Махра сдаёт позиции: привычный уход за полотенцами приводит к обратному эффекту

Потеря впитываемости и запах указывают на износ полотенец — Real Simple

Полотенца редко воспринимаются как предмет с ограниченным сроком годности, однако на практике даже качественные банные модели не рассчитаны на десятилетия службы. В среднем они сохраняют свои свойства около пяти лет, а кухонные или пляжные варианты изнашиваются ещё быстрее. На долговечность влияет не только частота использования, но и материал, плотность ткани и то, как именно за полотенцами ухаживают, об этом сообщает Real Simple.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Постель

Почему полотенца изнашиваются быстрее, чем кажется

Каждое полотенце ежедневно сталкивается с влагой, трением и моющими средствами. Со временем это неизбежно отражается на состоянии волокон. Специалисты по уходу за текстилем отмечают, что регулярная стирка и сушка постепенно разрушают структуру ткани, из-за чего полотенца становятся тоньше и хуже впитывают влагу. Похожий эффект накопленного износа хорошо знаком тем, кто сталкивался с проблемами микроклимата в быту — например, когда зимой сухой воздух меняет привычный ритм растений и незаметно влияет на их состояние.

"Срок службы полотенца зависит от его конструкции, частоты использования и ухода. Даже при правильной стирке материал со временем изнашивается, что приводит к потере толщины и впитывающей способности ", — говорит специалист по уходу за тканями в P&G Ким Ромин.

Запах, который не исчезает после стирки

Лёгкий запах сырости от влажного полотенца — обычное явление. Но если неприятный аромат сохраняется даже после полноценной стирки с порошком и сушкой, это тревожный сигнал. Такие запахи часто связаны с глубоким загрязнением волокон, в которых скапливаются бактерии и остатки моющих средств.

В подобных случаях повторная стирка редко помогает. Постоянный запах указывает на то, что ткань уже не справляется со своей гигиенической функцией, и полотенце стоит заменить.

Повреждения и ослабленное плетение

Надрывы, торчащие нити и расслоившиеся края — ещё один явный признак износа. Даже если полотенце формально остаётся целым, повреждённое плетение говорит о том, что структура ткани ослабла. Такое полотенце хуже впитывает воду и быстрее теряет форму при дальнейших стирках.

Многие откладывают замену, продолжая пользоваться текстилем с изношенными краями, но именно в этот момент полотенце перестаёт выполнять свою основную задачу.

Потеря впитывающих свойств

Изменение впитываемости происходит постепенно и потому часто остаётся незамеченным. Однако если после душа кожа или волосы сохнут дольше обычного, проблема может быть именно в полотенце.

"Если полотенце перестаёт эффективно впитывать воду, это означает, что волокна износились. Многократная стирка и сушка разрушают структуру ткани и снижают её способность удерживать влагу", — говорит Ким Ромин.

Иногда ситуация усугубляется использованием кондиционера для белья. Он покрывает волокна тонкой плёнкой, из-за чего ткань становится менее гигроскопичной. Перед тем как покупать новые полотенца, стоит попробовать удалить накопившиеся остатки кондиционера и заменить его на дистиллированный белый уксус при стирке.

Пятна и визуальные дефекты

Небольшие пятна на полотенцах для личного пользования могут не доставлять дискомфорта. Но если текстиль заметно испачкан и не поддаётся очистке, особенно когда речь идёт о гостевых полотенцах, это повод вывести его из обращения. В быту такие "мелкие" сигналы износа работают так же, как и в других домашних системах — по схожему принципу скрытые дефекты проявляются не сразу, но со временем становятся очевидными.

Сильно загрязнённые полотенца выглядят неопрятно и со временем могут становиться источником неприятных запахов.

Жёсткость и потеря мягкости

Мягкость — одно из главных качеств хорошего полотенца. Если ткань стала жёсткой, царапающей кожу или неприятной на ощупь, это может говорить о повреждении волокон. Иногда причина кроется в избытке стирального порошка или кондиционера.

"Если полотенце кажется колючим или шероховатым, значит, волокна утратили свою мягкость", — говорит Ким Ромин.

В некоторых случаях помогает уменьшение дозировки моющих средств и отказ от кондиционера. Если же ощущение жёсткости сохраняется, полотенце, скорее всего, отслужило своё.

Истончение и потеря формы

Когда полотенце становится настолько тонким, что через него легко просвечивает рука, сомнений уже не остаётся. Однако истончение начинается гораздо раньше. Появление "проплешин", неравномерной плотности и деформации говорит о том, что изделие больше не обеспечивает комфорт и эффективность.

"Полотенца, которые заметно истончились, перестают быть удобными и функциональными", — отмечает Ромин.

Возраст имеет значение

Даже при бережном уходе срок службы полотенец ограничен. Если им уже больше пяти лет и при этом заметны другие признаки износа, замена становится логичным шагом. Старый текстиль сложнее поддерживать в хорошем состоянии, а его эксплуатационные свойства неизбежно снижаются.

Что делать со старыми полотенцами

Изношенные полотенца не обязательно сразу отправлять в мусор. Даже потеряв внешний вид, они могут быть полезны в быту или за его пределами.

Куда можно применить старые полотенца

Существует несколько практичных и экологичных вариантов повторного использования:

Использовать для ухода за домашними животными.

Передать в благотворительные организации.

Нарезать на тряпки для уборки.

Применять для защиты хрупких предметов при хранении или переезде.

Советы по уходу за полотенцами шаг за шагом

Правильный уход способен заметно продлить срок службы полотенец:

Стирать полотенца отдельно от одежды, особенно с молниями и жёсткой фурнитурой. Использовать умеренное количество стирального порошка. Отказаться от регулярного применения кондиционера для белья. Добавлять белый уксус для удаления остатков моющих средств. Сушить полотенца полностью, избегая хранения во влажном состоянии.