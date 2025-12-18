Ипотека тает с каждым ребёнком: в России хотят сделать жильё ключом к росту рождаемости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Вопрос доступного жилья для семей с детьми вновь стал частью широкой дискуссии о демографической политике. В Государственной думе обсуждают механизм, при котором ипотечный долг может уменьшаться по мере рождения детей в семье. Инициатива предполагает поэтапное внедрение через пилотные регионы, чтобы оценить её реальный эффект.

Родители и дети бросают монеты в копилку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
Родители и дети бросают монеты в копилку

Жилищный вопрос как фактор рождаемости

В российской практике поддержка семей с детьми всё чаще рассматривается не только через пособия и выплаты, но и через долгосрочные решения, влияющие на качество жизни. Одной из таких мер может стать льготная ипотека с нулевой процентной ставкой, ориентированная на семьи, планирующие рождение детей. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Нина Останина, указав, что отсутствие собственного жилья нередко становится решающим аргументом против расширения семьи.

По её мнению, единоразовые меры поддержки не решают проблему системно. Гораздо более эффективным может оказаться механизм, при котором ипотечная нагрузка уменьшается постепенно, синхронно с ростом семьи, особенно на фоне изменений, которые сейчас переживает семейная ипотека. Такой подход учитывает реальные жизненные обстоятельства и даёт ощущение стабильности на годы вперёд.

"Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребёнка. С рождением четвёртого — полное списание", — предложила депутат Госдумы Нина Останина.

Как может работать механизм списания ипотеки

Обсуждаемая модель предполагает чёткую зависимость между количеством детей и размером оставшегося долга. После рождения каждого следующего ребёнка семья могла бы рассчитывать на уменьшение ипотечных обязательств, а при появлении четвёртого — на полное погашение кредита. Это принципиально отличает инициативу от действующих программ, где помощь ограничивается фиксированной суммой.

Важным элементом является адресность. Поддержка не носит универсальный характер, а привязывается к конкретным семьям и их демографическим решениям. Такой формат снижает риск нецелевого использования средств и делает меру более прозрачной для государства и получателей.

Позиция парламентариев и зарубежные примеры

Идея получила поддержку и со стороны других депутатов. В Госдуме подчёркивают, что ключевым условием реализации остаётся участие государства, а не перекладывание расходов на банки. Это позволяет сохранить устойчивость финансового сектора и избежать роста ставок для других заёмщиков.

В качестве аргумента сторонники инициативы приводят международный опыт. В ряде стран государственные жилищные программы напрямую связаны с демографическими целями и показывают ощутимый эффект.

"Реализация меры в России возможна. Подобные решения уже применяются в ряде стран, например в ОАЭ, они направлены на поощрение деторождения", — отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Существующие меры и экономическая реальность

Эксперты напоминают, что элементы подобного подхода в России уже есть. На сегодняшний день действует программа выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Она оказалась востребованной и стала для многих семей аргументом в пользу рождения ещё одного ребёнка, несмотря на влияние высокой ставки на рынок недвижимости.

Однако демографические показатели по-прежнему вызывают тревогу. Специалисты указывают, что текущий уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, что в перспективе отражается на рынке труда, пенсионной системе и экономическом росте.

"Суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,37 ребёнка на женщину — это критически низкий показатель для воспроизводства населения", — подчеркнул директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Сравнение мер поддержки семей с детьми

Существующие и предлагаемые инструменты отличаются по масштабу и эффекту. Единовременные выплаты помогают закрыть часть долга, но не снимают долговую нагрузку полностью. Поэтапное списание ипотеки создаёт более сильный стимул, так как напрямую связано с улучшением качества жизни семьи. Нулевая ставка снижает ежемесячные платежи, а полное списание при рождении четвёртого ребёнка может стать решающим фактором для многих семей.

Популярные вопросы о списании ипотеки для многодетных семей

Кому может быть доступно полное списание ипотеки?

Речь идёт о семьях, в которых родился четвёртый ребёнок, при условии участия региона в программе.

Будет ли мера действовать по всей стране?

На первом этапе обсуждается запуск в пилотных регионах с последующим расширением.

Чем это отличается от существующих выплат?

Выплата 450 тысяч рублей снижает долг частично, а списание ипотеки предполагает более глубокую и долгосрочную поддержку.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
