Эффектно на видео, опасно в жизни: этот способ чистки стиральной машины обходят стороной

В социальных сетях регулярно появляются неожиданные советы по уборке, и некоторые из них вызывают сомнения. Один из таких трендов — чистка стиральной машины лимоном и зубной пастой — выглядит эффектно, но вызывает вопросы о безопасности техники. Вместо рискованных экспериментов всё больше людей возвращаются к проверенному и щадящему способу ухода. Об этом сообщает apartmenttherapy.
Видео с "лайфхаками" для уборки часто набирают миллионы просмотров, но далеко не все из них безопасны для бытовой техники. Использование зубной пасты в стиральной машине может привести к проблемам с растворением остатков средства и дополнительной нагрузке на фильтры и патрубки.
Даже если после цикла паста визуально смывается, нет гарантии, что она не останется внутри системы. Для техники, которая уже активно эксплуатируется, такие эксперименты могут ускорить износ и привести к неприятным поломкам — по той же логике, по которой ошибки в уходе за техникой со временем приводят к более серьёзным проблемам, как это бывает при неправильной чистке кухонной техники.
Альтернативой сомнительным трендам остаётся классическая комбинация белого уксуса и пищевой соды. Этот метод широко используется для регулярного обслуживания стиральных машин и подходит как для фронтальной, так и для вертикальной загрузки.
По словам менеджера по продукту компании ASKO Хейвена Полича, такой подход эффективно удаляет налёт от моющих средств, остатки кондиционера и запахи, не повреждая внутренние элементы. При этом важно понимать, что уксус работает не во всех бытовых ситуациях одинаково, и его свойства нередко переоценивают — особенно если использовать его без понимания принципа действия, как это происходит с мифами вокруг прочистки слива уксусом.
Процедура занимает минимум времени и не требует специальных средств. Сначала белый уксус распыляют на резиновую манжету и протирают её влажной тканью. Затем две чашки уксуса заливают в отсек для моющего средства и запускают цикл горячей стирки.
После завершения в барабан засыпают половину чашки пищевой соды и запускают второй горячий цикл. В конце протирают внутренние и внешние поверхности, включая лотки для порошка и кондиционера. Дверцу оставляют открытой, чтобы техника полностью высохла естественным образом.
Для стиральных машин с вертикальной загрузкой порядок действий немного отличается. Сначала запускается горячий цикл, и после заполнения барабана добавляется около литра белого уксуса. Машине дают поработать минуту, затем процесс останавливают и оставляют раствор внутри примерно на час.
Пока идёт замачивание, очищают крышку, обод барабана и активатор. После этого цикл завершается, а затем запускается ещё один горячий цикл с добавлением одной чашки пищевой соды. По окончании крышку оставляют открытой до полного высыхания.
Специализированные таблетки и капсулы для чистки стиральных машин удобны, но требуют регулярных покупок. Уксус и сода доступны всегда и не уступают по эффективности при регулярном использовании. Если готовые средства — это быстрый вариант "из коробки", то домашний метод выигрывает за счёт простоты и контроля состава.
Перед применением важно понимать сильные и слабые стороны такого подхода.
К преимуществам относятся:
К возможным минусам:
Для поддержания чистоты рекомендуется проводить такую очистку раз в месяц. При частых стирках сильно загрязнённых вещей — спортивной одежды, лежанок для животных или постельного белья — интервал можно сократить до двух-трёх недель. После каждой стирки желательно оставлять дверцу приоткрытой, чтобы избежать накопления влаги и запахов.
Можно ли заменить белый уксус другим средством?
Лучше использовать именно белый уксус, так как он не оставляет следов и запахов.
Подходит ли метод для современных стиральных машин?
Да, при соблюдении рекомендаций он безопасен для большинства моделей.
Остаётся ли запах уксуса после чистки?
Нет, после полного цикла и сушки запах исчезает.
