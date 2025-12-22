Продажи пойдут с детьми: налоговая льгота подтолкнёт многодетные семьи к смене жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Расширение налоговой льготы при продаже жилья может изменить поведение многодетных семей на рынке недвижимости уже в ближайшие годы. Речь идёт не о резком всплеске сделок, а о постепенной реализации решений, которые долго откладывались из-за финансовых ограничений. Об этом сообщает прогноз доцента Университета "Синергия" Кирилла Щербакова.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

По оценке эксперта, в 2026 году продажи квартир многодетными семьями вырастут на 5-7% по сравнению с 2025 годом. Такой эффект связан с расширением налоговой льготы, снимающей один из ключевых барьеров при смене жилья — обязанность платить НДФЛ при продаже недвижимости до истечения минимального срока владения.

Масштаб эффекта и региональные различия

Кирилл Щербаков подчёркивает, что в масштабах всего рынка жилья рост будет малозаметным. Однако внутри сегмента семей с детьми динамика окажется более выраженной, особенно в регионах с активным рынком новостроек и действующими программами семейной ипотеки. Именно там накопился значительный объём отложенного спроса.

"В количественном выражении эффект будет умеренным", — отметил Кирилл Щербаков.

Эксперт пояснил, что для многих многодетных семей налоговые издержки становились причиной отказа от переезда даже в ситуации, когда жильё объективно переставало соответствовать потребностям. После расширения льготы часть таких решений будет реализована, но массовых продаж ожидать не стоит, цитирует эксперта Газета.Ru.

Финансовые последствия для семей

По словам экономиста, отмена налога при продаже квартиры позволяет сохранить значительные суммы — от десятков до сотен тысяч рублей, а в крупных городах и больше. Эти средства семьи могут направить на первоначальный взнос по ипотеке, снижение кредитной нагрузки или покупку более просторного жилья.

Щербаков подчеркнул, что новая мера не увеличивает доходы напрямую, но делает управление семейными активами более гибким и финансово безопасным. Это снижает риск ситуации, при которой семья оказывается "запертой" в неподходящей квартире из-за потенциальных налоговых потерь.

Условия расширенной налоговой льготы

Льгота распространяется на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также студентами очной формы обучения до 24 лет. Она позволяет не платить НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, если кадастровая стоимость объекта не превышает 50 млн рублей и в том же году либо до 30 апреля следующего приобретается жильё большей площади или стоимости.

Поправки также учитывают семьи с недееспособными детьми любого возраста и случаи рождения второго ребёнка после продажи квартиры, но не позднее 30 апреля следующего года. Эти изменения уточняют критерии улучшения жилищных условий и расширяют круг получателей льготы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
