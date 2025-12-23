Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
Омоложение иммунитета возможно без стволовых клеток — Scitechdaily
Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia
Суперхищник Dunkleosteus жил 380 млн лет назад — CPG
Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева
Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes

Смартфон превращается в электронного хамелеона: эти признаки выдают поддельную начинку

Опечатки в названии бренда указывают на поддельный смартфон — эксперт Корнейчук
Недвижимость

Слишком низкая цена на популярный гаджет нередко выглядит как удача, но на практике часто оказывается сигналом повышенного риска. За внешне выгодным предложением могут скрываться подделки, которые лишь имитируют возможности оригинальных устройств. Об этом рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с MoneyTimes.

Смартфон в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон в руке

Цена и первые признаки подделки

По словам специалиста, один из ключевых индикаторов подделки — несоответствие цены рыночному уровню. Если устройство стоит заметно дешевле аналогов, это почти всегда говорит о скрытых проблемах, начиная от ремонта и заканчивая фальсификацией. Особенно насторожить должно сочетание низкой стоимости и громкого бренда.

Визуальный осмотр остаётся самым простым способом выявить грубую подделку. Корнейчук отмечает, что часто мошенники используют названия, очень похожие на оригинальные, но с опечатками или изменёнными буквами. Для крупных производителей такие ошибки недопустимы, а при их обнаружении партии продукции подлежат отзыву.

"Совсем явную подделку легко отличить, когда название похоже на название оригинального продукта, но явно есть какая-то опечатка в названии. Это прямо самое очевидное", — пояснил Илья Корнейчук.

Когда внешний вид не выдает обман

Эксперт подчёркивает, что всё чаще встречаются более сложные схемы подделок. В таких случаях устройство внешне полностью копирует оригинал, включая корпус и элементы дизайна, но внутри устанавливается максимально дешёвая начинка. В результате покупатель получает гаджет, который не соответствует заявленным характеристикам.

Корнейчук обращает внимание, что главный критерий подделки — расхождение между заявленными и реальными возможностями устройства. Например, под видом смартфона одного бренда может продаваться аппарат с другой операционной системой и слабым "железом". Такое несоответствие всегда указывает на фальсификацию.

Частые сценарии и места продаж

По словам эксперта, особенно часто с подделками сталкиваются покупатели карт памяти и накопителей. В таких случаях реальный объём устройства оказывается значительно меньше указанного на упаковке, а работа сопровождается сбоями и быстрым разрядом.

Корнейчук также отмечает, что наибольший риск связан с покупками на маркетплейсах и у анонимных продавцов. В офлайн-магазинах вероятность столкнуться с подделкой ниже, но полностью исключать её нельзя. Если устройство вызывает сомнения и выглядит слишком дешёвым для своих характеристик, это почти всегда повод насторожиться.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Гороскопы и предсказания
Планетарный фон 2025 года усиливал давление медленных планет
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Последние материалы
Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia
Чернику размножают черенками за 3-4 месяца
Козероги повторяют карму долга и ответственности
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Суперхищник Dunkleosteus жил 380 млн лет назад — CPG
Опечатки в названии бренда указывают на поддельный смартфон — эксперт Корнейчук
Йога укрепляет мышцы живота и ног без кардионагрузки
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.