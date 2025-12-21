Гараж превращается в тихого вредителя: эти привычные вещи зима ломает незаметно и навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Хотя гараж часто воспринимается как удобное дополнительное пространство для хранения, в холодное время года он нередко превращается в зону повышенного риска. Низкие температуры, влажность и отсутствие стабильного отопления делают это место опасным для множества повседневных вещей, которые мы по привычке оставляем "на потом". В итоге гараж быстро захламляется, а ценные предметы выходят из строя задолго до истечения их срока службы, об этом сообщает Real Simple.

Гараж
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Гараж

Почему неотапливаемый гараж — плохое место для хранения

Зимой температура в гараже может опускаться ниже нуля, а резкие перепады между днем и ночью создают дополнительную нагрузку на материалы, электронику и химические составы. Даже если помещение кажется защищенным от снега и дождя, внутри часто сохраняется повышенная влажность, а вентиляция оставляет желать лучшего — по тем же причинам, по которым зимой важно следить за микроклиматом в доме и уровнем влажности воздуха, иначе возникают проблемы с плесенью и состоянием вещей.

Эксперты по обустройству дома и хранению вещей отмечают, что многие поломки происходят именно из-за неправильного выбора места хранения, а не из-за интенсивного использования. Материалы, рассчитанные на стабильные условия, в гараже быстрее стареют и теряют свои свойства, даже если внешне повреждения заметны не сразу.

Электроинструменты с литий-ионными аккумуляторами

Современные электроинструменты — дрели, шуруповерты, триммеры — чаще всего работают на литий-ионных батареях. Эти аккумуляторы крайне чувствительны к холоду. При длительном воздействии низких температур они теряют емкость, а в некоторых случаях могут выйти из строя без возможности восстановления.

"Если температура в помещении не держится стабильно выше нуля, хранение аккумуляторов в доме остается самым безопасным вариантом", — отмечает эксперт по хранению вещей, строитель и руководитель мастерской Sheds Unlimited Стив Кинг.

Оптимальным решением считается перенос либо всего инструмента, либо хотя бы аккумуляторных блоков в подсобное помещение, домашний офис или кладовую с постоянной плюсовой температурой. Даже утепленный гараж без отопления не гарантирует сохранность батарей в сильные морозы — особенно если в доме уже есть проблемы с теплоизоляцией и потерями тепла, из-за которых холод быстрее проникает во все вспомогательные помещения.

Краски, морилки и герметики

Материалы для ремонта и отделки часто отправляются в гараж "до следующего проекта". Однако краски, морилки, герметики и лаки плохо переносят замерзание. После размораживания их структура нарушается, смесь расслаивается, а рабочие свойства теряются, даже если внешне содержимое банки выглядит однородным.

Стив Кинг рекомендует хранить такие материалы во внутреннем шкафу на первом этаже дома. Также подойдет подвал или подсобное помещение, если там нет резких ночных перепадов температуры. Если альтернативы гаражу нет, важно соблюдать несколько условий: размещать банки не на полу, а на полке у внутренней стены и по возможности в утепленном шкафу.

"К чувствительным к холоду предметам относятся не только краски, но и клей для дерева, строительные клеи и даже клейкие полоски", — говорит Кинг.

Зимние температуры значительно сокращают срок службы таких составов, а иногда полностью лишают их клеящих свойств.

Баллоны с пропаном

Баллоны с пропаном ассоциируются с улицей, грилем и дачей, поэтому многие считают гараж подходящим местом для их хранения. Формально пропан рассчитан на хранение при разных температурах, и сам холод не является основной проблемой. Однако опасность возникает из-за окружающей среды и условий внутри помещения.

"Риск заключается в сочетании плохой вентиляции, наличия автомобилей, электроинструментов и возможных источников возгорания", — поясняет Стив Кинг.

Зимой ситуация усугубляется тем, что владельцы часто заводят автомобиль в гараже, чтобы прогреть двигатель. В закрытом пространстве это создает потенциально опасную концентрацию газов. Эксперт советует хранить баллоны с пропаном в отдельно стоящем, хорошо вентилируемом помещении — например, в сарае или специальном хранилище для топлива.

Сравнение: гараж и отапливаемое помещение для хранения

Выбор между гаражом и жилым пространством напрямую влияет на срок службы вещей. В отапливаемом помещении поддерживается стабильная температура, отсутствует конденсат и ниже риск повреждения из-за влаги. Гараж же подходит в основном для хранения предметов, нечувствительных к холоду: садового инвентаря, ручных инструментов без электроники, автомобильных аксессуаров.

Для электроинструментов, ремонтных материалов и топлива предпочтение всегда стоит отдавать помещениям с контролируемым микроклиматом. Это снижает расходы на замену вещей и повышает безопасность дома.

Плюсы и минусы хранения вещей в гараже

Использование гаража для хранения имеет свои особенности. С одной стороны, это удобное и просторное место, которое позволяет разгрузить дом. С другой — условия в нем редко соответствуют требованиям многих бытовых и строительных предметов.

К преимуществам относятся доступность и возможность хранить крупногабаритные вещи. К недостаткам — низкие температуры, повышенная влажность, слабая вентиляция и риск повреждения чувствительных материалов. Именно поэтому важно заранее сортировать вещи и выбирать для них подходящие зоны хранения.

Советы по безопасному хранению вещей зимой

  1. Перед зимой проведите ревизию гаража и уберите все чувствительное к холоду.

  2. Аккумуляторы и электронику храните только в отапливаемых помещениях.

  3. Краски, герметики и клеи размещайте вдали от перепадов температуры.

  4. Топливо и баллоны с пропаном держите в отдельно стоящих, вентилируемых постройках.

  5. Используйте полки и контейнеры, чтобы вещи не контактировали с холодным полом.

Популярные вопросы о хранении вещей в гараже

Какие вещи можно без риска хранить в неотапливаемом гараже?

Подходят металлический садовый инвентарь, ручные инструменты без электроники, автомобильные аксессуары и сезонные предметы, не чувствительные к холоду.

Что делать, если нет другого места для хранения красок?

Если альтернативы нет, выбирайте утепленный шкаф, размещайте банки на полках и избегайте контакта с внешними стенами и полом.

Где лучше хранить аккумуляторы от электроинструментов?

Оптимально — в доме или подсобном помещении с постоянной плюсовой температурой и низкой влажностью.

Можно ли хранить баллоны с пропаном в гараже?

Это нежелательно из-за плохой вентиляции и наличия источников возгорания. Более безопасный вариант — отдельный сарай или специальное хранилище.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
