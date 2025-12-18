Форма кровати влияет сильнее, чем кажется: из-за неё сон становится поверхностным и беспокойным

Прямоугольная кровать и деревянный каркас улучшают качество сна — эксперт Скуратова

Кровать — один из немногих предметов интерьера, от которого напрямую зависит качество сна и общее самочувствие. Форма, материал и устойчивость спального места, по мнению специалистов по фэншуй, могут либо способствовать восстановлению, либо, наоборот, усиливать тревожность и ощущение нестабильности.

Почему форма кровати имеет значение

Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова считает, что оптимальным вариантом для спальни остается кровать прямоугольной формы. Такая конструкция воспринимается как наиболее устойчивая и безопасная, что важно для глубокого и спокойного сна. Круглые или нестандартные модели, по ее словам, могут создавать ощущение неопределенности.

Отдельное внимание специалист советует уделять изголовью. Оно должно быть прочным и надежным, так как символизирует одного из четырех благородных защитников — Черепаху. Этот образ в системе фэншуй отвечает за стабильность, чувство опоры и качественный ночной отдых, что напрямую отражается на эмоциональном состоянии человека.

Материалы и энергия пространства

Не менее важен и материал, из которого изготовлена кровать. Наиболее предпочтительной Скуратова называет древесину, связанную с элементом Дерева. В фэншуй он ассоциируется со здоровьем, ростом, развитием и процветанием, поэтому считается благоприятным для спальни.

Металлические конструкции эксперт оценивает более сдержанно. Металл символизирует логику и точность, однако его "холодная" природа может снижать ощущение уюта, поэтому использовать такие кровати рекомендуется умеренно. Искусственные материалы, в том числе пластик, не относятся ни к одному из пяти базовых элементов фэншуй и, как отмечает специалист, способны нарушать естественное движение энергии.

Устойчивость и неподвижность как основа отдыха

Кровать, по словам эксперта, должна быть прочной и устойчивой, с надежными ножками. Модели на колесиках, "парящие" конструкции или надувные варианты ассоциируются с ненадежностью и внутренним беспокойством. Складные и трансформирующиеся решения также считаются неблагоприятными.

"В идеале мебель должна быть статичной. Складные, трансформирующиеся или поднимающиеся варианты неблагоприятны, так как любое движение — это Ян, а зона сна — это место отдыха, Инь", — отметила эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова.

Если же полностью отказаться от подвижной конструкции невозможно, специалист рекомендует компенсировать это оформлением пространства вокруг. Спокойные, мягкие оттенки в интерьере помогают усилить энергию Инь и создать более расслабляющую атмосферу для сна, как сообщает сайт Москва 24.