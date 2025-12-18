Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Элитное жильё — элитные потери: сколько стоило сопровождение скандальной сделки Долиной в Москве

Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Недвижимость

История с квартирой Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение и новые финансовые подробности. Выяснилось, что певица понесла дополнительные расходы, о которых ранее не сообщалось. Речь идёт о значительной сумме, выплаченной за сопровождение сделки с недвижимостью. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на материалы Верховного суда России.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Детали дела о квартире в Хамовниках

Судебное разбирательство вокруг пятикомнатной квартиры в престижном районе Москвы продолжает привлекать внимание. Недвижимость, расположенная в Хамовниках, после серии юридических споров была возвращена покупателю Полине Лурье, чьи имущественные права восстановлены решением суда. Для Ларисы Долиной эта история обернулась не только потерей жилья, но и сопутствующими финансовыми затратами.

Материалы, опубликованные на сайте Верховного суда, пролили свет на расходы, понесённые артисткой в процессе подготовки сделки. Из документов следует, что Долина активно пользовалась услугами посредников, рассчитывая оперативно завершить продажу недвижимости.

Сколько стоили услуги риелтора

Отдельное внимание в деле уделено вознаграждению агентству недвижимости. Согласно судебным документам, певица выплатила крупную сумму индивидуальному предпринимателю, который оказывал риелторские услуги и занимался поиском покупателей.

"Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 руб.", — говорится в материалах дела.

Речь идёт о стандартных для элитного сегмента услугах: подбор клиентов, сопровождение сделки, подготовка документов и переговоры. Однако итоговый результат оказался для собственницы неблагоприятным из-за действий мошенников, что в дальнейшем привело к судебному процессу.

Рынок элитной недвижимости и риски сделок

Сделки с дорогой недвижимостью в центре Москвы традиционно сопровождаются участием риелторов, юристов и оценщиков. Квартиры в Хамовниках относятся к премиальному сегменту, где комиссии агентств могут исчисляться миллионами рублей. При этом даже высокая стоимость услуг не всегда гарантирует защиту от мошеннических схем.

Ситуация с Ларисой Долиной стала наглядным примером того, что при продаже или покупке жилья важно уделять внимание не только выбору объекта, но и проверке всех участников процесса.

Сравнение: самостоятельная сделка и работа через агентство

При операциях с недвижимостью собственники чаще всего выбирают один из двух путей. Самостоятельная продажа позволяет сэкономить на комиссии, но требует глубоких знаний рынка, законодательства и навыков переговоров. Работа через агентство, напротив, снижает нагрузку на продавца и обеспечивает сопровождение, однако увеличивает расходы и не исключает рисков при недобросовестном подходе.

При выборе посредника важно учитывать разные аспекты. С одной стороны, профессиональный риелтор помогает с документами, рекламой объекта и поиском покупателей. С другой — высокая комиссия и человеческий фактор могут сыграть негативную роль.

Плюсы: экономия времени, юридическое сопровождение, доступ к базе клиентов.

Минусы: высокая стоимость услуг, зависимость от квалификации специалиста, риск ошибок.

Советы при сделках с недвижимостью

  1. Проверяйте репутацию агентства и конкретного риелтора.
  2. Заключайте официальный договор с чётко прописанными условиями.
  3. Привлекайте независимого юриста для проверки документов.
  4. Не передавайте оригиналы бумаг без расписки и копий.

Популярные вопросы о риелторских услугах

Сколько стоят услуги риелтора в Москве?

Комиссия зависит от сегмента рынка и обычно составляет от 2 до 5% стоимости объекта, в элитном жилье суммы могут быть выше.

Что лучше: агентство или частный риелтор?

Агентство предлагает командный подход и ресурсы, частный специалист — более гибкие условия, но всё зависит от опыта.

Как снизить риски при продаже квартиры?

Важно проверять документы, не спешить с авансами и использовать юридическое сопровождение на всех этапах сделки.

