautiful
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.