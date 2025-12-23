Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда

Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Недвижимость

Отставка Михаила Барщевского с поста представителя правительства в Конституционном суде формально объяснена возрастным цензом. Однако почти сразу это решение стали связывать с громким "делом Долиной", всколыхнувшим юридическое сообщество. История вокруг спора за квартиру превратилась в пример того, как частный процесс может затронуть репутацию целого института.

Певица Лариса Долина
Фото: vk.com/larisadolinacom
Певица Лариса Долина

Резонансное дело и его скрытые авторы

Скандал развернулся вокруг судебного спора певицы Ларисы Долиной за недвижимость в Хамовниках. Ее интересы представляло адвокатское бюро "Барщевский и партнеры", учрежденное Михаилом Барщевским и оформленное на его супругу. Ключевую роль в процессе сыграла стратегия, подготовленная юристом бюро Марией Пуховой.

Решения судов первой инстанции создали опасный прецедент для рынка недвижимости: под угрозой оказались тысячи сделок. Позднее Верховный суд отменил эти вердикты, но сам термин "эффект Долиной" уже закрепился в профессиональной среде.

Публичные комментарии и конфликт интересов

Незадолго до рассмотрения дела в Верховном суде Барщевский в эфире радио подробно рассуждал о возможных сценариях исхода процесса. Эти высказывания прозвучали на фоне того, что фирма его семьи вела дело Долиной. В юридическом сообществе такие комментарии расценили как использование публичного статуса для формирования благоприятного фона.
Несмотря на приостановленный статус адвоката, к Барщевскому применимы нормы профессиональной этики, включая принцип:

"Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя", — говорится в Кодексе адвокатской этики.

Карьера между государством и частной практикой

Барщевский — фигура медийная и многогранная: от участия в интеллектуальных шоу до защиты знаковых политических фигур 1990-х. В 2001 году он перешел на государственную службу, став представителем правительства в высших судах. При этом его имя продолжало ассоциироваться с успешным юридическим бизнесом, а доходы регулярно попадали в рейтинги самых обеспеченных чиновников.

Возможные последствия для адвокатуры

История с делом Долиной показала уязвимость границы между публичной экспертизой и частным интересом. Для многих юристов эта ситуация стала поводом вновь обсудить механизмы контроля, репутационные риски и доверие к профессии в целом.

Популярные вопросы о деле Долиной

Почему дело стало прецедентным?

Из-за решений, затронувших стабильность рынка недвижимости.

Может ли публичный комментарий повлиять на суд?

Формально нет, но он способен создать общественное давление.

Что важнее для адвоката — клиент или профессия?

Этические нормы ставят закон и профессиональную репутацию выше частного интереса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
