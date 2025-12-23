Смартфон превращается в электронного хамелеона: эти признаки выдают поддельную начинку

Опечатки в названии бренда указывают на поддельный смартфон — эксперт Корнейчук

Слишком низкая цена на популярный гаджет нередко выглядит как удача, но на практике часто оказывается сигналом повышенного риска. За внешне выгодным предложением могут скрываться подделки, которые лишь имитируют возможности оригинальных устройств. Об этом рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с MoneyTimes.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон в руке

Цена и первые признаки подделки

По словам специалиста, один из ключевых индикаторов подделки — несоответствие цены рыночному уровню. Если устройство стоит заметно дешевле аналогов, это почти всегда говорит о скрытых проблемах, начиная от ремонта и заканчивая фальсификацией. Особенно насторожить должно сочетание низкой стоимости и громкого бренда.

Визуальный осмотр остаётся самым простым способом выявить грубую подделку. Корнейчук отмечает, что часто мошенники используют названия, очень похожие на оригинальные, но с опечатками или изменёнными буквами. Для крупных производителей такие ошибки недопустимы, а при их обнаружении партии продукции подлежат отзыву.

"Совсем явную подделку легко отличить, когда название похоже на название оригинального продукта, но явно есть какая-то опечатка в названии. Это прямо самое очевидное", — пояснил Илья Корнейчук.

Когда внешний вид не выдает обман

Эксперт подчёркивает, что всё чаще встречаются более сложные схемы подделок. В таких случаях устройство внешне полностью копирует оригинал, включая корпус и элементы дизайна, но внутри устанавливается максимально дешёвая начинка. В результате покупатель получает гаджет, который не соответствует заявленным характеристикам.

Корнейчук обращает внимание, что главный критерий подделки — расхождение между заявленными и реальными возможностями устройства. Например, под видом смартфона одного бренда может продаваться аппарат с другой операционной системой и слабым "железом". Такое несоответствие всегда указывает на фальсификацию.

Частые сценарии и места продаж

По словам эксперта, особенно часто с подделками сталкиваются покупатели карт памяти и накопителей. В таких случаях реальный объём устройства оказывается значительно меньше указанного на упаковке, а работа сопровождается сбоями и быстрым разрядом.

Корнейчук также отмечает, что наибольший риск связан с покупками на маркетплейсах и у анонимных продавцов. В офлайн-магазинах вероятность столкнуться с подделкой ниже, но полностью исключать её нельзя. Если устройство вызывает сомнения и выглядит слишком дешёвым для своих характеристик, это почти всегда повод насторожиться.