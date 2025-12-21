Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французская жандармерия усиливает охрану ферм с устрицами, улитками и утками
В Изреельской долине нашли элитное захоронение эпохи Ассирии — МК
Шуя приняла всероссийский фестиваль Русское Рождество — власти города
Умывание лица ледяной водой снижает утреннюю отёчность — Southern Living
Катя Лель заявила, что 2026 год подарит встречу с НЛО
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Учёные связали недосып с сокращением жизни — исследователь МакХилл
Регулярные кардиотренировки повышают общую выносливость организма — тренеры
Россия нарастила импорт мандаринов из Китая

Дешёвые изменения с дорогим эффектом: как квартира внезапно начинает выглядеть на класс выше

Освещение, отделка и зонирование увеличивают стоимость жилья без капитального ремонта
Недвижимость

Даже небольшие изменения в квартире могут заметно повлиять на её рыночную цену. Покупатели обращают внимание не только на метраж, но и на общее впечатление, функциональность и атмосферу пространства. Грамотные и недорогие решения способны сыграть решающую роль при продаже или сдаче жилья.

Строительные материалы для ремонта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительные материалы для ремонта

Почему мелкие улучшения действительно работают

Потенциальный покупатель оценивает квартиру целиком: насколько она светлая, ухоженная и удобная для жизни. Впечатление формируется в первые минуты просмотра, поэтому даже простая уборка или свежая отделка способны изменить восприятие объекта. Такие вложения требуют минимальных затрат, но часто дают ощутимый результат.

Чистые стены, исправная фурнитура и отсутствие мелких дефектов создают ощущение аккуратности. Покраска в нейтральные оттенки визуально расширяет пространство и делает интерьер универсальным — особенно когда речь идёт о том, как визуально увеличить маленькое пространство. Это особенно важно для вторичного рынка, где конкуренция между объектами достаточно высокая.

Свет, уют и детали интерьера

Освещение — один из самых недооценённых факторов. Замена старых светильников на современные LED-модели снижает энергопотребление и делает комнаты визуально просторнее. Дополнительные источники света в виде торшеров или бра помогают зонировать пространство без перепланировки.

Декор также играет роль. Текстиль, комнатные растения, лаконичные картины и аккуратные аксессуары формируют ощущение уюта. Важно не перегружать интерьер: минимализм и нейтральная палитра позволяют покупателю легче представить жильё "под себя".

Пространство внутри и снаружи

Рациональное использование площади повышает ценность квартиры. Объединение кухни и гостиной, организация рабочего места или системы хранения делают жильё более функциональным. Такие решения особенно востребованы в городских квартирах, где цена квартиры во многом зависит от удобства планировки.

Если речь идёт о доме или первом этаже с участком, большое значение имеет благоустройство территории. Ухоженный сад, простая зона отдыха или аккуратные клумбы усиливают общее впечатление и добавляют объекту привлекательности.

Советы по увеличению стоимости жилья

  1. Проведите генеральную уборку и устраните мелкие дефекты.
  2. Обновите освещение и замените устаревшие светильники.
  3. Используйте нейтральный декор и свежий текстиль.
  4. Оптимизируйте пространство с помощью зонирования и систем хранения.
  5. При возможности приведите в порядок прилегающую территорию.

Популярные вопросы о повышении стоимости жилья

Какие улучшения дают максимальный эффект при продаже квартиры?

Лучше всего работают чистота, нейтральная отделка, хорошее освещение и функциональная планировка.

Сколько стоит недорогое обновление интерьера?

В большинстве случаев расходы ограничиваются косметическим ремонтом и покупкой декора, что значительно дешевле капитальных работ.

Что лучше: обновить мебель или оставить пустое пространство?

Лаконичная мебель помогает показать потенциал квартиры, но её должно быть немного, чтобы не перегружать интерьер.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Последние материалы
Французская жандармерия усиливает охрану ферм с устрицами, улитками и утками
В Изреельской долине нашли элитное захоронение эпохи Ассирии — МК
Шуя приняла всероссийский фестиваль Русское Рождество — власти города
Умывание лица ледяной водой снижает утреннюю отёчность — Southern Living
Уменьшение синовиальной жидкости ухудшает работу колена
Катя Лель заявила, что 2026 год подарит встречу с НЛО
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Салат "Чафан" собирают из свежих овощей и настаивают в холоде
Освещение, отделка и зонирование увеличивают стоимость жилья без капитального ремонта
Учёные связали недосып с сокращением жизни — исследователь МакХилл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.