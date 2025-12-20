Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплоход ледового класса вышел на зимний маршрут по Неве – Российская газета
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Дядя певицы Славы подарил ей в детстве на Новый год редиску
Повторная стирка с уксусом снижает количество ворса на одежде — The Spruce
Императорский скорпион Pandinus imperator вырастает до 20 см — данные биологов
Микрочип под сетчаткой улучшил зрение у 81% пациентов с AMD — shakeiteasy
Вода из выхлопной трубы чаще всего появляется из-за конденсата — Actualno
Парацетамол при похмелье повышает риск поражения печени — врач Сысоева
ЦБ РФ просит провести закрытое судебное заседание по иску к Euroclear

Стирать в холодной — ошибка: эти вещи остаются грязными, даже если выглядят чистыми

Нижнее бельё и носки рекомендуется стирать в горячей воде — The Spruce
Недвижимость

Температура воды при стирке влияет не только на внешний вид вещей, но и на уровень гигиены. Специалисты по уходу за тканями рассказали, какие предметы действительно стоит стирать в горячей воде, а где лучше быть осторожнее. Эти рекомендации помогут сделать стирку эффективнее без лишнего вреда для одежды. Об этом пишет The Spruce.

Белая одежда после стирки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая одежда после стирки

Почему горячая вода всё ещё важна

Современные стиральные машины и моющие средства позволяют стирать почти всё в холодной воде, но есть категории вещей, которым высокая температура действительно идёт на пользу. По словам владельца прачечной The Laundry Basket LLC Гиацинт Такер, горячая вода лучше справляется с микробами, бактериями и стойкими запахами, особенно там, где речь идёт о гигиене.

При этом важно использовать подходящее моющее средство, рассчитанное на высокие температуры, и не забывать о предварительной обработке пятен — иначе эффект будет неполным. Ошибки в выборе и использовании геля могут не только снизить результат, но и навредить технике, особенно при частых горячих циклах, что подробно разбирается в материале о том, как неправильно использовать гель для стирки.

Постельное бельё и полотенца

Постельные принадлежности и полотенца регулярно контактируют с кожей, влагой и потом. В результате в ткани накапливаются бактерии, пылевые клещи и аллергены.

Гиацинт Такер рекомендует стирать такие вещи при температуре не ниже 130°F (около 54°C), используя качественное моющее средство и полноценный цикл полоскания. Это помогает добиться ощущения настоящей чистоты, а не просто свежего запаха — особенно когда речь идёт о банных и кухонных полотенцах, которые со временем теряют свежесть и мягкость.

Нижнее бельё и носки

Носки и нижнее бельё - ещё одна категория, где горячая вода оправдана. Эти вещи быстро впитывают запахи и становятся средой для размножения микробов.

Для усиления эффекта Такер советует иногда добавлять дезинфицирующее средство или обычный белый уксус. Такой подход помогает не только очистить ткань, но и сохранить ощущение свежести после стирки.

Детская одежда и тканевые подгузники

Одежда для малышей требует особого внимания. Частые загрязнения и чувствительная кожа делают гигиену приоритетом.

По словам Такер, детскую одежду и многоразовые подгузники лучше стирать в горячей воде с использованием мягкого, безопасного для детей моющего средства. Это снижает риск контакта с бактериями и аллергенами.

Кухонные полотенца и тряпки

Кухонный текстиль ежедневно сталкивается с жиром, остатками пищи и бактериями. Если стирать такие полотенца в холодной воде, загрязнения могут сохраняться даже после цикла стирки.

Горячая вода в сочетании с мощным моющим средством помогает эффективно удалить микробы и вернуть ткани чистоту без неприятного запаха. При этом важно помнить, что со временем даже чистые полотенца могут становиться жёсткими, и тогда помогают приёмы, позволяющие вернуть мягкость полотенцам.

Одежда для тренировок

Спортивная одежда часто шьётся из синтетических тканей, которые обычно рекомендуют стирать в холодной воде для сохранения эластичности. Однако периодическая стирка в горячей воде может быть полезной.

"Хотя спортивную одежду можно стирать в холодной воде, время от времени горячий цикл помогает удалить бактерии и стойкие запахи", — отмечает Гиацинт Такер.

Сравнение: горячая и холодная вода

Горячая вода лучше справляется с дезинфекцией и запахами, но может повредить ткани и требует больше энергии. Холодная вода экономичнее и бережнее, однако не всегда обеспечивает нужный уровень гигиены. Оптимальный подход — комбинировать оба режима в зависимости от типа вещей.

Плюсы и минусы стирки в горячей воде

Высокая температура имеет свои преимущества, но подходит не для всего гардероба. Важно учитывать свойства ткани и рекомендации производителя.

Плюсы:

  • эффективное уничтожение бактерий;
  • лучшее удаление запахов;
  • высокая гигиеничность.

Минусы:

  • риск усадки и выцветания;
  • повышенный расход энергии;
  • не подходит для шерсти и некоторых видов хлопка.

Советы перед запуском горячей стирки

Всегда проверяйте ярлыки по уходу за одеждой.
Обрабатывайте пятна заранее, особенно сложные.
Учитывайте энергозатраты и используйте горячую воду осознанно.
Помните, что некоторые пятна, например кровь, лучше отстирываются в холодной воде.

Популярные вопросы о стирке в горячей воде

Все ли вещи можно стирать в горячей воде?
Нет, некоторые ткани могут сесть или потерять форму.

Экономична ли горячая стирка?
По словам специалиста Procter & Gamble Ким Ромин, холодная стирка может потреблять до 90% меньше энергии.

Можно ли заменить горячую воду добавками?
Иногда да, но для глубокой гигиены высокая температура остаётся наиболее надёжным вариантом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Новости спорта
Медвежью планку назвали альтернативой планке на предплечьях — brigitte
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Микрочип под сетчаткой улучшил зрение у 81% пациентов с AMD — shakeiteasy
Вода из выхлопной трубы чаще всего появляется из-за конденсата — Actualno
Парацетамол при похмелье повышает риск поражения печени — врач Сысоева
Нежный яблочный пирог готовят без миксера и сложных техник
Разонравившиеся духи можно использовать для ароматизации белья и аксессуаров
ЦБ РФ просит провести закрытое судебное заседание по иску к Euroclear
Зимние тренировки увеличивают нагрузку на организм — пояснила тренер
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.