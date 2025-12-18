Элитное жильё — элитные потери: сколько стоило сопровождение скандальной сделки Долиной в Москве

История с квартирой Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение и новые финансовые подробности. Выяснилось, что певица понесла дополнительные расходы, о которых ранее не сообщалось. Речь идёт о значительной сумме, выплаченной за сопровождение сделки с недвижимостью. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на материалы Верховного суда России.
Судебное разбирательство вокруг пятикомнатной квартиры в престижном районе Москвы продолжает привлекать внимание. Недвижимость, расположенная в Хамовниках, после серии юридических споров была возвращена покупателю Полине Лурье, чьи имущественные права восстановлены решением суда. Для Ларисы Долиной эта история обернулась не только потерей жилья, но и сопутствующими финансовыми затратами.
Материалы, опубликованные на сайте Верховного суда, пролили свет на расходы, понесённые артисткой в процессе подготовки сделки. Из документов следует, что Долина активно пользовалась услугами посредников, рассчитывая оперативно завершить продажу недвижимости.
Отдельное внимание в деле уделено вознаграждению агентству недвижимости. Согласно судебным документам, певица выплатила крупную сумму индивидуальному предпринимателю, который оказывал риелторские услуги и занимался поиском покупателей.
"Впоследствии Долиной Л. А. в качестве вознаграждения агентству было выплачено 4 480 000 руб.", — говорится в материалах дела.
Речь идёт о стандартных для элитного сегмента услугах: подбор клиентов, сопровождение сделки, подготовка документов и переговоры. Однако итоговый результат оказался для собственницы неблагоприятным из-за действий мошенников, что в дальнейшем привело к судебному процессу.
Сделки с дорогой недвижимостью в центре Москвы традиционно сопровождаются участием риелторов, юристов и оценщиков. Квартиры в Хамовниках относятся к премиальному сегменту, где комиссии агентств могут исчисляться миллионами рублей. При этом даже высокая стоимость услуг не всегда гарантирует защиту от мошеннических схем.
Ситуация с Ларисой Долиной стала наглядным примером того, что при продаже или покупке жилья важно уделять внимание не только выбору объекта, но и проверке всех участников процесса.
При операциях с недвижимостью собственники чаще всего выбирают один из двух путей. Самостоятельная продажа позволяет сэкономить на комиссии, но требует глубоких знаний рынка, законодательства и навыков переговоров. Работа через агентство, напротив, снижает нагрузку на продавца и обеспечивает сопровождение, однако увеличивает расходы и не исключает рисков при недобросовестном подходе.
При выборе посредника важно учитывать разные аспекты. С одной стороны, профессиональный риелтор помогает с документами, рекламой объекта и поиском покупателей. С другой — высокая комиссия и человеческий фактор могут сыграть негативную роль.
Плюсы: экономия времени, юридическое сопровождение, доступ к базе клиентов.
Минусы: высокая стоимость услуг, зависимость от квалификации специалиста, риск ошибок.
Комиссия зависит от сегмента рынка и обычно составляет от 2 до 5% стоимости объекта, в элитном жилье суммы могут быть выше.
Агентство предлагает командный подход и ресурсы, частный специалист — более гибкие условия, но всё зависит от опыта.
Важно проверять документы, не спешить с авансами и использовать юридическое сопровождение на всех этапах сделки.
