Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ РФ просит провести закрытое судебное заседание по иску к Euroclear
Зимние тренировки увеличивают нагрузку на организм — пояснила тренер
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Спрос на рабочие специальности на рынке труда растёт
Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple
В Монголии при поиске меди обнаружены древние курганы хиргисуур возрастом до 3000 лет

Окна блестят даже в мороз: обычные средства сдаются, а один кухонный порошок работает без сбоев

Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
Недвижимость

Мыть окна зимой — задача не из простых: вода замерзает, а стекло покрывается разводами. Однако простой ингредиент с кухни способен изменить ситуацию даже в мороз. Редактор Люси проверила этот способ на практике и осталась довольна результатом. Об этом сообщает primainspirace.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Мыть окна зимой особенно сложно из-за физических процессов, которые почти не ощущаются в тёплое время года. При низких температурах вода на стекле быстро конденсируется и начинает замерзать, из-за чего полировка становится почти невозможной. В итоге на окнах остаются разводы, а процесс занимает больше времени и сил.

Ситуацию усугубляют магазинные чистящие средства. Многие из них в холоде ведут себя иначе, чем при плюсовой температуре, оставляя на стекле тонкую плёнку, которая только подчёркивает пятна.

Решение от Люси: секрет из кухни

Редактор Люси, специализирующаяся на практичных бытовых советах, решила обратиться к проверенным домашним методам.

"Каждый год перед Рождеством я хочу, чтобы окна были чистыми, но мороз сильно осложняет задачу. В этом году я попробовала старый бабушкин способ с обычным кухонным ингредиентом — и результат меня искренне поразил", — рассказывает Люси.

Этим ингредиентом оказался обычный картофельный крахмал — продукт, который есть почти на каждой кухне.

Как работает картофельный крахмал

Крахмал обладает рядом свойств, которые делают его эффективным помощником при мытье окон.

Во-первых, он впитывает жир и загрязнения, действуя как мягкий абразив. Во-вторых, после полировки на стекле остаётся невидимый слой, который придаёт блеск и снижает вероятность появления разводов — эффект, сравнимый с тем, который дают натуральные способы мытья окон. В-третьих, это экологичное средство, безопасное для кожи и окружающей среды.

При добавлении уксуса или спирта раствор замерзает медленнее, что особенно важно при минусовой температуре.

Как вымыть окна со крахмалом: пошаговый совет

Для приготовления раствора не требуется специальный инвентарь — подойдут подручные средства из дома.

Возьмите 1 литр тёплой, но не горячей воды, чтобы избежать температурного шока для стекла.
Добавьте одну столовую ложку картофельного крахмала и тщательно размешайте до полного растворения.
Влейте одну столовую ложку белого уксуса или половину рюмки спирта.
Смочите салфетку из микрофибры в растворе и тщательно протрите окно, уделяя внимание углам и краям.
Сразу после этого вытрите стекло насухо чистой тканью или резиновым стеклоочистителем.

По словам Люси, крахмал легко удаляется и оставляет после себя только чистое, блестящее стекло.

Сравнение: крахмал и магазинные средства

В отличие от промышленных очистителей, крахмал не образует плёнки и не усиливает разводы в холоде. Он работает мягче, не имеет резкого запаха и подходит для регулярного использования зимой. Магазинные средства могут быть удобны, но именно при минусовых температурах часто дают нестабильный результат.

Плюсы и минусы метода

Этот способ хорошо вписывается в зимнюю уборку, но имеет свои особенности. Он доступен и прост, однако требует аккуратного соблюдения пропорций.

Плюсы:

  • подходит для мороза;
  • не оставляет разводов;
  • экологичен и безопасен;
  • не требует дорогих средств.

Минусы:

  • нужно тщательно размешивать раствор;
  • эффект зависит от качества полировки.

Популярные вопросы о мытье окон зимой

Можно ли мыть окна в сильный мороз?
Лучше выбирать дни с минимальным минусом, чтобы раствор не замерзал слишком быстро.

Подойдёт ли кукурузный крахмал?
В статье рассматривается именно картофельный крахмал, так как он наиболее эффективен для стекла.

Нужно ли смывать раствор водой?
Нет, достаточно тщательно отполировать стекло сухой тканью.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Красота и стиль
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Клад византийских монет под Оршей оказался фальшивым — ScienceAlert
Наука и техника
Клад византийских монет под Оршей оказался фальшивым — ScienceAlert
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Учёные зафиксировали массовую гибель морских ежей в нескольких морях
Картофельный крахмал помогает мыть окна без разводов зимой — Primainspirace
Святилище Савин признали самым загадочным местом России — ведущий Вадим Норштейн
Замёрзшая омывательная система приводит к поломкам
В 10 крупнейших городах РФ около половины строящегося жилья не находит покупателей
Индейку замачивают в пряном рассоле против сухости — The Standard
Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Оксана Самойлова рассказала, что коза Мими умерла весной
Шабти в Танисе раскрыли личность фараона в безымянной гробнице — Popular Mechanics
Холодные ролики сужают поры и повышают упругость кожи — Vogue France
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.