Пять минут — и как новая: простой способ, который спасает микроволновку от жира и запахов

Застарелый жир и запахи в микроволновке часто кажутся проблемой, требующей долгой и утомительной уборки. Однако существует способ, который позволяет справиться с этим всего за несколько минут. Для него не нужны специальные средства или сложные манипуляции.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Почему микроволновка быстро загрязняется

Микроволновая печь ежедневно сталкивается с брызгами соусов, жира и конденсатом от разогреваемых блюд. Со временем эти остатки высыхают и превращаются в плотный налёт. Он не только портит внешний вид техники, но и становится источником неприятного запаха. При этом частое использование агрессивной химии может повредить внутреннее покрытие и уплотнители.

Простой способ очистки за 5 минут

Для базовой очистки достаточно минимального набора, который есть почти на каждой кухне. В миске смешивают один стакан 9-процентного уксуса и один стакан воды. Ёмкость ставят в микроволновку и включают прибор на максимальную мощность на пять минут. Во время нагрева уксус начинает испаряться, а пар оседает на стенках камеры, запуская паровую очистку микроволновки уксусом.

"Уксус при кипении образует пар, который размягчает засохший жир и загрязнения на внутренних поверхностях микроволновки", — отмечается в рекомендациях Prima Inspirace.

После завершения программы дверцу не открывают сразу. Печь оставляют закрытой ещё на несколько минут, чтобы пар подействовал максимально эффективно. Затем устройство отключают от сети, аккуратно вынимают миску и переходят к финальной очистке.

Как убрать стойкие загрязнения

Размягчённый налёт легко снимается обычной губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды. Если на стенках остались плотные пятна, лучше использовать пластиковую карту. Она помогает аккуратно удалить загрязнение, не царапая поверхность. Завершающий этап — протереть камеру мягкой губкой и насухо вытереть салфеткой.

Сравнение: уксус против магазинных средств

Очистка уксусом выгодно отличается от многих готовых составов. Он не оставляет резкого химического запаха и подходит для регулярного ухода за техникой. Магазинные средства часто действуют быстрее на сложные загрязнения, но могут требовать тщательного смывания и проветривания. В быту такой подход хорошо вписывается в общую систему чистоты кухонной техники без лишних затрат.

Плюсы и минусы метода

Этот способ популярен благодаря своей простоте и доступности. Он особенно удобен для регулярного ухода за кухней и техникой. При этом у него есть свои особенности.

Преимущества метода:

  • не требует дорогих чистящих средств;

  • устраняет запахи и жир одновременно;

  • безопасен для внутреннего покрытия микроволновки.

Ограничения, о которых стоит помнить:

  • не всегда справляется с застарелыми пригоревшими пятнами с первого раза;

  • требует проветривания кухни из-за запаха уксуса.

Популярные вопросы о чистке микроволновки

Можно ли заменить уксус лимоном?

Да, вода с лимонным соком также образует пар и помогает убрать запахи, но эффект может быть слабее.

Сколько стоит такой способ очистки?

Фактически он обходится в минимальную сумму, так как используются обычные кухонные ингредиенты.

Что лучше для регулярной уборки: уксус или специальные спреи?

Для поддержания чистоты подойдёт уксус, а для сложных загрязнений можно дополнительно использовать специализированные средства.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
