Москва уходит в отрыв по ценам на жильё: квадратный метр становится товаром для избранных

Цена квадратного метра в Москве выросла до 489,6 тыс. рублей

Рынок столичной недвижимости завершает год с рекордными показателями: стоимость жилья продолжает расти, а выбор новых квартир заметно сокращается. Москва все отчетливее отрывается от других крупных городов по уровню цен, формируя собственную траекторию развития рынка новостроек.

Цены обновили максимум

В декабре средняя цена квадратного метра жилья в Москве достигла 489,6 тыс. рублей, показав рост на 29% за год. Такие данные приводят аналитики сервиса "Циан". Столица сохранила статус самого дорогого рынка жилья в стране, существенно опередив остальные города по темпам удорожания недвижимости.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге стоимость "квадрата" за год выросла на 21% и составила 314,5 тыс. рублей. В Казани показатель достиг 258,4 тыс. рублей (+12%), а в Сочи цена практически не изменилась и остановилась на уровне 423,5 тыс. рублей. Разрыв между Москвой и другими городами остается значительным.

Почему предложение сокращается

Одной из причин роста цен стало заметное снижение объема предложения. За год число лотов на первичном рынке сократилось на 9% и составило 286 тыс. объектов в 40 крупнейших городах России. В Москве снижение началось еще в начале года, и сегодня выбор новостроек примерно на треть меньше, чем год назад.

Дополнительное давление на рынок оказало ужесточение градостроительных требований. Новые проекты должны быть более высотными и архитектурно выразительными, что напрямую отражается на их себестоимости и итоговой цене для покупателей.

Смещение в более дорогие сегменты

Еще одним фактором стала трансформация структуры предложения. В Москве выросла доля проектов в сегментах "комфорт плюс" и "бизнес", где уровень цен изначально выше массового жилья. При этом количество более доступных проектов на ранней стадии строительства заметно сократилось.

В результате средняя стоимость квадратного метра продолжает расти даже без резкого увеличения продаж. Рынок все больше ориентируется на качественные и более дорогие форматы жилья, что усиливает ценовой разрыв с регионами.

Продажи и региональный контраст

По итогам января-ноября 2025 года объем продаж в столичном регионе оказался сопоставимым с результатами аналогичного периода 2024 года. Эксперты допускают, что с учетом декабрьских данных итог всего года может быть даже выше прошлогоднего уровня.

При этом в других российских городах-миллионниках продажи новостроек за тот же период снизились на 12%. Это подчеркивает устойчивость московского рынка, который выглядит более стабильным на фоне общего замедления спроса в регионах, об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Прогноз на 2026 год

Аналитики ожидают, что рост цен продолжится и в следующем году. Основными факторами станут изменение структуры предложения и ожидания оживления спроса.

"В 2026 году цены на рынке новостроек, по нашим прогнозам, вырастут на 13-15%. Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и с изменением структуры предложения — новых проектов в 2025 году вышло заметно меньше, чем раньше, а значит, на рынке не так много более доступного предложения на ранней стадии строительства", — заключил директор направления первичной недвижимости "Циана" Артем Глебов.