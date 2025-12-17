Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жить опасно, но не бесхозно: аварийные дома в России теперь берут под жёсткий контроль регионов

Госдума утвердила особый порядок управления аварийными домами в России
Недвижимость

В России меняется подход к содержанию аварийных многоквартирных домов, которые ещё не расселены. Власти предлагают снять часть финансовой нагрузки с управляющих компаний, чтобы такие здания не оставались без присмотра. Новые правила должны сделать обслуживание безопаснее и стабильнее для жителей. Об этом сообщает федеральное издание со ссылкой на материалы Госдумы.

советские многоэтажки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
советские многоэтажки

Что меняется в обслуживании аварийных домов

Госдума во втором и третьем чтениях поддержала законопроект, который вводит особый порядок управления аварийными многоэтажками. Речь идёт о домах, признанных непригодными для проживания, но ещё не включённых в этап немедленного расселения. До сих пор именно такие объекты чаще всего выпадали из системы нормального обслуживания.

Документ даёт регионам право самостоятельно назначать управляющие компании для аварийных домов. Назначение будет временным — максимум на пять лет или до момента, когда жильцы выберут другую УК. Это должно закрыть проблему "бесхозных" зданий, за которые никто не хочет браться.

Почему УК отказывались от аварийных домов

Для управляющих компаний обслуживание аварийного жилья почти всегда убыточно. Тарифы не покрывают реальные расходы на текущий ремонт, аварийные работы, содержание инженерных сетей и выезды специалистов. В результате жильцы сталкиваются с протечками, неисправными лифтами, проблемами с отоплением и электрикой.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новая модель позволит сократить поток жалоб и замедлить дальнейшее разрушение аварийного жилфонда. Региональные субсидии должны компенсировать разницу между фактическими затратами и платежами жильцов.

Реестр и требования к управляющим компаниям

Закон также разрешает регионам формировать отдельный реестр управляющих компаний, допущенных к работе с аварийными домами. В него смогут войти только те организации, которые соответствуют установленным требованиям. Среди них — наличие специализированной техники, аварийных бригад и опыта работы со сложными объектами.

Такой подход призван повысить качество обслуживания и избежать ситуаций, когда дом формально закреплён за УК, но по факту не получает необходимого ухода.

Сравнение: как было раньше и как станет теперь

Ранее аварийные дома часто оставались без полноценного управления, поскольку УК могли отказаться от них из-за экономической нецелесообразности. Муниципалитеты не имели эффективных инструментов влияния, а жильцы оказывались между ожиданием расселения и ухудшающимися условиями жизни.

Теперь регионы получают возможность назначать ответственные компании и поддерживать их финансово. Это создаёт более предсказуемую систему, где обслуживание не зависит исключительно от рыночной выгоды.

Советы для жителей аварийных домов

Жильцам важно понимать, как действовать в новых условиях. Это поможет защитить свои интересы и добиться реального улучшения ситуации.

  1. Уточнить в местной администрации статус дома и назначенную управляющую компанию.
  2. Проверить, включена ли УК в региональный реестр для аварийных домов.
  3. Фиксировать проблемы с содержанием жилья и направлять обращения официально.
  4. Следить за сроками расселения и решениями региональных властей.

Популярные вопросы о содержании аварийных домов

Кто оплачивает обслуживание аварийного дома?

Основная часть расходов покрывается за счёт региональных субсидий, а платежи жильцов сохраняются в установленном объёме.

Можно ли сменить назначенную управляющую компанию?

Да, если жильцы проведут собрание и выберут другую УК в установленном законом порядке.

Что лучше — ждать расселения или требовать полноценного обслуживания?

Даже при ожидании расселения дом должен обслуживаться безопасно, поэтому новый механизм направлен именно на поддержание минимально комфортных условий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
