Красиво только первые полгода: напольное покрытие на кухне, которое чаще всего приводит к ремонту

Паркет, ламинат и ковёр не подходят для кухни — Real Simple

Выбор напольного покрытия для кухни часто начинается с эстетики, но именно практичность со временем выходит на первый план. Материал может выглядеть эффектно в каталоге, но в реальных условиях быстро показать слабые места. Специалисты по ремонту и дизайну сходятся во мнении: некоторые популярные решения для кухни приносят больше проблем, чем радости, об этом сообщает Real Simple.

Почему напольное покрытие на кухне — это всегда компромисс

Кухня давно перестала быть исключительно зоной для готовки. Здесь проводят время с семьей, принимают гостей, работают и даже учатся. Пол в этом пространстве ежедневно испытывает серьезные нагрузки: перепады температуры, повышенную влажность, капли воды, жир, песок с обуви и постоянное движение. Поэтому требования к напольному покрытию здесь выше, чем в гостиной или спальне.

Дизайнеры подчеркивают, что ошибка на этапе выбора материала может привести к дорогостоящему ремонту уже через несколько лет. Даже качественное покрытие может быстро потерять внешний вид, если оно не рассчитано на кухонные условия и не учитывает привычки повседневной эксплуатации, от которых во многом зависит, как долго поверхность будет выглядеть аккуратно и оставаться простой в уходе, как и в случае с чистотой пола в доме.

Паркет на кухне: красиво, но рискованно

Несмотря на свою популярность, паркетные полы чаще всего оказываются худшим вариантом для кухни. Специалисты в один голос отмечают, что дерево плохо переносит влагу и механические повреждения.

"Паркет придает дому тепло и индивидуальность, но кухня — довольно суровое испытание для этого напольного покрытия", — говорит владелец компании Floor Coverings International Тим Освальд, отмечая, что даже небольшие протечки могут привести к деформации и изменению цвета досок.

По его словам, древесина чувствительна не только к воде, но и к бытовым загрязнениям. Постоянное воздействие песка и мелкого мусора приводит к царапинам, а жир и красящие жидкости оставляют пятна, которые сложно удалить без шлифовки.

Можно ли спасти ситуацию, если паркет уже уложен

В некоторых домах паркет на кухне — это не выбор владельцев, а наследие старой планировки. В таких случаях эксперты советуют уделять полу особое внимание.

"Пол должен быть качественно отделан, покрыт лаком и постоянно поддерживаться в хорошем состоянии", — поясняет генеральный директор Clever Tiny Homes Джонатан Палли, добавляя, что даже при идеальном уходе риск повреждений остается.

Он подчеркивает, что пролитые жидкости нужно убирать сразу, а интенсивность использования кухни значительно ускоряет износ. В итоге требования к обслуживанию становятся сопоставимы с уходом за деревянным полом в частном доме, где малейшие ошибки в эксплуатации быстро отражаются на внешнем виде покрытия.

Современные альтернативы дереву

Для тех, кто ценит внешний вид древесины, но не готов мириться с ее недостатками, существуют более практичные решения. Одним из самых популярных вариантов стал водонепроницаемый виниловый ламинат класса люкс, известный как LVP.

"Он обеспечивает визуальный эффект натурального дерева, но при этом гораздо лучше защищен от влаги и повреждений", — отмечает Тим Освальд.

Еще одной универсальной альтернативой считается крупноформатная керамогранитная плитка. Она устойчива к воде, легко моется и подходит для кухни с высокой проходимостью, особенно если используется вместе с системой теплого пола.

Другие напольные покрытия, от которых лучше отказаться

Эксперты выделяют не только паркет, но и несколько других материалов, которые редко оправдывают ожидания на кухне.

Пористый натуральный камень

Мрамор, известняк и травертин часто выбирают из-за их внешнего вида, однако в быту они оказываются капризными.

"Камень легко впитывает масла, пачкается и собирает грязь", — отмечает дизайнер интерьеров и партнер Abrams Valenti Interiors Джина Валенти.

Кроме того, полированные поверхности могут быть скользкими, что повышает риск травм. В качестве альтернативы специалисты советуют фарфоровые и керамогранитные покрытия, имитирующие натуральный камень.

Ламинат

Ламинат привлекает ценой и разнообразием дизайнов, но его главный минус — уязвимость к воде.

"Когда влага просачивается между досками, поверхность вздувается или отслаивается, и восстановить ее уже невозможно", — говорит дизайнер кухонь и владелец Homestar Design Remodel Томас Борчердинг.

Для кухни он рекомендует выбирать виниловые покрытия с жесткой сердцевиной или влагостойкий виниловый ламинат.

Ковер

Хотя сегодня это редкость, в некоторых старых домах ковры все еще встречаются на кухне. Специалисты считают это одним из самых неудачных решений.

"Ковровое покрытие просто не стоит тех усилий, которые требуются для его поддержания в чистоте", — отмечает Джонатан Палли, указывая на риск появления плесени и грибка.

Мозаичная плитка

Мозаика может выглядеть эффектно и обеспечивать хорошее сцепление, но в повседневной эксплуатации она неудобна. Большое количество затирки быстро загрязняется, а уборка становится сложной задачей.

Сравнение популярных напольных покрытий для кухни

Паркет выигрывает по визуальной теплоте, но проигрывает по влагостойкости и износостойкости. Ламинат доступен по цене, однако плохо переносит контакт с водой. Натуральный камень выглядит премиально, но требует сложного ухода. Виниловые покрытия и керамогранит, напротив, сочетают устойчивость к влаге, простоту ухода и широкий выбор дизайнов.

Плюсы и минусы практичных альтернатив

Современные материалы позволяют найти баланс между красотой и функциональностью. Водонепроницаемый винил отличается простотой укладки и устойчивостью к царапинам. Керамогранит служит десятилетиями и не боится воды, но может быть холодным без подогрева. Выбор зависит от бюджета, стиля интерьера и привычек семьи.

Советы по выбору напольного покрытия для кухни шаг за шагом

Оцените уровень влажности и интенсивность использования кухни. Определите, насколько важен для вас внешний вид натуральных материалов. Учитывайте простоту уборки и ухода. Сравните стоимость не только покупки, но и дальнейшего обслуживания. Выбирайте материалы с подтвержденной влагостойкостью.

Популярные вопросы о напольных покрытиях для кухни

Что лучше выбрать для кухни с высокой проходимостью

Для активной кухни лучше всего подходят керамогранит и водонепроницаемый виниловый ламинат, так как они устойчивы к износу и воде.

Можно ли использовать дерево на кухне при аккуратной эксплуатации

Даже при хорошем уходе паркет остается уязвимым. Он требует постоянного контроля и регулярного обновления защитного покрытия.

Сколько стоит практичное напольное покрытие для кухни

Цена зависит от материала и бренда. Виниловые покрытия обычно дешевле керамогранита, но оба варианта считаются выгодными в долгосрочной перспективе.