Сливается легко — застревает надолго: ошибка с раковиной, которая приводит к засорам

Недвижимость

Кухонная раковина часто используется как универсальное место для утилизации отходов, но именно это становится причиной скрытых проблем. Одна распространённая ошибка способна повредить не только слив, но и всю систему сантехники в доме. Речь идёт о продукте, который есть почти на каждой кухне. Об этом сообщает профильное издание со ссылкой на мнения профессиональных сантехников.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Почему масло опасно для труб

Растительное масло, кулинарный жир и вытопленный жир после готовки кажутся безобидными, пока они горячие. В жидком виде они легко уходят в слив, создавая иллюзию, что проблемы нет. Однако при остывании эти вещества затвердевают и оседают на стенках труб, постепенно образуя плотный налёт и провоцируя засор труб под раковиной.

"Он просто лежит на дне трубы, а вода продолжает стекать поверх него", — говорит совладелец компании по обслуживанию сантехники Патрик Фи.

Эксперты сравнивают этот процесс с жевательной резинкой: к жиру прилипают остатки пищи и мусор, из-за чего образуется засор. Проблема затрагивает не только кухонную раковину, но и посудомоечную машину, измельчитель отходов и даже сантехнику в ванной.

"Линия посудомоечной машины напрямую связана со сливом, и именно там часто скапливаются жир и частицы еды", — поясняет владелец сервисной компании Райан Остеркамп.

Что делать с использованным маслом

Самый безопасный вариант — не выливать масло в раковину вообще. После приготовления его стоит перелить в стеклянную банку или другой термостойкий контейнер и дать полностью остыть. Когда жир затвердеет, его можно выбросить вместе с бытовыми отходами.

"Бумажное полотенце отлично подходит, чтобы собрать остатки жира со сковороды перед мытьём", — отмечает вице-президент по операциям сантехнической компании Майк Хендерсон.

Такой подход снижает риск образования налёта и продлевает срок службы труб, избавляя от необходимости частой прочистки кухонного слива.

Сравнение: слив в раковину и правильная утилизация

Если масло выливается в раковину, оно быстро уходит из поля зрения, но остаётся в трубах и со временем приводит к засорам. Правильная утилизация требует чуть больше времени, зато помогает избежать ремонта, вызова сантехника и проблем с бытовой техникой. В долгосрочной перспективе второй вариант оказывается гораздо выгоднее и безопаснее.

Плюсы и минусы отказа от слива масла

Отказ от привычки сливать жир в раковину меняет бытовые процессы, но имеет очевидные преимущества.

Плюсы:

  • снижается риск засоров и протечек;

  • дольше служит сантехника и посудомоечная машина;

  • уменьшаются расходы на ремонт.

Минусы:

  • нужно хранить отдельный контейнер;

  • требуется немного больше времени на уборку после готовки.

Советы шаг за шагом: как избежать проблем

Никогда не выливайте горячее масло в раковину.
Дайте жиру остыть и затвердеть в отдельной ёмкости.
Используйте бумажные полотенца для удаления остатков со сковородок.
Регулярно промывайте слив горячей водой с небольшим количеством средства для посуды.

Популярные вопросы о сливе масла

Можно ли смывать масло с горячей водой?
Горячая вода помогает лишь временно, но в трубах жир всё равно остынет и затвердеет.

Что делать, если масло уже вылили?
Стоит сразу пролить слив горячей водой с моющим средством, чтобы жир не осел на стенках труб.

Что опаснее для канализации — масло или кофейная гуща?
Оба варианта вредны, но масло создаёт липкую основу, к которой прилипают другие отходы и быстрее образуется засор.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Использованное масло в раковине накапливается в трубах и вызывает засоры — thespruce
