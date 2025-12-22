Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вампиры, которые тянут деньги из розетки: самые безобидные устройства делают это круглосуточно

Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Недвижимость

В каждом доме сегодня работает десяток зарядных устройств для смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники. Они стали привычной частью быта и почти всегда остаются включёнными в розетки, даже когда не используются. На первый взгляд это кажется безобидным, но в долгосрочной перспективе такая привычка может сказаться и на безопасности, и на расходах.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Почему зарядные устройства нельзя считать пассивными

Современный дом буквально насыщен электроникой: телефоны, беспроводные наушники, фитнес-браслеты, ноутбуки и даже умные часы требуют регулярной подзарядки. Зарядные устройства постоянно кочуют из розетки в сумку и обратно, а иногда и вовсе остаются подключёнными неделями. Многие считают, что если к кабелю ничего не подключено, то и электричество не расходуется. На практике это не так, сообщает Better Homes & Gardens.

Даже в режиме ожидания зарядное устройство продолжает потреблять энергию. Этот расход минимален, но он происходит непрерывно. Со временем такие "незаметные" потери складываются в дополнительные киловатт-часы, которые отражаются в счёте за электричество. По схожему принципу работает и другая бытовая техника, остающаяся включённой без необходимости и превращающаяся в энергетических вампиров.

Нужно ли обязательно отключать зарядные устройства от сети

Если зарядное устройство осталось в розетке один или два раза, серьёзных последствий не будет. Однако регулярная привычка держать множество адаптеров подключёнными к сети постепенно создаёт системную нагрузку на электросеть дома. Это отражается не только на коммунальных расходах, но и на состоянии самих устройств.

Специалисты в области электромонтажа отмечают, что даже неподключённые к гаджетам зарядные устройства продолжают потреблять электроэнергию. По отдельности этот объём кажется незначительным, но при большом количестве устройств он превращается в устойчивый фоновый расход, который накапливается месяц за месяцем.

Что такое вампирская энергия и почему о ней говорят всё чаще

Термин "вампирская энергия", также известный как фантомная нагрузка, используется для описания электричества, которое устройства потребляют, находясь в режиме ожидания. Зарядные устройства считаются одним из самых наглядных примеров такого потребления, поскольку продолжают забирать энергию из сети даже без подключённого телефона или планшета.

Один зарядный блок может потреблять лишь доли ватта, однако в течение года, особенно в домах с большим количеством электроники, это приводит к ощутимым потерям энергии. Именно поэтому тема скрытого энергопотребления всё чаще обсуждается в контексте бытовой экономии и разумного использования электроприборов, наряду с вопросами, связанными с безопасностью домашних электроприборов.

Риски для безопасности и срока службы устройств

Финансовая сторона вопроса — не единственная причина пересмотреть привычку оставлять зарядные устройства в розетке. Постоянное нахождение под напряжением увеличивает износ внутренних компонентов адаптеров и повышает вероятность перегрева.

Практика показывает, что особенно уязвимыми оказываются дешёвые или неоригинальные зарядные устройства. Со временем они могут перегреваться, вызывать повреждение розеток или даже приводить к коротким замыканиям. Однако и качественные адаптеры не застрахованы от негативного воздействия перепадов напряжения и температуры, если они постоянно находятся в сети.

Другие преимущества простой привычки

Фактически у постоянно подключённого зарядного устройства есть лишь одно удобство — оно всегда готово к использованию. При этом отключение от сети даёт сразу несколько практических преимуществ. Снижается общее энергопотребление, уменьшается риск возгорания, а срок службы зарядных устройств и подключаемой электроники увеличивается.

Регулярное отключение от сети также снижает воздействие нестабильного напряжения на электронику, что особенно актуально для домов с изношенной проводкой или частыми скачками в сети.

Советы по рациональному использованию зарядных устройств

  1. Создайте постоянную зарядную зону, где будут храниться основные устройства.

  2. Используйте удлинители с кнопкой выключения для одновременного отключения нескольких адаптеров.

  3. Применяйте умные розетки или таймеры, которые автоматически обесточивают устройства по расписанию.

  4. Отдавайте предпочтение энергоэффективным зарядным устройствам с минимальной фантомной нагрузкой.

  5. Сделайте отключение зарядных устройств частью ежедневного распорядка для всех членов семьи.

Популярные вопросы о зарядных устройствах и энергопотреблении

Нужно ли отключать зарядное устройство, если оно качественное и фирменное

Даже качественные зарядные устройства продолжают потреблять энергию в режиме ожидания и со временем изнашиваются.

Сколько электроэнергии можно сэкономить

Экономия зависит от количества устройств в доме, но при системном подходе она становится заметной уже в течение года.

Что удобнее — отключать вручную или использовать умные розетки

Умные розетки подходят тем, кто часто забывает отключать устройства вручную и хочет автоматизировать процесс.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
