Ипотечный пузырь надувался годами — рынок новостроек готовится к болезненной просадке

Цены на новостройки в России могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин

Рынок новостроек в России может войти в фазу снижения цен после периода резкого подорожания, вызванного ипотечным всплеском. Такой сценарий уже не выглядит исключением на фоне накопившихся дисбалансов. Главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгения Надоршина связал возможную коррекцию с ослаблением искусственного спроса.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

По его словам, текущая ценовая динамика во многом стала следствием неестественного оживления на ипотечном рынке. Это оживление, как считает эксперт, не отражает реальных потребностей граждан в жилье и постепенно должно сойти на нет. Именно этот процесс может запустить движение цен в обратную сторону уже в следующем году.

Ипотечный импульс и ценовой перекос

Экономист указывает, что рост цен на первичную недвижимость был ускорен за счет масштабного стимулирования. Оно создало условия, при которых на рынок пришли участники, ориентированные не на улучшение жилищных условий, а на извлечение прибыли. В результате значительная часть сделок носила спекулятивный характер, что усилило разрыв между стоимостью жилья и платежеспособным спросом.

"То нездоровое оживление в ипотеке, которое сейчас вызвало очередной рост цен, я надеюсь, прекратится в ближайшие месяцы. И цены на первичную недвижимость могут скорректироваться вниз. Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов. Значительную часть квартир покупали не для улучшения жилищных условий. Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой", — говорит главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгений Надоршин.

По его оценке, итогом этого процесса стало увеличение долговой нагрузки на домохозяйства. Покупка жилья в кредит в условиях растущих цен привела к тому, что финансовая устойчивость многих семей оказалась под давлением. Это усиливает уязвимость рынка в случае изменения макроэкономических условий.

Роль государства и ожидания рынка

Оживление ипотечного рынка в конце года подтверждают и официальные данные. По информации правительства, в октябре и ноябре в России было зафиксировано увеличение активности заемщиков. Этот рост стал заметным после изменения параметров денежно-кредитной политики.

Вице-премьер Марат Хуснуллин связывал происходящее со снижением ключевой ставки. Более доступные кредиты временно поддержали спрос на жилье, но одновременно усилили ценовое напряжение в сегменте новостроек. На этом фоне ожидания коррекции выглядят логичным продолжением уже запущенных процессов.

С точки зрения участников рынка, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько быстро ипотечная активность вернется к более сдержанным значениям. При ослаблении стимулирующих факторов ценовой рост может смениться более умеренной или отрицательной динамикой. Именно этот вариант сейчас рассматривается как один из базовых, об этом сообщает URA.RU.