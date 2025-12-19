Пока другие мёрзнут, Швеция экономит: что скрывается за тёплыми стенами домов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Швеция давно считается одной из стран, где вопрос отопления решён системно и на перспективу. Климат здесь суровый, отопительный сезон длительный, а требования к комфорту и экологии — высокие. Именно поэтому подход к обогреву жилья сформировался не как набор разрозненных технологий, а как продуманная многоуровневая модель, об этом сообщает PoznatSvet.

Луми в Уппсале в Швеции
Фото: archello.com by Монс Берг is licensed under Free More Info
Луми в Уппсале в Швеции

Почему шведская модель отопления считается образцовой

В Швеции практически не делают ставку на один источник тепла. В городах, пригородах и сельской местности используются разные решения, которые дополняют друг друга и снижают нагрузку на окружающую среду. Ключевым принципом остаётся рациональное использование энергии и минимизация потерь на каждом этапе — от производства тепла до его распределения внутри дома.

Важную роль играет и исторический контекст. После энергетических кризисов второй половины XX века страна последовательно уходила от зависимости от нефти и газа. Это привело к развитию альтернативных источников энергии и модернизации инфраструктуры отопления.

Централизованное теплоснабжение как основа городов

Централизованное теплоснабжение, известное как fjärrvärme, сегодня является главным источником тепла для большинства городских домов. По разным оценкам, к таким сетям подключено около 60 процентов жилого фонда.

Тепло вырабатывается на крупных теплоэлектроцентралях и предприятиях по сжиганию отходов. Затем горячая вода или пар подаются по подземным трубопроводам прямо в жилые кварталы. Такая схема позволяет использовать энергию максимально эффективно и контролировать выбросы.

Отдельного внимания заслуживает топливо. В ход идут бытовые отходы, биомасса в виде щепы и пеллет, а также избыточное тепло промышленных предприятий. Это снижает объём мусора и одновременно решает задачу отопления.

Частные дома и ставка на тепловые насосы

Для индивидуального жилья в Швеции наиболее популярны тепловые насосы. Их устанавливают почти в половине частных домов, особенно в новых или реконструированных зданиях.

Наиболее распространены два типа систем. Геотермальные насосы забирают тепло из грунта через скважины или горизонтальные коллекторы. Воздушные насосы извлекают энергию из наружного воздуха и способны работать даже при сильных морозах.

Экономический эффект достигается за счёт высокой отдачи. На каждый киловатт затраченной электроэнергии система может производить несколько киловатт тепла. Такой принцип особенно хорошо вписывается в логику энергосбережения и отопления, где важна не максимальная температура, а стабильность и управляемость.

Древесное топливо: традиции и современные технологии

В сельской местности и на окраинах городов по-прежнему широко используются системы на древесном топливе. Речь идёт не только о классических дровяных котлах, но и о современных пеллетных установках.

Пеллеты производятся из отходов деревообработки и считаются возобновляемым источником энергии. Современные котлы автоматизированы, оснащены системами контроля горения и отличаются высоким коэффициентом полезного действия.

Камины и печи часто выполняют вспомогательную функцию. Они используются как резервный источник тепла или для поддержания уюта в холодные вечера. В ряде домов такие устройства подключаются к общей системе отопления и работают на обогрев воды.

Электрическое отопление и солнечная поддержка

Прямое электрическое отопление в виде конвекторов или тёплых полов сегодня используется реже, чем несколько десятилетий назад. Рост цен на электроэнергию сделал такие решения менее выгодными, однако в качестве дополнительного источника они по-прежнему актуальны.

Отдельное направление — использование солнечных коллекторов для нагрева воды. Летом они обеспечивают горячее водоснабжение, а в межсезонье помогают снизить нагрузку на основную систему отопления. Такой подход перекликается с тем, как сравниваются разные решения для отопления по эффективности и экологическому следу.

Что делает систему по-настоящему эффективной

Главный фактор успеха — энергоэффективность самих зданий. Шведские строительные нормы предусматривают усиленную теплоизоляцию стен, кровли и фундамента, а также установку тройных стеклопакетов.

Практически стандартом стала приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Она позволяет возвращать значительную часть тепла от отработанного воздуха и поддерживать комфортный микроклимат без лишних потерь энергии.

Не менее важна государственная политика. Субсидии, налоговые льготы и долгосрочные программы стимулируют установку экологичных систем отопления и модернизацию старого жилого фонда.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
