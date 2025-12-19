Ипотека давит, стройка держится: что Путин сказал о будущем жилья в России и ценах на рынке

Ввод жилья в России в 2025 году составит 103–105 млн кв. м — Путин

Российский рынок жилищного строительства завершает год без резких спадов, хотя темпы роста заметно замедлились. Объёмы остаются близкими к максимальным значениям последних лет, несмотря на влияние дорогих кредитов и роста себестоимости. Власти оценивают ситуацию как стабильную и не видят угроз для системного баланса отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Какие объёмы жилья ожидаются в 2025 году

В 2025 году в России планируется ввести от 103 до 105 млн квадратных метров жилья. Это немного меньше рекорда предыдущего года, однако показатель по-прежнему считается высоким по меркам отрасли. Для сравнения, в 2024 году объём ввода составил 107,8 млн квадратных метров, что стало одним из лучших результатов за всю историю наблюдений.

"В прошлом году было 107,8 миллиона квадратных метров. В этом году ожидается небольшое снижение, но показатель всё равно остаётся хорошим — 103-105 миллионов квадратных метров", — заявил президент России Владимир Путин.

Такое замедление объясняется сразу несколькими причинами. Среди них — ужесточение условий ипотечного кредитования, рост стоимости строительных материалов, удорожание логистики и нехватка рабочей силы. При этом отрасль удерживается на высоком уровне за счёт масштабных девелоперских проектов, а также активности в сегменте индивидуального жилищного строительства.

Статистика Росстата и оценка Минстроя

Официальные данные подтверждают умеренное снижение темпов. По информации Росстата, за период с января по ноябрь 2025 года в России было введено 91,5 млн квадратных метров жилья. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительную часть по-прежнему формирует частный сектор. Население за этот период построило около 59,5 млн квадратных метров — в основном это индивидуальные дома и коттеджи. Такой формат остаётся востребованным на фоне интереса к загородной жизни и относительной независимости от городской инфраструктуры.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее также отмечал, что итоговый показатель по году должен составить не менее 103 млн квадратных метров. Это означает, что декабрь традиционно остаётся решающим месяцем для ввода многоквартирных домов, таунхаусов и проектов комплексного развития территорий.

Почему показатель важен для рынка недвижимости

Объём ввода жилья на уровне выше 100 млн квадратных метров считается пороговым значением для поддержания баланса между спросом и предложением. Для покупателей это означает отсутствие резкого дефицита и более предсказуемую динамику цен. Для застройщиков — возможность продолжать проекты без экстренного сокращения портфеля.

Рынок постепенно приспосабливается к новым условиям. Растёт интерес к компактным квартирам с меньшей площадью, но более продуманной планировкой. Популярность также набирают загородные дома и форматы с готовой отделкой, позволяющие снизить затраты на ремонт, материалы и мебель.

Сравнение: рынок жилья в 2024 и 2025 годах

В 2024 году рынок во многом развивался за счёт активных ипотечных программ и отложенного спроса, сформированного в предыдущие периоды. Высокая доступность кредитов стимулировала быстрый рост строительства и продаж.

В 2025 году акцент смещается на устойчивость. Девелоперы всё чаще делают ставку не на объём, а на качество проектов. В приоритете оказываются энергоэффективность зданий, благоустройство территорий, транспортная доступность и наличие социальной инфраструктуры. Такой подход снижает риски перегрева рынка и повышает долгосрочную ценность объектов.

Советы покупателям жилья

Планируя покупку недвижимости в 2025 году, важно учитывать текущие реалии рынка и собственные финансовые возможности.

Изучите доступные ипотечные программы, включая меры господдержки и региональные субсидии. Сравните стоимость новостроек и готового жилья с учётом отделки, инфраструктуры и дополнительных расходов. Проверьте репутацию застройщика и стадию готовности объекта, особенно если речь идёт о покупке на раннем этапе строительства.

Популярные вопросы о вводе жилья в России

Сколько жилья считается нормой для страны?

Эксперты считают, что уровень выше 100 млн квадратных метров в год позволяет поддерживать стабильный баланс рынка и удовлетворять базовый спрос населения.

Что выгоднее — новостройка или частный дом?

Новостройки подходят для городской среды и развитой инфраструктуры, а индивидуальные дома выбирают те, кто ценит пространство, автономность и гибкость планировки.

Повлияет ли снижение ввода на цены?

Небольшое снижение объёмов само по себе не приводит к резкому росту цен, если спрос остаётся умеренным и контролируемым.