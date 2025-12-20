Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Очередь на жильё сдвинулась: новые правила для военных меняют расстановку сил в регионах

Закон Путина расширил список военных, имеющих право на жильё и субсидии вне очереди
Недвижимость

Право на жильё от государства для военных стало доступнее для большего числа семей. Новые нормы затрагивают как действующих военнослужащих, так и тех, кто уже уволен со службы. Изменения касаются очередности получения квартир и жилищных субсидий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кого коснутся изменения

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который расширяет перечень военнослужащих, имеющих право на получение жилья или субсидии вне общей очереди. Речь идёт как о предоставлении готовых квартир, так и о средствах на покупку или строительство собственного дома.

В первую очередь изменения важны для семей с детьми. Теперь внеочередное право закреплено за военнослужащими и уволенными со службы гражданами, у которых есть один или несколько детей с инвалидностью с детства. Ранее такая мера поддержки распространялась только на семьи с тремя и более детьми либо при наличии ребёнка-инвалида, что существенно сужало круг получателей.

Поддержка по состоянию здоровья

Отдельная категория — контрактники, которые получили увечья или заболевания при исполнении служебных обязанностей. Закон распространяется на тех, кого признали негодными или ограниченно годными к службе по медицинским показаниям. При этом учитывается наличие государственных наград, статус ветерана боевых действий и желание продолжить военную службу в ином формате.

Такая норма призвана сократить период ожидания жилья для людей, чьё здоровье пострадало при выполнении служебного долга. Это особенно актуально для семей, которые одновременно решают вопросы реабилитации, медицинского обеспечения и адаптации к гражданской жизни.

Роль регионов в жилищной поддержке

Документ также даёт субъектам РФ право вводить дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, погибших при прохождении службы. Регионы смогут самостоятельно определять формат помощи — от расширенных субсидий до приоритетного предоставления жилья из регионального фонда.

Это создаёт более гибкую систему поддержки, учитывающую уровень цен на недвижимость, доступность ипотечных программ, а также региональные особенности рынка жилья и строительства.

Когда действует новый порядок

Закон вступил в силу 15 декабря 2025 года. Это означает, что все заявления, поданные после этой даты, рассматриваются уже с учётом новых правил. Для тех, кто стоял в очереди ранее, возможен пересмотр статуса при наличии оснований, предусмотренных законом.

Как воспользоваться правом

  1. Проверить, относится ли семья к одной из новых льготных категорий.
  2. Подготовить документы, подтверждающие статус, состав семьи и состояние здоровья.
  3. Обратиться в жилищный орган по месту службы или регистрации.
  4. Уточнить региональные меры поддержки и доступные субсидии.
  5. Отслеживать статус заявления и сроки рассмотрения.

Популярные вопросы

Кто может претендовать на жильё вне очереди?

Военнослужащие и уволенные со службы граждане из расширенного перечня, включая семьи с детьми-инвалидами и контрактников с увечьем по службе.

Можно ли выбрать между квартирой и субсидией?

Да, форма поддержки зависит от конкретной программы и возможностей региона.

Влияет ли регион проживания на условия?

Да, субъекты РФ вправе вводить дополнительные меры, поэтому условия могут отличаться.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
