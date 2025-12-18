Покупатели верят в легенду и теряют деньги: где на самом деле продают самые выгодные квартиры

Все выгодные квартиры доступны в открытом доступе — риелтор Апрелев

Расхожее мнение о том, что самые выгодные квартиры не попадают на сайты, не соответствует действительности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Он отметил, что сегодня рынок недвижимости полностью открыт и скрывать выгодные предложения нет необходимости. По его словам, публикация объектов в интернете является стандартной практикой: чем шире охват аудитории, тем выше вероятность быстрой продажи.

"Сегодня весь рынок работает в публичном пространстве, и прятать объекты просто бессмысленно. Вся информация находится в открытом доступе, а успех сделки зависит лишь от правильного обоснования цены и грамотных переговоров. Разговоры о том, что лучшие квартиры не доходят до сайтов, не соответствуют действительности. Это миф, который распространяют те, кто не умеет профессионально работать на рынке", — подчеркнул Апрелев.

Он уточнил, что выборочная публикация объявлений может быть характерна только для застройщиков, которые постепенно выводят на рынок более ликвидные объекты. На вторичном же рынке подобная практика не применяется, поскольку риелторы заинтересованы в максимально быстром поиске покупателя.

"Застройщики действительно могут сначала предлагать менее ликвидные объекты, а уже затем выставлять более привлекательные квартиры. Такая стратегия связана с объемом их предложения и внутренней логикой продаж. Однако подобный подход характерен только для первичного рынка — на вторичном скрывать информацию просто не имеет смысла", — пояснил риелтор.

Он добавил, что определить адекватность стоимости квартиры можно только после анализа аналогичных предложений. На цену влияют расположение дома, удаленность от метро, состояние жилья, этаж и формат сделки. По словам специалиста, при так называемой альтернативной продаже, когда одновременно подбирается другая квартира для продавца, процесс требует больше времени и согласований. В результате такие объекты при прочих равных часто оцениваются немного ниже, чем квартиры в свободной продаже.