Таиландский рай встречает не морем, а ловушкой: как россияне теряют депозиты за квартиры-призраки

Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами

Россияне, планирующие поездки и долгосрочное пребывание в Таиланде, все чаще сталкиваются с мошенничеством на рынке аренды и покупки жилья. Аферисты предлагают выгодные варианты квартир и апартаментов, которые в реальности либо не существуют, либо не имеют отношения к заявленным владельцам. Потерпевшие узнают об обмане уже после перевода залога или по прибытии в страну.

Фото: Designed by Freepik by Wiroj Sidhisoradej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайланд

Как работает схема с несуществующим жильем

В последние месяцы мошенники в Таиланде активно используют доверие иностранных арендаторов, в том числе россиян. Они представляются риелторами, действующими от имени агентств или застройщиков, публикуют объявления с привлекательными ценами и настаивают на быстром внесении депозита. Часто такие предложения выглядят убедительно: используются реальные фотографии, ссылки на якобы существующие объекты и даже рекомендации.

Один из подобных случаев произошел с 31-летней Екатериной, которая собиралась в Паттайю к подруге. Она обратилась к риелторам, услугами которых ранее пользовались ее знакомые, и перевела залог — восемь тысяч батов, что составляет около 20 тысяч рублей. По прилете в Таиланд заселение так и не состоялось, а обещанный возврат денег оказался частичным.

Потери арендаторов и инвесторов

После срыва заселения риелтор пообещал Екатерине подобрать альтернативное жилье и вернуть депозит. Однако в итоге она получила лишь 40 процентов от уплаченной суммы, а дальнейшие контакты прекратились. Подобные истории нередко заканчиваются тем, что туристы вынуждены срочно искать жилье офлайн, переплачивая за аренду.

От мошенников страдают не только туристы, но и инвесторы. Российский предприниматель Михаил планировал приобрести недвижимость на Пхукете с расчетом на 30-летнее владение. Агент предложил объект по цене ниже рынка и потребовал внести залог в размере 100 тысяч батов — примерно 252 тысячи рублей.

Знакомый юрист Михаила проверил документы и выяснил, что посредник не имеет никакого отношения к застройщику. Сделка была остановлена, но вернуть деньги оказалось проблематично.

Почему такие случаи участились

Эксперты связывают рост подобных схем с высокой популярностью Таиланда у россиян и низкой осведомленностью о местных "скамщиках". Многие сделки заключаются дистанционно, без личного осмотра квартир и проверки документов. Это создает благоприятные условия для обмана, особенно при краткосрочной аренде или инвестициях в курортную недвижимость.

Сравнение аренды онлайн и офлайн в Таиланде

Онлайн-аренда удобна тем, что позволяет заранее выбрать жилье, сравнить цены и сэкономить время. Однако именно этот формат чаще используется мошенниками, поскольку арендатор не видит объект лично и не может проверить документы.

Офлайн-поиск требует больше усилий и времени после приезда, но снижает риски. Личный осмотр квартиры, общение с владельцем или официальным агентом и проверка договора помогают избежать потери денег и проблем с заселением.

Плюсы и минусы аренды через посредников

Работа с риелторами может быть удобной, особенно при длительном проживании или покупке недвижимости. Посредники берут на себя подбор вариантов, оформление договоров и консультации по местным правилам.

При этом существуют и минусы. Среди них — риск столкнуться с недобросовестными агентами, потеря залога, отсутствие реальных гарантий и сложности с возвратом средств. Именно поэтому важно проверять лицензии, отзывы и юридическую чистоту сделок.

Советы по защите от мошенников

Проверяйте агентство и риелтора через официальные сайты и отзывы. Не переводите полный залог без личного осмотра жилья или подтвержденных документов. Используйте помощь юриста при покупке или долгосрочной аренде недвижимости. Рассматривайте временное проживание в отеле или апартаментах по приезде для поиска жилья офлайн.

Популярные вопросы о мошенничестве с жильем в Таиланде

Как выбрать безопасное жилье в Таиланде?

Лучше осматривать квартиры лично, заключать договор и работать с проверенными агентствами.

Сколько стоит аренда жилья без посредников?

Цена зависит от региона и сезона, но прямые сделки часто обходятся дешевле за счет отсутствия комиссии.

Что лучше: краткосрочная аренда или долгосрочный контракт?

Краткосрочная аренда удобна для туристов, а долгосрочный контракт выгоднее для зимовщиков и инвесторов.