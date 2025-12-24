Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кладут годами — толку ноль: популярный способ от мышей оказался бесполезным и токсичным

Мифы о борьбе с мышами часто выглядят убедительно, особенно когда речь идёт о средствах с резким запахом. Многие по-прежнему считают, что нафталин способен отпугнуть грызунов, но на практике всё оказывается иначе. Эксперт по вредителям объясняет, почему этот способ не работает и чем он может быть опасен. Об этом сообщает thespruce.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое нафталин и как он действует на самом деле

Нафталин в форме шариков, хлопьев или брусков относится к инсектицидам. Его основное назначение — защита одежды от моли и других насекомых, повреждающих волокна. В закрытых пространствах нафталин испаряется и выделяет газ, губительный для насекомых.

При этом на грызунов, включая мышей и крыс, он практически не действует. Более того, специалисты подчёркивают, что существуют менее токсичные и более безопасные способы защиты одежды и текстиля, включая натуральные решения вроде незаметных пакетиков из трав, которые используют строго по назначению.

Важно учитывать и риски: при вдыхании паров, проглатывании или частом контакте нафталин токсичен для людей и животных, что подтверждают данные токсикологических служб.

Отпугивает ли нафталин мышей

Эксперты по интегрированному управлению вредителями отмечают, что нафталин часто используют не по назначению. Его пытаются применять против мышей, белок, крыс и даже змей, хотя средство для этого не предназначено.

"Нафталин используют в неподходящих местах и против неправильных вредителей", — подчёркивает специалист по борьбе с вредителями Тим Сток.

Существует заблуждение, что нафталин относится к родентицидам. Действительно, если грызун съест большое количество вещества, это может привести к гибели. Однако мыши избегают его и не будут употреблять, если поблизости есть доступная пища. В результате нафталин не выполняет функцию отпугивателя.

Почему нафталин опасен в доме и на улице

В помещении резкий запах нафталина доставляет дискомфорт людям и легко впитывается в одежду. Дополнительную угрозу он представляет для детей и домашних животных, поскольку шарики внешне могут напоминать конфеты.

На улице ситуация не лучше. Использование нафталина вокруг дома или в саду не отпугивает диких животных, но может загрязнять почву и воду. Экологи и специалисты по вредителям не рекомендуют такой способ защиты, особенно когда существуют безопасные бытовые методы борьбы с вредителями, сравнимые по логике с тем, как избавляются от тараканов на кухне без применения токсичных веществ.

Сравнение: нафталин и эффективные методы борьбы с мышами

Нафталин создаёт лишь иллюзию защиты и несёт риски для здоровья. В отличие от него, физические барьеры, санитария и ловушки реально снижают численность грызунов и предотвращают их появление. Эти методы работают без токсичного воздействия на окружающую среду.

Плюсы и минусы разных подходов

Использование химических средств кажется простым решением, но имеет серьёзные ограничения.

  • Плюсы нафталина: доступность, эффективность против моли.
  • Минусы: токсичность, отсутствие эффекта против мышей, вред для людей и природы.

Советы по защите дома от мышей шаг за шагом

Чтобы снизить риск появления грызунов, важно действовать комплексно. Сначала перекройте пути проникновения, затем устраните источники пищи и укрытия, а при необходимости используйте ловушки. При сильном заражении стоит обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

Популярные вопросы о борьбе с мышами

Почему мыши не боятся резких запахов?
Грызуны ориентируются прежде всего на доступ к пище и укрытиям, а запахи редко становятся решающим фактором.

Можно ли использовать нафталин хотя бы временно?
Специалисты не рекомендуют этого из-за токсичности и отсутствия эффекта.

Что лучше — ловушки или отпугиватели?
Ловушки и профилактика проникновения считаются наиболее надёжным и безопасным вариантом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
