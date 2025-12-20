Стирать в холодной — ошибка: эти вещи остаются грязными, даже если выглядят чистыми

Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce

Температура воды при стирке влияет не только на внешний вид вещей, но и на уровень гигиены. Специалисты по уходу за тканями рассказали, какие предметы действительно стоит стирать в горячей воде, а где лучше быть осторожнее. Эти рекомендации помогут сделать стирку эффективнее без лишнего вреда для одежды. Об этом пишет The Spruce.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белая одежда после стирки

Почему горячая вода всё ещё важна

Современные стиральные машины и моющие средства позволяют стирать почти всё в холодной воде, но есть категории вещей, которым высокая температура действительно идёт на пользу. По словам владельца прачечной The Laundry Basket LLC Гиацинт Такер, горячая вода лучше справляется с микробами, бактериями и стойкими запахами, особенно там, где речь идёт о гигиене.

При этом важно использовать подходящее моющее средство, рассчитанное на высокие температуры, и не забывать о предварительной обработке пятен — иначе эффект будет неполным. Ошибки в выборе и использовании геля могут не только снизить результат, но и навредить технике, особенно при частых горячих циклах, что подробно разбирается в материале о том, как неправильно использовать гель для стирки.

Постельное бельё и полотенца

Постельные принадлежности и полотенца регулярно контактируют с кожей, влагой и потом. В результате в ткани накапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены.

Гиацинт Такер рекомендует стирать такие вещи при температуре не ниже 130°F (около 54°C), используя качественное моющее средство и полноценный цикл полоскания. Это помогает добиться ощущения настоящей чистоты, а не просто свежего запаха — особенно когда речь идёт о банных и кухонных полотенцах, которые со временем теряют свежесть и мягкость.

Нижнее бельё и носки

Носки и нижнее бельё - ещё одна категория, где горячая вода оправдана. Эти вещи быстро впитывают запахи и становятся средой для размножения микробов.

Для усиления эффекта Такер советует иногда добавлять дезинфицирующее средство или обычный белый уксус. Такой подход помогает не только очистить ткань, но и сохранить ощущение свежести после стирки.

Детская одежда и тканевые подгузники

Одежда для малышей требует особого внимания. Частые загрязнения и чувствительная кожа делают гигиену приоритетом.

По словам Такер, детскую одежду и многоразовые подгузники лучше стирать в горячей воде с использованием мягкого, безопасного для детей моющего средства. Это снижает риск контакта с бактериями и аллергенами.

Кухонные полотенца и тряпки

Кухонный текстиль ежедневно сталкивается с жиром, остатками пищи и бактериями. Если стирать такие полотенца в холодной воде, загрязнения могут сохраняться даже после цикла стирки.

Горячая вода в сочетании с мощным моющим средством помогает эффективно удалить микробы и вернуть ткани чистоту без неприятного запаха. При этом важно помнить, что со временем даже чистые полотенца могут становиться жёсткими, и тогда помогают приёмы, позволяющие вернуть мягкость полотенцам.

Одежда для тренировок

Спортивная одежда часто шьётся из синтетических тканей, которые обычно рекомендуют стирать в холодной воде для сохранения эластичности. Однако периодическая стирка в горячей воде может быть полезной.

"Хотя спортивную одежду можно стирать в холодной воде, время от времени горячий цикл помогает удалить бактерии и стойкие запахи", — отмечает Гиацинт Такер.

Сравнение: горячая и холодная вода

Горячая вода лучше справляется с дезинфекцией и запахами, но может повредить ткани и требует больше энергии. Холодная вода экономичнее и бережнее, однако не всегда обеспечивает нужный уровень гигиены. Оптимальный подход — комбинировать оба режима в зависимости от типа вещей.

Плюсы и минусы стирки в горячей воде

Высокая температура имеет свои преимущества, но подходит не для всего гардероба. Важно учитывать свойства ткани и рекомендации производителя.

Плюсы:

эффективное уничтожение бактерий;

лучшее удаление запахов;

высокая гигиеничность.

Минусы:

риск усадки и выцветания;

повышенный расход энергии;

не подходит для шерсти и некоторых видов хлопка.

Советы перед запуском горячей стирки

Всегда проверяйте ярлыки по уходу за одеждой.

Обрабатывайте пятна заранее, особенно сложные.

Учитывайте энергозатраты и используйте горячую воду осознанно.

Помните, что некоторые пятна, например кровь, лучше отстирываются в холодной воде.

Популярные вопросы о стирке в горячей воде

Все ли вещи можно стирать в горячей воде?

Нет, некоторые ткани могут сесть или потерять форму.

Экономична ли горячая стирка?

По словам специалиста Procter & Gamble Ким Ромин, холодная стирка может потреблять до 90% меньше энергии.

Можно ли заменить горячую воду добавками?

Иногда да, но для глубокой гигиены высокая температура остаётся наиболее надёжным вариантом.