Схема Ларисы Долиной вышла за пределы шоу-бизнеса: после покупки квартиры начали забирать обратно

Недвижимость

Рынок недвижимости вновь оказался в зоне правовой турбулентности, несмотря на громкое решение Верховного суда. За считанные дни суды в регионах отменили сразу две сделки, вернув квартиры прежним владельцам. Формально покупатели действовали по всем правилам, но это их не защитило.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Чистая сделка перестаёт быть гарантией

Судебная практика показывает: даже прозрачная покупка жилья с безопасными расчётами, проверкой документов и медицинскими справками не всегда спасает от потерь. В Омске апелляционный суд отменил сделку, по которой квартира была продана за 4,5 млн рублей. Покупатель выполнил все требования, включая медкомиссию продавца, но суд встал на сторону пенсионерки, заявившей о неосознанности своих действий.

Покупатель лишился недвижимости, а обязательства перед банком и продавцом остались. Ситуация стала тревожным сигналом для тех, кто рассчитывает на формальные юридические гарантии при сделках с жильём, особенно на вторичном рынке.

Московский кейс с тяжёлыми последствиями

В столице история оказалась ещё драматичнее. Преподавательница МПГУ Нина Ц. приобрела квартиру через срочную продажу, перевела деньги, но так и не получила ключи. Позже выяснилось, что продавец — пенсионерка Наталья — стала жертвой мошенников и действовала под их давлением.

Следствие установило цепочку событий: продажа жилья, перевод денег аферистам и участие женщины в противоправных действиях. Суд удовлетворил встречный иск бывшей владелицы, вернул ей квартиру и обязал покупательницу выплатить компенсацию в 24 млн рублей. При этом ипотека Нины рассчитана ещё на 27 лет.

Решение Верховного суда и его пределы

Прецедент с Ларисой Долиной внёс надежду в рынок. Верховный суд признал право собственности за добросовестной покупательницей Полиной Лурье и указал на необходимость учитывать защиту таких участников сделок. Однако региональные суды продолжают трактовать подобные ситуации иначе, опираясь на индивидуальные обстоятельства дел.

В результате покупатели всё чаще оказываются между законом и реальностью, где формальное соблюдение процедуры не гарантирует сохранность жилья и вложенных средств, сообщает "Царьград".

Сравнение: подходы судов к защите сторон сделки

В делах, где продавец признан жертвой мошенников, суды чаще возвращают недвижимость прежним владельцам. При этом добросовестный покупатель вынужден взыскивать убытки отдельно, что на практике затягивается на годы. В кейсах, подобных делу Долиной, высшая инстанция делает акцент на стабильности оборота недвижимости. Эти подходы пока сосуществуют параллельно, создавая правовую неопределённость.

Советы при покупке квартиры

  1. Проверяйте не только документы, но и историю владения объектом.
  2. Используйте страхование титула как дополнительную защиту.
  3. Избегайте срочных продаж с заметным дисконтом без понятных причин.
  4. Консультируйтесь с независимыми юристами перед подписанием договора.

Популярные вопросы о рисках сделок с недвижимостью

Почему суд может отменить законную сделку?

Потому что суды учитывают не только форму, но и обстоятельства, при которых продавец принимал решение.

Защищает ли статус добросовестного покупателя?

Не всегда: на практике он не гарантирует сохранение права собственности.

Что выбрать — новостройку или вторичное жильё?

Новостройка снижает риски прошлых сделок, но несёт строительные и финансовые нюансы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
