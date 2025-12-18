Квадратный метр берёт разгон: новостройки выходят на траекторию роста без ажиотажа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Рынок жилой недвижимости в России готовится к новому витку роста цен, и наибольшие изменения, по прогнозам аналитиков, затронут сегмент новостроек. Ограниченное предложение и изменение структуры проектов уже формируют условия для подорожания. Такой прогноз дал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Что будет с ценами на новостройки

По базовому сценарию ЦИАН, в 2026 году новые квартиры подорожают на 13-15% по сравнению с 2025 годом. Таким образом, рост цен превысит ожидаемый уровень инфляции. Аналитик связывает эту динамику сразу с несколькими факторами, ключевой из которых — сокращение предложения.

За последние полтора года в продажу выходило заметно меньше новых жилых комплексов, чем в предыдущие периоды. Это привело к снижению числа квартир в экспозиции, что автоматически усиливает ценовое давление, уточняет Газета.Ru.

"В наших базовых прогнозах мы ожидаем увеличения цен на новостройки на 13-15% в 2026 году", — отметил Алексей Попов.

Роль структуры предложения и спроса

Дополнительным драйвером роста цен становится изменение структуры рынка. По словам эксперта, увеличивается доля проектов в сегментах "комфорт плюс" и "бизнес", где стоимость квадратного метра изначально выше. Это смещает средние ценовые показатели вверх даже без резкого роста спроса.

В отличие от первичного рынка вторичное жильё, как ожидается, будет дорожать более умеренными темпами. Попов прогнозирует рост цен на готовые квартиры на уровне инфляции — в пределах 8-10% в 2026 году. Такая разница объясняется высокой базой цен, сформировавшейся по итогам 2025 года.

Почему вторичка растёт медленнее

Аналитик отмечает, что в предыдущий период именно вторичный рынок получил дополнительный импульс спроса. Высокие ставки по ипотеке и существенный разрыв в цене квадратного метра между первичным и вторичным жильём привели к перетоку покупателей в сегмент готовых квартир. Рост спроса, в свою очередь, поддержал цены.

На текущий момент, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках городов-миллионников составляет около 198 тыс. рублей. Для вторичного жилья этот показатель заметно ниже — порядка 159 тыс. рублей. Именно этот ценовой разрыв, по мнению эксперта, и будет сдерживать более резкий рост стоимости "вторички" в будущем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
