Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перекись водорода 3% насыщает почву кислородом и снижает риск грибка
Оттенок нюдового маникюра зависит от подтона кожи и текстуры лака — Be Beautiful
Люся Чеботина хочет сходить в Большой театр на "Щелкунчика"
Полет на Марс может закончиться катастрофой для Земли — ученый Эйсмонт
Апеннинские бурые медведи стали меньше и спокойнее из-за жизни рядом с людьми — Earth
Туристический налог в Тюмени введут с 1 января 2026 года — Светлана Иванова
Реализация инициатив по ЖКУ зависит от возможностей регионов – депутат Бессараб
Ирландское говяжье рагу входит в число самых высоко оценённых рецептов Simply Recipes
Россиян ждёт "новая бедность" — социолог Девлешова

Ипотечный пузырь надувался годами — рынок новостроек готовится к болезненной просадке

Цены на новостройки в России могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Недвижимость

Рынок новостроек в России может войти в фазу снижения цен после периода резкого подорожания, вызванного ипотечным всплеском. Такой сценарий уже не выглядит исключением на фоне накопившихся дисбалансов. Главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгения Надоршина связал возможную коррекцию с ослаблением искусственного спроса.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

По его словам, текущая ценовая динамика во многом стала следствием неестественного оживления на ипотечном рынке. Это оживление, как считает эксперт, не отражает реальных потребностей граждан в жилье и постепенно должно сойти на нет. Именно этот процесс может запустить движение цен в обратную сторону уже в следующем году.

Ипотечный импульс и ценовой перекос

Экономист указывает, что рост цен на первичную недвижимость был ускорен за счет масштабного стимулирования. Оно создало условия, при которых на рынок пришли участники, ориентированные не на улучшение жилищных условий, а на извлечение прибыли. В результате значительная часть сделок носила спекулятивный характер, что усилило разрыв между стоимостью жилья и платежеспособным спросом.

"То нездоровое оживление в ипотеке, которое сейчас вызвало очередной рост цен, я надеюсь, прекратится в ближайшие месяцы. И цены на первичную недвижимость могут скорректироваться вниз. Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов. Значительную часть квартир покупали не для улучшения жилищных условий. Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой", — говорит главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгений Надоршин.

По его оценке, итогом этого процесса стало увеличение долговой нагрузки на домохозяйства. Покупка жилья в кредит в условиях растущих цен привела к тому, что финансовая устойчивость многих семей оказалась под давлением. Это усиливает уязвимость рынка в случае изменения макроэкономических условий.

Роль государства и ожидания рынка

Оживление ипотечного рынка в конце года подтверждают и официальные данные. По информации правительства, в октябре и ноябре в России было зафиксировано увеличение активности заемщиков. Этот рост стал заметным после изменения параметров денежно-кредитной политики.

Вице-премьер Марат Хуснуллин связывал происходящее со снижением ключевой ставки. Более доступные кредиты временно поддержали спрос на жилье, но одновременно усилили ценовое напряжение в сегменте новостроек. На этом фоне ожидания коррекции выглядят логичным продолжением уже запущенных процессов.

С точки зрения участников рынка, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро ипотечная активность вернется к более сдержанным значениям. При ослаблении стимулирующих факторов ценовой рост может смениться более умеренной или отрицательной динамикой. Именно этот вариант сейчас рассматривается как один из базовых, об этом сообщает URA.RU.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Туристический налог в Тюмени введут с 1 января 2026 года — Светлана Иванова
Рубашка голубого цвета в полоску закрепилась в трендах сезона — Threads
Реализация инициатив по ЖКУ зависит от возможностей регионов – депутат Бессараб
Итальянский сенатор назвал воровством и катастрофой конфискацию российских активов
Ирландское говяжье рагу входит в число самых высоко оценённых рецептов Simply Recipes
Бытовой фен ускоряет разморозку воды в бачке стеклоомывателя
Россиян ждёт "новая бедность" — социолог Девлешова
3I/Atlas подойдёт к Земле на 270 млн км 19 декабря — FUTURA
Рак кишечника у 24-летней жительницы США выявили на III стадии — Daily Mail
Обоняние собак связано со зрительной корой мозга — доктор Джонсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.