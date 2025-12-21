Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Температура выше +22 °C в салоне вызывает сонливость
Академик Онищенко выразил опасения по поводу перехода на 4-дневную рабочую неделю
Экспозиции Кунсткамеры показывают историю науки туристам — экскурсоводы
Неинвазивные глюкометры признали неточными для диагностики диабета — AEMPS
Собаки воспринимают прямой взгляд человека как угрозу и вызов
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living

То, что вы смываете в раковину, крадёт свежесть дома: кофейная гуща умеет больше, чем кажется

Кофейную гущу используют для удаления запахов с рук и из холодильника — The Spruce
Недвижимость

Остатки кофейной гущи чаще всего отправляются в мусор, хотя на самом деле это универсальный ресурс для дома и сада. При правильном использовании она помогает избавиться от запахов, улучшить состояние растений и упростить бытовые задачи. Главное — не смывать её в раковину, чтобы избежать засоров, а найти более практичное применение, об этом сообщает The Spruce.

Кофейная гуща
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кофейная гуща

Почему кофейную гущу не стоит выбрасывать

После заваривания кофе остаётся плотная и тяжёлая масса, которая плохо проходит по трубам и со временем может накапливаться в сифоне. Именно поэтому кофейную гущу не рекомендуют смывать в канализацию — она способна создавать плотные пробки, которые трудно устранить без вмешательства сантехника. Такой бытовой риск часто недооценивают, хотя он напрямую связан с тем, что многие считают гущу безобидным отходом.

При этом в её составе сохраняются азот, органические кислоты и мелкие абразивные частицы, полезные в хозяйстве. Если подсушить гущу на противне при комнатной температуре, она становится удобным и безопасным материалом для повторного использования.

Удаление запахов с рук после готовки

Резкий аромат лука и чеснока часто остаётся на коже даже после мытья рук с мылом. В этом случае кофейная гуща работает как натуральный абразив и нейтрализатор запахов. Достаточно взять около чайной ложки свежей или использованной гущи, слегка смочить руки и тщательно растереть её по коже. После этого руки нужно промыть водой — запах исчезает заметно быстрее, чем при использовании обычных средств.

Этот приём особенно удобен на кухне, когда под рукой нет специальных очищающих паст, а готовка требует быстроты и простоты.

Натуральный освежитель для холодильника

Кофейная гуща способна впитывать посторонние запахи не хуже пищевой соды. Для этого используют полностью высушенный кофе, который насыпают в небольшую банку или пластиковый контейнер с крышкой. В крышке заранее делают несколько отверстий, чтобы воздух свободно циркулировал, а содержимое не рассыпалось при случайном наклоне.

Контейнер ставят на полку холодильника рядом с продуктами, которые активно впитывают запахи. Такой способ особенно актуален, если в холодильнике хранятся рыба, сыры или копчёности и требуется удаление запахов в холодильнике без агрессивной бытовой химии. Гущу рекомендуется обновлять примерно раз в месяц.

Польза для компоста и органических отходов

Использованная кофейная гуща считается ценным компонентом компостной кучи. Она повышает содержание азота, необходимого для разложения растительных остатков, и помогает формировать рыхлую структуру компоста. Кроме того, гуща может сдерживать развитие некоторых видов плесени, которые замедляют переработку органики.

В хорошо сформированной компостной массе она создаёт благоприятную среду для дождевых червей. Они особенно активно работают в слабокислой среде, характерной для кофейной гущи, ускоряя превращение отходов в питательный перегной.

Защита растений от вредителей

В саду кофейную гущу используют как вспомогательное средство против слизней, улиток и некоторых насекомых. Её рассыпают тонким слоем вокруг растений или по краю грядок. Запах кофе и текстура поверхности часто отпугивают вредителей, снижая их активность без применения химических препаратов.

Дополнительный эффект заключается в том, что некоторые животные, включая кошек, избегают участков с кофейной гущей. Это может быть полезно для защиты клумб и рассады.

Подкисление почвы и подкормка растений

Кофейная гуща подходит для растений, предпочитающих кислую почву. Её можно аккуратно вмешать в верхний слой грунта в горшках или использовать как мульчу. Со временем она разлагается и обогащает почву органическими веществами.

Также из гущи готовят жидкую подкормку. Для этого около двух стаканов гущи замачивают в большом ведре воды и оставляют на 6-12 часов. Полученный настой используют для полива. Такой вариант особенно подходит для африканских фиалок, папоротников и гортензий.

Сравнение: кофейная гуща и покупные средства для дома

В быту кофейную гущу часто сравнивают с магазинными освежителями воздуха, удобрениями и чистящими средствами. В отличие от готовых продуктов, она не содержит синтетических добавок и не требует дополнительных расходов. При этом её эффективность в устранении запахов и улучшении структуры почвы сопоставима с базовыми бытовыми решениями.

Однако у гущи есть ограничения. В отличие от специализированных средств, она требует предварительной сушки и аккуратного хранения, иначе может заплесневеть.

Плюсы и минусы использования кофейной гущи

Повторное использование кофейной гущи имеет ряд практических преимуществ, но подходит не для всех ситуаций.

К плюсам относятся:

  • снижение количества бытовых отходов;
  • натуральный состав без агрессивной химии;
  • универсальность применения в доме и саду.

К минусам можно отнести:

  • необходимость предварительной сушки;
  • ограниченную совместимость с нейтральной и щелочной почвой;
  • риск засоров при неправильной утилизации, особенно если игнорировать правила обращения с кофейной гущей в раковине.

Советы по использованию кофейной гущи шаг за шагом

Сначала соберите гущу после заваривания кофе и удалите лишнюю влагу. Разложите её тонким слоем на противне и дайте полностью высохнуть при комнатной температуре. После этого пересыпьте в сухой контейнер с крышкой. Используйте гущу отдельно для кухни, отдельно для сада и компоста, чтобы избежать смешивания запахов и загрязнений.

Такой порядок помогает сохранить свойства гущи и использовать её максимально эффективно.

Популярные вопросы о повторном использовании кофейной гущи

Можно ли использовать кофейную гущу для всех растений?
Нет, лучше всего она подходит для кислолюбивых видов, а для остальных используется ограниченно.

Сколько хранится высушенная кофейная гуща?
При хранении в сухом контейнере — несколько месяцев без потери свойств.

Что лучше для холодильника — сода или кофейная гуща?
Оба варианта работают эффективно, но кофейная гуща дополнительно даёт лёгкий кофейный аромат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Домашние животные
Арапаима погибает через 15–20 минут без доступа к воздуху
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Pantone назвал белый оттенок Cloud Dancer цветом 2026 года — Bovary
В тесто для торта добавляют пряности: имбирь, корицу, гвоздику
Фасоль, лук, чеснок — культуры для долгого хранения
Лилейник растёт десятилетиями без ухода и ежегодно цветёт
Сырое мясо вызывает аллергию у питомцев при низком качестве
Новые снимки раскрыли структуру атмосферы Марса на высотах до 56 км — Earth
Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Повышенные ставки по вкладам начали действовать для новых клиентов — Банк России
Винтажный декор для спальни стоит искать в комиссионных магазинах — Southern Living
Рождественский макияж объединяет smokey eyes, glass skin и красные губы — Jenny
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.