Платёжка пойдёт вразнос: рост тарифов на свет запускает эффект домино в кошельках россиян

Тарифы на электроэнергию в России вырастут на 9–11% в 2026 году — экономист Медушенко

Рост тарифов на электроэнергию в России в очередной раз становится заметным фактором для домохозяйств и бизнеса. На фоне инфляционного давления и пересмотра цен в смежных отраслях энергетика входит в следующий год с новыми параметрами регулирования. Изменения затронут большинство регионов страны и будут отличаться по масштабам.

Масштабы предстоящей индексации

В 2026 году россиян ожидает повышение тарифов на электроэнергию в среднем на 9-11%. Такие параметры заложены в проектных решениях, которые формируются в рамках действующей системы государственного регулирования. Конкретные значения будут зависеть от региона и утверждённых предельных индексов.

По словам экономиста Юрия Медушенко, тарифная политика в этой сфере находится под жёстким контролем Федеральной антимонопольной службы.

"За тарифами жесткий контроль осуществляет ФАС. Согласно проекту приказа в большинстве регионов России нас ждет повышение тарифов до 11%, а в новых регионах России — до 50%", — пояснил экономист Юрий Медушенко.

Такой разрыв объясняется различиями в уровне развития инфраструктуры и текущем состоянии энергосистем.

В новых регионах требуется ускоренное выравнивание тарифов и дополнительные инвестиции в базовые мощности. Это напрямую отражается на допустимых параметрах роста. В остальных субъектах повышение будет более сдержанным и вписанным в общие рамки тарифного регулирования.

Сдвиг сроков пересмотра тарифов

Эксперт напомнил, что пересмотр тарифов на электроэнергию традиционно проводится один раз в год. Этот механизм позволяет учитывать накопленные издержки энергокомпаний и поддерживать устойчивость отрасли. Принцип ежегодной индексации сохраняется и в следующем году.

При этом меняется дата вступления новых тарифов в силу. Если ранее индексацию проводили с 1 июля, то в 2026 году её перенесли на 1 октября. Это означает, что повышение отразится в платежных документах ближе к концу года.

Смещение сроков влияет на распределение финансовой нагрузки. Для потребителей это означает сохранение прежнего уровня платежей в летний период, а для отрасли — дополнительное время на подготовку к обновлённым тарифам и корректировку финансовых планов.

Экономические причины роста

Повышение тарифов связано с эффектом "догоняющей инфляции". Речь идёт о необходимости компенсировать рост затрат, которые не были полностью учтены в предыдущие периоды. Постепенное устранение этого разрыва заложено в параметры индексации.

Дополнительным фактором стала переиндексация оптовых цен на газ. Электроэнергетика напрямую зависит от стоимости топлива, что отражается на себестоимости производства. Рост цен в смежных сегментах неизбежно транслируется в конечные тарифы.

Также учитывается необходимость модернизации энергосетевой инфраструктуры и увеличение затрат на производство и передачу электроэнергии. Совокупность этих причин формирует основу для очередного пересмотра тарифов, об этом сообщает "Постньюс".