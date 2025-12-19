Схема Ларисы Долиной вышла за пределы шоу-бизнеса: после покупки квартиры начали забирать обратно

Рынок недвижимости вновь оказался в зоне правовой турбулентности, несмотря на громкое решение Верховного суда. За считанные дни суды в регионах отменили сразу две сделки, вернув квартиры прежним владельцам. Формально покупатели действовали по всем правилам, но это их не защитило.
Судебная практика показывает: даже прозрачная покупка жилья с безопасными расчётами, проверкой документов и медицинскими справками не всегда спасает от потерь. В Омске апелляционный суд отменил сделку, по которой квартира была продана за 4,5 млн рублей. Покупатель выполнил все требования, включая медкомиссию продавца, но суд встал на сторону пенсионерки, заявившей о неосознанности своих действий.
Покупатель лишился недвижимости, а обязательства перед банком и продавцом остались. Ситуация стала тревожным сигналом для тех, кто рассчитывает на формальные юридические гарантии при сделках с жильём, особенно на вторичном рынке.
В столице история оказалась ещё драматичнее. Преподавательница МПГУ Нина Ц. приобрела квартиру через срочную продажу, перевела деньги, но так и не получила ключи. Позже выяснилось, что продавец — пенсионерка Наталья — стала жертвой мошенников и действовала под их давлением.
Следствие установило цепочку событий: продажа жилья, перевод денег аферистам и участие женщины в противоправных действиях. Суд удовлетворил встречный иск бывшей владелицы, вернул ей квартиру и обязал покупательницу выплатить компенсацию в 24 млн рублей. При этом ипотека Нины рассчитана ещё на 27 лет.
Прецедент с Ларисой Долиной внёс надежду в рынок. Верховный суд признал право собственности за добросовестной покупательницей Полиной Лурье и указал на необходимость учитывать защиту таких участников сделок. Однако региональные суды продолжают трактовать подобные ситуации иначе, опираясь на индивидуальные обстоятельства дел.
В результате покупатели всё чаще оказываются между законом и реальностью, где формальное соблюдение процедуры не гарантирует сохранность жилья и вложенных средств, сообщает "Царьград".
В делах, где продавец признан жертвой мошенников, суды чаще возвращают недвижимость прежним владельцам. При этом добросовестный покупатель вынужден взыскивать убытки отдельно, что на практике затягивается на годы. В кейсах, подобных делу Долиной, высшая инстанция делает акцент на стабильности оборота недвижимости. Эти подходы пока сосуществуют параллельно, создавая правовую неопределённость.
Почему суд может отменить законную сделку?
Потому что суды учитывают не только форму, но и обстоятельства, при которых продавец принимал решение.
Защищает ли статус добросовестного покупателя?
Не всегда: на практике он не гарантирует сохранение права собственности.
Что выбрать — новостройку или вторичное жильё?
Новостройка снижает риски прошлых сделок, но несёт строительные и финансовые нюансы.
