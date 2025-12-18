Чистят каждый день — и делают только хуже: популярная привычка медленно убивает смартфон

Миф о том, что регулярная очистка кэша и файлов cookie способна ускорить работу смартфона, по-прежнему активно распространяется в интернете. На практике такие действия не только бесполезны, но и могут навредить устройству, увеличивая нагрузку на систему и расход заряда батареи.

Об этом сообщает издание MoneyTimes, приводя комментарий ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Почему смартфону не нужна ручная чистка

Современные смартфоны и операционные системы изначально спроектированы так, чтобы самостоятельно управлять памятью. Алгоритмы распределения ресурсов учитывают поведение пользователя и оптимизируют работу приложений без внешнего вмешательства.

По словам эксперта, именно поэтому советы о ежедневной очистке кэша не имеют под собой технических оснований.

"Не надо этого делать, это вредно. Потому что телефон достаточно эффективно умеет управлять памятью", — пояснил Эльдар Муртазин.

Он отметил, что при удалении кэша пользователь вынуждает приложения заново создавать вспомогательные файлы, что требует дополнительных вычислительных ресурсов.

Обратный эффект для скорости и батареи

Аналитик подчёркивает, что регулярная очистка приводит к эффекту, противоположному ожидаемому. Приложения начинают загружаться дольше, так как им приходится восстанавливать ранее сохранённые данные. Это увеличивает нагрузку на процессор и, как следствие, ускоряет расход аккумулятора.

В большинстве случаев сохранённые файлы не мешают работе устройства и не создают угроз для пользователя. Они предназначены для ускорения повторных операций и повышения удобства работы с приложениями. Удаляя их без необходимости, человек лишь ухудшает пользовательский опыт.

Что на самом деле представляют собой cookie

Отдельно Муртазин остановился на теме файлов cookie, которые часто воспринимаются как потенциальная угроза.

"Куки — это просто файл текстовый. Он никуда ходить не может, это не приложение", — отметил аналитик.

Такие файлы хранят служебную информацию, позволяя сайтам узнавать пользователя без повторного ввода данных.

По мнению эксперта, удаление cookie не повышает уровень безопасности, а лишь делает пользователя "незнакомцем" для сайтов. Он сравнил эту практику с ежедневной заменой замков в квартире, подчеркнув, что при корректной работе системы в подобных мерах нет необходимости.