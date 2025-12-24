Кладут годами — толку ноль: популярный способ от мышей оказался бесполезным и токсичным

Мифы о борьбе с мышами часто выглядят убедительно, особенно когда речь идёт о средствах с резким запахом. Многие по-прежнему считают, что нафталин способен отпугнуть грызунов, но на практике всё оказывается иначе. Эксперт по вредителям объясняет, почему этот способ не работает и чем он может быть опасен. Об этом сообщает thespruce.
Нафталин в форме шариков, хлопьев или брусков относится к инсектицидам. Его основное назначение — защита одежды от моли и других насекомых, повреждающих волокна. В закрытых пространствах нафталин испаряется и выделяет газ, губительный для насекомых.
При этом на грызунов, включая мышей и крыс, он практически не действует. Более того, специалисты подчёркивают, что существуют менее токсичные и более безопасные способы защиты одежды и текстиля, включая натуральные решения вроде незаметных пакетиков из трав, которые используют строго по назначению.
Важно учитывать и риски: при вдыхании паров, проглатывании или частом контакте нафталин токсичен для людей и животных, что подтверждают данные токсикологических служб.
Эксперты по интегрированному управлению вредителями отмечают, что нафталин часто используют не по назначению. Его пытаются применять против мышей, белок, крыс и даже змей, хотя средство для этого не предназначено.
"Нафталин используют в неподходящих местах и против неправильных вредителей", — подчёркивает специалист по борьбе с вредителями Тим Сток.
Существует заблуждение, что нафталин относится к родентицидам. Действительно, если грызун съест большое количество вещества, это может привести к гибели. Однако мыши избегают его и не будут употреблять, если поблизости есть доступная пища. В результате нафталин не выполняет функцию отпугивателя.
В помещении резкий запах нафталина доставляет дискомфорт людям и легко впитывается в одежду. Дополнительную угрозу он представляет для детей и домашних животных, поскольку шарики внешне могут напоминать конфеты.
На улице ситуация не лучше. Использование нафталина вокруг дома или в саду не отпугивает диких животных, но может загрязнять почву и воду. Экологи и специалисты по вредителям не рекомендуют такой способ защиты, особенно когда существуют безопасные бытовые методы борьбы с вредителями, сравнимые по логике с тем, как избавляются от тараканов на кухне без применения токсичных веществ.
Нафталин создаёт лишь иллюзию защиты и несёт риски для здоровья. В отличие от него, физические барьеры, санитария и ловушки реально снижают численность грызунов и предотвращают их появление. Эти методы работают без токсичного воздействия на окружающую среду.
Использование химических средств кажется простым решением, но имеет серьёзные ограничения.
Чтобы снизить риск появления грызунов, важно действовать комплексно. Сначала перекройте пути проникновения, затем устраните источники пищи и укрытия, а при необходимости используйте ловушки. При сильном заражении стоит обратиться в профессиональную службу дезинсекции.
Почему мыши не боятся резких запахов?
Грызуны ориентируются прежде всего на доступ к пище и укрытиям, а запахи редко становятся решающим фактором.
Можно ли использовать нафталин хотя бы временно?
Специалисты не рекомендуют этого из-за токсичности и отсутствия эффекта.
Что лучше — ловушки или отпугиватели?
Ловушки и профилактика проникновения считаются наиболее надёжным и безопасным вариантом.
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.