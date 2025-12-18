Праздник без визуального шума: как украсить квартиру к Новому году и сохранить уют

Гирлянды и хвойные венки создают новогоднее настроение — дизайнер Макарова

Теплые оттенки и умеренное количество деталей помогут оформить квартиру к Новому году без лишней пестроты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

Фото: https://unsplash.com by Oxana Melis is licensed under Free Домашний уют для зимы

Она отметила, что при выборе новогоднего оформления важно учитывать не только актуальные цвета года, но и особенности самого интерьера. Грядущий год пройдет под знаком огненной лошади, что предполагает теплую палитру оттенков — красный, золотой, охру. Однако декор нужно подбирать с учетом уже существующего пространства, чтобы не нарушить баланс.

"Если интерьер выполнен в нейтральных тонах и не перегружен деталями, в него можно смело добавлять яркие акценты. Такие контрасты не будут раздражать и не создадут ощущения хаоса. Но если помещение само по себе насыщено цветами и элементами, лучше ограничиться декором в одной гамме. Это поможет сохранить гармонию и не превратить комнату в пестрый калейдоскоп", — пояснила Макарова.

По словам эксперта, важным принципом остается умеренность. Даже минимальное количество украшений способно создать праздничное настроение, если они грамотно подобраны. В качестве альтернативы обилию игрушек можно использовать освещение, хвойные венки или композиции из натуральных материалов.

"Иногда для создания праздничного настроения достаточно минимализма — например, украсить елку только гирляндами. Мягкий свет сам формирует атмосферу тепла и уюта, не перегружая интерьер. В небольших квартирах подойдут половинчатые елки, хвойные венки или ветви в вазе — они создают праздничное настроение, не занимая лишнего пространства. Главное — сохранить баланс и сделать декор естественной частью оформления", — подчеркнула дизайнер.

Макарова отметила, что новогоднее оформление не обязательно должно быть сложным или дорогим. Атмосферу праздника создают простые решения — композиции со свечами, сервировка стола с новогодними элементами, мандарины и текстиль теплых оттенков. Такие акценты делают пространство уютным и подчеркивают праздничное настроение, не нарушая гармонии интерьера.