Очередь на жильё сдвинулась: новые правила для военных меняют расстановку сил в регионах

Закон Путина расширил список военных, имеющих право на жильё и субсидии вне очереди

Право на жильё от государства для военных стало доступнее для большего числа семей. Новые нормы затрагивают как действующих военнослужащих, так и тех, кто уже уволен со службы. Изменения касаются очередности получения квартир и жилищных субсидий.

Кого коснутся изменения

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который расширяет перечень военнослужащих, имеющих право на получение жилья или субсидии вне общей очереди. Речь идёт как о предоставлении готовых квартир, так и о средствах на покупку или строительство собственного дома.

В первую очередь изменения важны для семей с детьми. Теперь внеочередное право закреплено за военнослужащими и уволенными со службы гражданами, у которых есть один или несколько детей с инвалидностью с детства. Ранее такая мера поддержки распространялась только на семьи с тремя и более детьми либо при наличии ребёнка-инвалида, что существенно сужало круг получателей.

Поддержка по состоянию здоровья

Отдельная категория — контрактники, которые получили увечья или заболевания при исполнении служебных обязанностей. Закон распространяется на тех, кого признали негодными или ограниченно годными к службе по медицинским показаниям. При этом учитывается наличие государственных наград, статус ветерана боевых действий и желание продолжить военную службу в ином формате.

Такая норма призвана сократить период ожидания жилья для людей, чьё здоровье пострадало при выполнении служебного долга. Это особенно актуально для семей, которые одновременно решают вопросы реабилитации, медицинского обеспечения и адаптации к гражданской жизни.

Роль регионов в жилищной поддержке

Документ также даёт субъектам РФ право вводить дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, погибших при прохождении службы. Регионы смогут самостоятельно определять формат помощи — от расширенных субсидий до приоритетного предоставления жилья из регионального фонда.

Это создаёт более гибкую систему поддержки, учитывающую уровень цен на недвижимость, доступность ипотечных программ, а также региональные особенности рынка жилья и строительства.

Когда действует новый порядок

Закон вступил в силу 15 декабря 2025 года. Это означает, что все заявления, поданные после этой даты, рассматриваются уже с учётом новых правил. Для тех, кто стоял в очереди ранее, возможен пересмотр статуса при наличии оснований, предусмотренных законом.

Как воспользоваться правом

Проверить, относится ли семья к одной из новых льготных категорий. Подготовить документы, подтверждающие статус, состав семьи и состояние здоровья. Обратиться в жилищный орган по месту службы или регистрации. Уточнить региональные меры поддержки и доступные субсидии. Отслеживать статус заявления и сроки рассмотрения.

Популярные вопросы

Кто может претендовать на жильё вне очереди?

Военнослужащие и уволенные со службы граждане из расширенного перечня, включая семьи с детьми-инвалидами и контрактников с увечьем по службе.

Можно ли выбрать между квартирой и субсидией?

Да, форма поддержки зависит от конкретной программы и возможностей региона.

Влияет ли регион проживания на условия?

Да, субъекты РФ вправе вводить дополнительные меры, поэтому условия могут отличаться.