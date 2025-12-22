Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цены ещё не выросли, ставки уже сдают позиции: идеальный момент для покупки вторичного жилья близко

Покупку вторички выгоднее планировать на лето 2026 года — эксперт Трепольский
Недвижимость

Период снижения ставок и сезонной пассивности продавцов может сыграть на руку покупателям жилья, если выбрать правильный момент.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

На рынке недвижимости в 2026 году ожидается не резкий разворот, а постепенное смягчение условий, при котором выгоду получат те, кто готов действовать на опережение. Об этом сообщает финансовый эксперт Дмитрий Трепольский.

По его оценке, наиболее выгодным временем для покупки квартиры на вторичном рынке станет лето 2026 года — с июня по август. Именно в этот период совпадут несколько факторов, способных дать покупателю ценовое преимущество.

Почему лето 2026 года считается оптимальным

Дмитрий Трепольский отмечает, что начало 2026 года вряд ли подойдёт для сделок. Ипотечные ставки, по его прогнозу, останутся двузначными, а продавцы будут сохранять завышенные ожидания после предыдущего периода высокой стоимости денег. Весной рынок, скорее всего, будет находиться в стадии ожидания.

К лету ситуация может измениться. Эксперт ожидает, что ключевая ставка ЦБ начнёт устойчиво снижаться в направлении 12-13%. При этом сезонное падение деловой активности традиционно делает продавцов вторичного жилья более гибкими в переговорах, что создаёт редкое сочетание снижающейся ипотеки и ещё не выросших цен, сообщает Газета.Ru.

Эффект "старых" цен и будущего рефинансирования

По словам эксперта, в этот момент складывается благоприятный сценарий для покупателя. Цены на жильё ещё не успевают отреагировать ростом на будущее удешевление кредитов, а спрос остаётся сдержанным. Это позволяет приобрести квартиру по цене стагнирующего рынка.

"Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года", — отметил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский / "Газета.Ru".

Дополнительным плюсом такой стратегии он называет возможность последующего рефинансирования. Покупка жилья под 13-14% с дисконтом может оказаться выгоднее ожидания более низких ставок, поскольку при их снижении цены на квадратный метр могут резко вырасти.

Новостройки, риски и региональный фактор

Если речь идёт о первичном рынке, Трепольский советует обращать внимание на конец кварталов, когда застройщики чаще готовы обсуждать скидки. Наиболее заметные уступки, по его мнению, возможны в декабре 2026 года, когда девелоперам важно закрыть годовые планы продаж.

При этом эксперт предупреждает о рисках: если ключевая ставка снизится быстрее прогнозов и приблизится к 10-11%, к концу года рынок может столкнуться с ажиотажным ростом цен. Также он подчёркивает значение географии — в Москве снижение цен маловероятно, тогда как в регионах, где перегрев был слабее, интересные предложения могут появиться уже в первой половине года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
