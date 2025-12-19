Пока одни трут духовку до седьмого пота, другие просто ждут — и грязь исчезает сама

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Запущенный духовой шкаф может испортить впечатление даже от самой аккуратной кухни, особенно если внутри скопились застарелые пятна жира и пригоревшие остатки еды. Многие уверены, что без агрессивной химии здесь не обойтись, однако это не всегда так. Существует доступный и простой способ привести духовку в порядок без едких средств и лишних затрат, об этом сообщает Focus.

Чистка духовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка духовки

Почему духовку сложно отмыть после долгого перерыва

Духовой шкаф — один из самых уязвимых бытовых приборов на кухне. Во время запекания жир разбрызгивается по стенкам, соки из мяса и овощей капают на дно, а высокая температура буквально "запечатывает" загрязнения в эмали. Если духовку не мыть регулярно, со временем образуется плотный слой нагара, который сложно удалить обычной губкой.

Проблема усугубляется тем, что многие откладывают чистку "на потом", опасаясь долгого и утомительного процесса. В итоге загрязнения накапливаются, а использование сильных химических очистителей становится почти неизбежным. Особенно быстро теряет аккуратный вид стеклянная дверца духовки, на которой жир и пар образуют плотную мутную плёнку.

Домашние средства против магазинной химии

Не все знают, что для ухода за кухонной техникой подойдут обычные продукты, которые есть практически в каждом доме. Бытовая техника, включая духовку, нередко очищается эффективнее и безопаснее именно с помощью простых средств. Одним из самых действенных считается обычный разрыхлитель теста, более известный как пекарский порошок.

Благодаря своей химической реакции с водой он способен размягчать пригоревший жир и налёт, не повреждая поверхность. При этом не требуется нагрев, специальные щётки или защитные перчатки, как в случае с агрессивными спреями и гелями для чистки.

Как очистить духовку с помощью разрыхлителя

Перед началом процедуры важно правильно подготовить духовку. Для начала необходимо полностью освободить внутреннее пространство, чтобы средство можно было равномерно нанести на загрязнённые участки. Это особенно важно для стенок и дна, где чаще всего скапливается нагар.

Сначала извлеките все противни, решётки и направляющие. Это облегчит доступ ко всем поверхностям и сделает чистку более эффективной. После этого можно приступать к приготовлению чистящей смеси.

Для пасты понадобится одна стандартная упаковка разрыхлителя весом около 16-17 граммов и четыре столовые ложки воды. Ингредиенты нужно тщательно перемешать до получения густой, кремообразной массы. Слишком жидкая смесь будет стекать и не даст нужного эффекта.

Нанесите пасту на загрязнённые участки с помощью губки или силиконовой лопатки. Особое внимание стоит уделить углам и зонам с сильным нагаром. После этого оставьте средство минимум на 60 минут. Если духовка давно не чистилась и загрязнения очень плотные, время воздействия можно увеличить до нескольких часов.

По завершении выдержки удалите остатки пасты влажной губкой или мягкой тряпкой. Вместе с ней легко сойдут и размягчённые загрязнения. Аналогичный принцип хорошо работает и при уходе за стеклом духовки, где важно не повредить поверхность и сохранить прозрачность.

Как снизить риск загрязнений в будущем

Регулярный уход за духовкой позволяет избежать радикальных мер и экономит время. Простые привычки во время готовки существенно сокращают количество жира и остатков пищи внутри прибора.

Во время запекания рекомендуется всегда использовать пергаментную бумагу, а также формы для выпечки с высокими бортиками. Это особенно актуально при приготовлении мяса, запеканок и блюд с соусом. Такой подход предотвращает попадание жидкости на дно и стенки духовки.

После каждого использования духовки желательно протирать внутреннюю поверхность, как только она остынет. Свежие пятна удаляются значительно легче и не успевают пригореть. Это правило особенно важно для семей, которые часто готовят в духовке.

Если же нагар настолько плотный, что домашние средства не справляются, допустимо прибегнуть к специализированным очистителям. Однако такие продукты стоит использовать умеренно, учитывая их влияние на здоровье и экологию.

Сравнение: разрыхлитель или специальный очиститель для духовки

При выборе способа чистки многие сомневаются, что эффективнее — домашние средства или магазинная химия. Разрыхлитель выигрывает за счёт доступности, низкой цены и безопасности. Он не выделяет токсичных испарений, не требует проветривания кухни и подходит для регулярного ухода.

Специальные очистители, в свою очередь, действуют быстрее и справляются с экстремальными загрязнениями. Однако они часто содержат агрессивные компоненты, требуют использования перчаток и тщательного смывания. Кроме того, такие средства могут повредить эмаль при частом применении.

Плюсы и минусы использования разрыхлителя

Использование разрыхлителя для чистки духовки имеет свои особенности. Прежде чем выбрать этот способ, стоит оценить его сильные и слабые стороны.

К основным преимуществам относятся:

  • безопасность для здоровья и окружающей среды;
  • отсутствие резкого запаха;
  • низкая стоимость и доступность;
  • возможность регулярного применения без вреда для поверхности.

При этом есть и ограничения:

  • требуется время на выдержку средства;
  • не всегда справляется с застарелым, многолетним нагаром;
  • может потребоваться повторное нанесение.

Советы по уходу за духовкой шаг за шагом

Чтобы духовка всегда оставалась чистой и не требовала сложной чистки, важно выстроить простую систему ухода.

  1. Используйте пергамент и подходящую посуду при каждом запекании.

  2. Протирайте внутреннюю поверхность после остывания духовки.

  3. Раз в несколько недель проводите профилактическую чистку с помощью домашних средств.

  4. Применяйте специализированные очистители только при необходимости.

Популярные вопросы о чистке духовки

Можно ли использовать разрыхлитель для всех типов духовок

В большинстве случаев он подходит для электрических и газовых моделей с эмалированным покрытием. Для духовок с пиролитической очисткой лучше следовать рекомендациям производителя.

Сколько стоит такой способ чистки

Стоимость минимальна: одна упаковка разрыхлителя обходится в разы дешевле специализированных средств для бытовой техники.

Что лучше — сода или разрыхлитель

Оба средства эффективны, однако разрыхлитель удобнее в использовании, так как уже содержит компоненты, усиливающие чистящий эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
