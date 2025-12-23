Несколько дней отсутствия и счёт на сотни тысяч: как избежать коммунального кошмара в пустой квартире

Перекрытие воды и газа перед отъездом снижает риск аварий — эксперт ЖКХ Бондарь

Перед длительным отъездом из квартиры многие ограничиваются сбором чемоданов, забывая о бытовых мелочах. Между тем именно они часто становятся причиной аварий и лишних расходов. Эксперт по ЖКХ напомнил, какие действия помогут спокойно провести новогодние каникулы.

Что стоит проверить перед отъездом

Если квартира остается без присмотра на несколько дней, первым делом следует позаботиться о безопасности инженерных систем. Перекрытые коммуникации снижают риск аварий и последующего ремонта.

По словам специалиста, при отъезде важно закрыть краны холодной и горячей воды. Такая мера помогает избежать протечек, которые нередко возникают из-за износа труб или скачков давления.

"Уезжая на несколько дней, надо обязательно перекрывать краны холодной и горячей воды. В таком случае риск протечек уменьшится", — отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если в квартире проведен газ, необходимо закрыть специальный газовый кран. При этом отопление в многоквартирных домах трогать нельзя, поскольку оно относится к общей системе и вмешательство может повлечь последствия для всего подъезда.

Контакты и связь на время отсутствия

Даже при соблюдении всех мер полностью исключить форс-мажоры невозможно. Поэтому эксперт советует заранее оставить свои контакты соседям и управляющей компании.

"Также стоит подстраховаться и сообщить свой актуальный номер телефона управляющей компании. Сделать это можно через обращение в мобильном приложении "Госуслуги. Дом"", — пояснил Дмитрий Бондарь.

Это позволит оперативно связаться с владельцем жилья в экстренной ситуации и быстрее решить проблему.

Коммунальные платежи и возможный перерасчет

После возвращения из поездки некоторые собственники могут оформить перерасчет коммунальных услуг. Речь идет о газе, холодной и горячей воде, а также водоотведении.

"Это возможно при двух условиях: жильцы отсутствовали более 5 календарных дней подряд, а в квартире нет счетчиков", — напомнил эксперт.

При этом у собственника должен быть документ, подтверждающий невозможность установки приборов учета по техническим причинам. Если счетчики установить можно, но этого не сделали, начисления обычно производятся по нормативу.

Как сообщает Москва 24, для перерасчета заявление подается либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. В качестве подтверждения отсутствия подойдут билеты, командировочные удостоверения или иные документы.

Советы перед новогодними каникулами

Перекройте холодную и горячую воду. Закройте газовый кран, если газ проведен. Сфотографируйте показания счетчиков. Оставьте контакты соседям и управляющей компании. Проверьте электроприборы и при возможности обесточьте квартиру.

Популярные вопросы о подготовке квартиры к отъезду

Нужно ли перекрывать отопление?

Нет, в многоквартирных домах это запрещено, так как система общая.

Можно ли сделать перерасчет, если стоят счетчики?

Нет, в этом случае оплата идет по фактическим показаниям приборов учета.

Какие документы подходят для подтверждения отсутствия?

Проездные билеты, командировочные удостоверения и другие официальные подтверждения поездки.