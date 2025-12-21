Эффектно на видео, опасно в жизни: этот способ чистки стиральной машины обходят стороной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В социальных сетях регулярно появляются неожиданные советы по уборке, и некоторые из них вызывают сомнения. Один из таких трендов — чистка стиральной машины лимоном и зубной пастой — выглядит эффектно, но вызывает вопросы о безопасности техники. Вместо рискованных экспериментов всё больше людей возвращаются к проверенному и щадящему способу ухода. Об этом сообщает apartmenttherapy.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему методы из соцсетей подходят не всем

Видео с "лайфхаками" для уборки часто набирают миллионы просмотров, но далеко не все из них безопасны для бытовой техники. Использование зубной пасты в стиральной машине может привести к проблемам с растворением остатков средства и дополнительной нагрузке на фильтры и патрубки.

Даже если после цикла паста визуально смывается, нет гарантии, что она не останется внутри системы. Для техники, которая уже активно эксплуатируется, такие эксперименты могут ускорить износ и привести к неприятным поломкам — по той же логике, по которой ошибки в уходе за техникой со временем приводят к более серьёзным проблемам, как это бывает при неправильной чистке кухонной техники.

Проверенный способ: уксус и пищевая сода

Альтернативой сомнительным трендам остаётся классическая комбинация белого уксуса и пищевой соды. Этот метод широко используется для регулярного обслуживания стиральных машин и подходит как для фронтальной, так и для вертикальной загрузки.

По словам менеджера по продукту компании ASKO Хейвена Полича, такой подход эффективно удаляет налёт от моющих средств, остатки кондиционера и запахи, не повреждая внутренние элементы. При этом важно понимать, что уксус работает не во всех бытовых ситуациях одинаково, и его свойства нередко переоценивают — особенно если использовать его без понимания принципа действия, как это происходит с мифами вокруг прочистки слива уксусом.

Как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

Процедура занимает минимум времени и не требует специальных средств. Сначала белый уксус распыляют на резиновую манжету и протирают её влажной тканью. Затем две чашки уксуса заливают в отсек для моющего средства и запускают цикл горячей стирки.

После завершения в барабан засыпают половину чашки пищевой соды и запускают второй горячий цикл. В конце протирают внутренние и внешние поверхности, включая лотки для порошка и кондиционера. Дверцу оставляют открытой, чтобы техника полностью высохла естественным образом.

Очистка машин с верхней загрузкой

Для стиральных машин с вертикальной загрузкой порядок действий немного отличается. Сначала запускается горячий цикл, и после заполнения барабана добавляется около литра белого уксуса. Машине дают поработать минуту, затем процесс останавливают и оставляют раствор внутри примерно на час.

Пока идёт замачивание, очищают крышку, обод барабана и активатор. После этого цикл завершается, а затем запускается ещё один горячий цикл с добавлением одной чашки пищевой соды. По окончании крышку оставляют открытой до полного высыхания.

Сравнение: уксус и сода против покупных средств

Специализированные таблетки и капсулы для чистки стиральных машин удобны, но требуют регулярных покупок. Уксус и сода доступны всегда и не уступают по эффективности при регулярном использовании. Если готовые средства — это быстрый вариант "из коробки", то домашний метод выигрывает за счёт простоты и контроля состава.

Плюсы и минусы метода

Перед применением важно понимать сильные и слабые стороны такого подхода.

К преимуществам относятся:

  • доступность ингредиентов;
  • отсутствие агрессивной химии;
  • устранение запахов и налёта;
  • подходит для регулярного ухода.

К возможным минусам:

  • требуется два цикла стирки;
  • не даёт мгновенного эффекта при сильном загрязнении;
  • важно соблюдать дозировку.

Советы по уходу за стиральной машиной шаг за шагом

Для поддержания чистоты рекомендуется проводить такую очистку раз в месяц. При частых стирках сильно загрязнённых вещей — спортивной одежды, лежанок для животных или постельного белья — интервал можно сократить до двух-трёх недель. После каждой стирки желательно оставлять дверцу приоткрытой, чтобы избежать накопления влаги и запахов.

Популярные вопросы о чистке стиральной машины

Можно ли заменить белый уксус другим средством?
Лучше использовать именно белый уксус, так как он не оставляет следов и запахов.

Подходит ли метод для современных стиральных машин?
Да, при соблюдении рекомендаций он безопасен для большинства моделей.

Остаётся ли запах уксуса после чистки?
Нет, после полного цикла и сушки запах исчезает.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
