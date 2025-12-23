Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдельно стоящие кухонные шкафы стали интерьерным трендом 2026 года
"Другой” тип мышления помогает запускать проекты быстрее
Аврора Киба не стала знакомиться с бывшей женой Лепса
Дрожь и резкие движения повышают риск агрессии со стороны собаки
Манеры за столом рассказывают о социальном статусе — Smithsonian
Пчёлы выбрали для жизни самое неожиданное место на Земле
Косые мышцы пресса формируют визуальную талию — фитнес-тренеры
Сбербанк назвал самую популярную памятную монету 2025 года
Съедобная жимолость начинает плодоносить на третий год после посадки

Несколько дней отсутствия и счёт на сотни тысяч: как избежать коммунального кошмара в пустой квартире

Перекрытие воды и газа перед отъездом снижает риск аварий — эксперт ЖКХ Бондарь
Недвижимость

Перед длительным отъездом из квартиры многие ограничиваются сбором чемоданов, забывая о бытовых мелочах. Между тем именно они часто становятся причиной аварий и лишних расходов. Эксперт по ЖКХ напомнил, какие действия помогут спокойно провести новогодние каникулы.

счетчик воды
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
счетчик воды

Что стоит проверить перед отъездом

Если квартира остается без присмотра на несколько дней, первым делом следует позаботиться о безопасности инженерных систем. Перекрытые коммуникации снижают риск аварий и последующего ремонта.

По словам специалиста, при отъезде важно закрыть краны холодной и горячей воды. Такая мера помогает избежать протечек, которые нередко возникают из-за износа труб или скачков давления.

"Уезжая на несколько дней, надо обязательно перекрывать краны холодной и горячей воды. В таком случае риск протечек уменьшится", — отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если в квартире проведен газ, необходимо закрыть специальный газовый кран. При этом отопление в многоквартирных домах трогать нельзя, поскольку оно относится к общей системе и вмешательство может повлечь последствия для всего подъезда.

Контакты и связь на время отсутствия

Даже при соблюдении всех мер полностью исключить форс-мажоры невозможно. Поэтому эксперт советует заранее оставить свои контакты соседям и управляющей компании.

"Также стоит подстраховаться и сообщить свой актуальный номер телефона управляющей компании. Сделать это можно через обращение в мобильном приложении "Госуслуги. Дом"", — пояснил Дмитрий Бондарь.

Это позволит оперативно связаться с владельцем жилья в экстренной ситуации и быстрее решить проблему.

Коммунальные платежи и возможный перерасчет

После возвращения из поездки некоторые собственники могут оформить перерасчет коммунальных услуг. Речь идет о газе, холодной и горячей воде, а также водоотведении.

"Это возможно при двух условиях: жильцы отсутствовали более 5 календарных дней подряд, а в квартире нет счетчиков", — напомнил эксперт.

При этом у собственника должен быть документ, подтверждающий невозможность установки приборов учета по техническим причинам. Если счетчики установить можно, но этого не сделали, начисления обычно производятся по нормативу.

Как сообщает Москва 24, для перерасчета заявление подается либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения. В качестве подтверждения отсутствия подойдут билеты, командировочные удостоверения или иные документы.

Советы перед новогодними каникулами

  1. Перекройте холодную и горячую воду.
  2. Закройте газовый кран, если газ проведен.
  3. Сфотографируйте показания счетчиков.
  4. Оставьте контакты соседям и управляющей компании.
  5. Проверьте электроприборы и при возможности обесточьте квартиру.

Популярные вопросы о подготовке квартиры к отъезду

Нужно ли перекрывать отопление?

Нет, в многоквартирных домах это запрещено, так как система общая.

Можно ли сделать перерасчет, если стоят счетчики?

Нет, в этом случае оплата идет по фактическим показаниям приборов учета.

Какие документы подходят для подтверждения отсутствия?

Проездные билеты, командировочные удостоверения и другие официальные подтверждения поездки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Последние материалы
Участок без межевания с 2025 года нельзя купить
Январь и февраль — оптимальное время для выгонки сирени
Один из крупнейших крокодилов в мире умер в ноябре 2024 года
В горячем шоколаде без сахара используют апельсиновую цедру для аромата
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Манеры за столом рассказывают о социальном статусе — Smithsonian
Пчёлы выбрали для жизни самое неожиданное место на Земле
Ассиметрия тела у глубинных рыб является адаптацией к среде
Косые мышцы пресса формируют визуальную талию — фитнес-тренеры
Картофельный салат стал символом рождественского стола — iDNES
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.