Ипотека делает шаг назад: Сбер тихо снижает ставки и меняет правила игры под конец года

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки

Конец года на рынке кредитования отмечен важными изменениями, которые могут повлиять на планы покупателей жилья. Крупнейший банк страны пересматривает условия по ключевым продуктам, делая их заметно привлекательнее. Обновления касаются сразу нескольких направлений — от ипотеки до потребкредитов и вкладов.

Что меняется в ипотечных программах Сбера

С 25 декабря Сбербанк расширяет возможности для тех, кто оформляет ипотеку через сервис Домклик. Максимальный дисконт по базовым программам увеличивается с 1% до 1,5%, что напрямую отражается на итоговой ставке для заемщика. Это решение актуально как для покупателей новостроек, так и для тех, кто выбирает готовое жилье.

Минимальные ставки при покупке недвижимости через Домклик теперь начинаются:

от 15,9% годовых — для первичного жилья; от 16,5% годовых — для объектов на вторичном рынке.

Более заметная скидка особенно важна на фоне высоких ставок, так как даже разница в несколько десятых процента способна существенно повлиять на переплату по ипотеке при длительном сроке кредита.

Потребительские кредиты: еще одно снижение

Изменения затронули и сегмент потребительских кредитов. С 22 декабря Сбербанк снизил минимальные ставки по таким займам до 19,4%. Это может быть актуально для клиентов, которые планируют крупные покупки, ремонт, оплату образования или медицинских услуг без оформления целевого кредита.

Что происходит с вкладами

На фоне корректировки кредитных ставок банк сохраняет привлекательные условия по сбережениям. Максимальная ставка по вкладам остается на уровне 16% годовых и будет действовать как минимум до 5 января 2026 года. Таким образом, клиенты могут одновременно рассматривать и инструменты накопления, и заемные продукты, выбирая оптимальный баланс между расходами и доходами.

Сравнение ипотечных условий: новостройка и вторичка

Ипотека на первичное и вторичное жилье традиционно отличается не только ставками, но и сопутствующими условиями. При покупке новостройки ставка ниже, однако выбор часто ограничен объектами на этапе строительства. Вторичный рынок дает больше гибкости в локациях и сроках заселения, но ставка по кредиту выше. Увеличенный дисконт по программам Сбера частично сокращает этот разрыв и делает оба варианта более сопоставимыми по финансовой нагрузке.

Плюсы и минусы обновленных условий

Обновление ставок имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать заранее.

К основным плюсам относятся:

снижение минимальных ипотечных ставок при покупке через Домклик;

расширенный дисконт, который уменьшает переплату по кредиту;

сохранение высокой доходности по вкладам.

Среди возможных минусов:

сниженные ставки действуют не по всем программам, а в рамках определенных условий;

окончательная ставка зависит от параметров сделки, включая первоначальный взнос и профиль заемщика.

Советы по выбору кредитного решения

Оцените цель кредита — покупка жилья, ремонт или крупная покупка. Сравните ипотеку и потребительский кредит по срокам и переплате. Используйте онлайн-сервисы, такие как Домклик, для получения максимального дисконта. Рассчитайте ежемесячную нагрузку с учетом возможных изменений дохода. Рассмотрите комбинацию: часть средств разместить на вкладе, часть направить на погашение кредита.

Популярные вопросы о новых условиях Сбера

Как получить минимальную ставку по ипотеке?

Минимальные ставки доступны при оформлении сделки через Домклик и выполнении всех условий программы, включая размер первоначального взноса.

Что выгоднее — ипотека на новостройку или вторичку?

Новостройка предлагает более низкую ставку, вторичка — больший выбор объектов. Решение зависит от приоритетов и сроков покупки.

Имеет ли смысл брать кредит сейчас?

При текущих условиях снижение ставок может быть выгодным, особенно если есть возможность рефинансирования в будущем или использования максимального дисконта.