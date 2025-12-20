Рождественская ёлка превращает гостиную в очаг: одна установка запускает пожарный сценарий

Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express

Рождественская ёлка для многих остаётся главным символом праздника, но за внешней красотой может скрываться серьёзная опасность. Специалисты предупреждают: одна ошибка при установке или подключении украшений способна привести к пожару. Особенно высоки риски в домах, где не уделяют внимания деталям — от расположения дерева до состояния гирлянд, об этом сообщает Express.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новогодний декор в гостиной

Почему рождественская ёлка может стать источником пожара

В преддверии праздников тысячи семей устанавливают живые или искусственные ёлки, украшая их электрическими гирляндами, световыми фигурами и декоративными элементами. Однако именно в этот период резко возрастает число бытовых пожаров. По данным поисковых трендов, только за последний месяц интерес к вопросу, могут ли рождественские гирлянды стать причиной возгорания, вырос в несколько раз.

Эксперты по расчистке жилых помещений из Лондона подчёркивают: опасность часто недооценивают. Рождественская ёлка, вне зависимости от материала, относится к легко воспламеняющимся объектам. Ошибки при выборе места, подключении электроприборов и эксплуатации удлинителей существенно увеличивают риски для недвижимости и здоровья жильцов.

Основные ошибки при установке живых и искусственных ёлок

Одна из самых распространённых проблем — неправильное размещение дерева. Многие ставят ёлку слишком близко к радиаторам, обогревателям, каминам или электрическим тепловентиляторам, хотя именно выбор места для живой ёлки в доме напрямую влияет на скорость её высыхания и уровень пожарной опасности. Это особенно критично для натуральных деревьев, которые под воздействием тепла теряют влагу и могут вспыхнуть за считанные секунды.

"Рождественские ёлки являются горючими объектами, поэтому, если они находятся слишком близко к источникам тепла — таким как обогреватель, радиатор или камин — это создаёт серьёзную пожарную опасность", — отметил представитель компании Clear It Waste Джош Кларк.

Даже искусственные ёлки не гарантируют полной безопасности. Несмотря на использование огнестойких материалов, пластик может плавиться, деформироваться и поддерживать горение при сильном нагреве. Дополнительным фактором риска становится пыль, которая со временем накапливается на ветках и способна легко воспламениться.

Опасность гирлянд, удлинителей и старых розеток

Не меньшую угрозу представляют электрические украшения. Старые или повреждённые гирлянды часто имеют изношенную изоляцию, микротрещины в проводах и слабые контакты. При длительной работе это может привести к искрению и перегреву, особенно если не учитывать ограничения при использовании удлинителей в быту.

Эксперты советуют использовать не более одного удлинителя на одну розетку и строго соблюдать допустимую нагрузку. Перегруженные сети — одна из частых причин пожаров в зимний период, особенно в домах с большим количеством декоративной подсветки.

"Удлинители нельзя прокладывать под коврами или ковриками. Они могут удерживать тепло, выделяемое электрическим током, что приводит к расплавлению изоляции и риску искрения или возгорания", — добавил Джош Кларк.

Если удлинитель повреждён, его необходимо немедленно утилизировать и заменить новым. Экономия в этом вопросе может обернуться серьёзными последствиями для жилья и имущества.

Почему пыль на искусственной ёлке — скрытая угроза

Многие владельцы искусственных ёлок считают их безопасной альтернативой живым деревьям. Однако специалисты предупреждают: длительное хранение на чердаках, в гаражах и кладовых приводит к накоплению пыли. В сочетании с электрическими гирляндами это создаёт дополнительные риски.

Пыль способна быстро воспламеняться при контакте с нагретыми элементами, особенно если используется некачественное освещение. Перед установкой искусственную ёлку рекомендуется тщательно очистить, а также проверить состояние всех проводов и разъёмов.

Сравнение: живая и искусственная ёлка с точки зрения пожарной безопасности

Живые ёлки создают более высокий риск возгорания при пересыхании, особенно если их не поливать и держать рядом с источниками тепла. Они быстро загораются и интенсивно распространяют пламя.

Искусственные ёлки менее подвержены мгновенному воспламенению, но при перегреве могут плавиться и выделять токсичные вещества. Кроме того, пыль и некачественные гирлянды значительно повышают вероятность пожара.

Выбор между живой и искусственной ёлкой должен сопровождаться соблюдением базовых правил безопасности, независимо от предпочтений.

Плюсы и минусы разных типов ёлок

При выборе праздничного дерева важно учитывать не только внешний вид, но и практические аспекты.

Преимущества живых ёлок заключаются в натуральном аромате и традиционном внешнем виде. Однако они требуют регулярного ухода, увлажнения и строгого контроля за размещением.

Искусственные ёлки долговечны и не осыпаются, что упрощает уборку в доме. При этом они нуждаются в регулярной чистке от пыли и внимательной проверке электрики.

Советы по безопасной установке рождественской ёлки шаг за шагом

Выберите место вдали от радиаторов, каминов и обогревателей. Используйте только исправные гирлянды с целой изоляцией. Не перегружайте розетки и применяйте один удлинитель на одну точку питания. Никогда не прокладывайте кабели под коврами или мебелью. Регулярно проверяйте температуру проводов и выключайте подсветку на ночь.

Популярные вопросы о пожарной безопасности рождественской ёлки

Какую ёлку безопаснее выбрать для квартиры?

Обе разновидности требуют соблюдения правил. Искусственная ёлка снижает риск быстрого возгорания, но нуждается в чистке и проверке проводки.

Можно ли использовать старые гирлянды?

Использование гирлянд старше четырёх лет повышает риск пожара, особенно при наличии повреждений или перегрева.

Что лучше — удлинитель или дополнительная розетка?

Предпочтительнее стационарная розетка с подходящей нагрузкой. Удлинители следует использовать ограниченно и только исправные.