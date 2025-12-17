Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщины чаще мужчин подают на развод после 40 лет — психолог Коновалова
Сеул запустил систему премирования за сокращение пищевых отходов — Korea Herald
Шоу значительных фокусов: не пропустите "Лигу волшебников" в Театре на Трубной
Охлобыстин высказался против отмены иностранных названий
Закрытые детские площадки повышают риск заражения инфекциями — педиатр Константинов
Россия готова к запуску возрастной авторизации в соцсетях — депутат Свинцов
Антрекоты из говядины с картофелем дофинуаз как основное блюдо на Новый год
Кассационный суд встал на сторону автора легендарного стихотворения "Я – русский"
Останкинскую телебашню оснастили стеклянным полом — экскурсоводы

Кошачья шерсть, блёстки и крошки объявили войну дому: неожиданное оружие оказалось под рукой у всех

Валик для удаления ворса подходит для уборки блёсток, крошек и шерсти — Real Simple
Недвижимость

В праздничный сезон даже привычные бытовые мелочи начинают работать на износ, а беспорядок появляется быстрее, чем кажется. Особенно это заметно в домах с активным декором, текстилем и домашними животными. Один из самых недооценённых помощников в такие моменты — обычный валик для удаления ворса, об этом сообщает Real Simple.

Новогодний декор в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новогодний декор в гостиной

Неочевидный бытовой помощник в праздничные дни

Валик для удаления ворса чаще всего ассоциируется с одеждой, покрытой шерстью. Однако в праздничные недели спектр его применения заметно расширяется. Украшения, упаковка подарков, сервировка и декоративный текстиль создают мелкие загрязнения, которые сложно убрать пылесосом или влажной уборкой. Липкая поверхность валика позволяет быстро собрать частицы мусора, не повреждая материалы и не оставляя разводов, что особенно важно для мебели и декора в доме, где учитывается комфорт жизни с питомцами, как и в случае с решениями для дома с кошками и собаками.

Блёстки как главный враг порядка

Праздничный декор редко обходится без блёсток, даже если их стараются избегать. Они появляются на ёлочных игрушках, подарочной бумаге и открытках, а иногда попадают в дом вместе с готовыми презентами. Эти частицы легко рассыпаются и прочно удерживаются на поверхностях. Валик для удаления ворса помогает быстро собрать блёстки с пола, столешниц и мягкой мебели, где стандартная уборка часто оказывается неэффективной.

Конфетти после вечеринок

Праздничные и новогодние вечеринки нередко оставляют после себя конфетти. Даже при аккуратном использовании мелкие элементы разлетаются по полу и текстилю. Несколько движений валиком позволяют собрать их без лишнего шума и пыли. Такой способ особенно удобен, когда уборку нужно провести быстро и без перестановки мебели.

Уход за бархатными и замшевыми тканями

Зимой в интерьере и одежде чаще появляются бархат и замша. Эти материалы эффектны, но притягивают ворс и пыль. Частая стирка для них нежелательна, а сухая чистка требует времени. Валик для удаления ворса помогает освежить поверхность и сохранить аккуратный вид тканей, что перекликается с подходами к деликатному уходу за текстилем и борьбе с загрязнениями, включая ситуации, когда требуется аккуратное удаление пятен с ковров.

Как справиться с осыпавшимися иголками

Даже искусственная ёлка во время украшения может оставлять на полу отдельные иголки или элементы декора. Ситуация усугубляется, если в доме есть животные, активно реагирующие на блестящие игрушки. Валик для удаления ворса позволяет точечно собрать иголки с ковров, диванов и дорожек, не поднимая пыль и не повреждая ткань.

Крошки на праздничном столе

Скатерти и дорожки создают атмосферу уюта, но после застолья на них остаются крошки. Полное снятие текстиля после каждого приёма пищи занимает время и ускоряет износ ткани. Аккуратное прокатывание валика по поверхности помогает быстро собрать мелкие остатки еды и сохранить опрятный вид стола на протяжении всех праздников.

Сравнение: валик для удаления ворса и другие способы уборки

Для праздничной уборки обычно используют пылесосы, щётки и салфетки. Пылесос удобен для больших поверхностей, но не подходит для деликатного текстиля. Щётки могут загонять мусор глубже в ткань. Влажные салфетки не всегда безопасны для бархата и замши. Валик для удаления ворса выигрывает за счёт мобильности и возможности быстрой локальной очистки без влаги.

Советы по использованию валика

Правильное применение повышает эффективность и продлевает срок службы аксессуара.

  1. Удалите крупный мусор вручную.

  2. Прокатывайте валик лёгкими движениями без сильного нажима.

  3. Для текстиля двигайтесь в одном направлении.

  4. Меняйте липкий слой по мере заполнения.

Популярные вопросы о валике для удаления ворса

Как выбрать валик для дома с животными?

Лучше подойдут модели с плотным клеевым слоем и удобной ручкой для частого использования.

Сколько стоит валик для удаления ворса?

Стоимость зависит от бренда и количества сменных листов, но в целом аксессуар остаётся доступным.

Что лучше — многоразовый или одноразовый валик?

Многоразовые варианты экологичнее, одноразовые удобнее для быстрого эффекта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением Александр Рощин
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Последние материалы
Россия готова к запуску возрастной авторизации в соцсетях — депутат Свинцов
Кассационный суд встал на сторону автора легендарного стихотворения "Я – русский"
Останкинскую телебашню оснастили стеклянным полом — экскурсоводы
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Выбор оттенка влияет на равномерность окрашивания седых волос — Vogue
Каменные сферы весом более 200 кг нашли при строительстве дороги в Хаккари
В тёплом климате муравьи-хозяева слабее защищаются от паразитов — Earth
В средней полосе однолетние цветы на рассаду сеют с февраля по апрель
Раки сегодня точнее других улавливают знаки судьбы
Банк вправе временно не выдавать вклад при моратории ЦБ — Банк России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.